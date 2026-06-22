https://sarabic.ae/20260622/فانس-توصلنا-لآلية-حول-الأصول-الإيرانية-المجمدة-1114590371.html

‏فانس: توصلنا لآلية حول الأصول الإيرانية المجمدة

‏فانس: توصلنا لآلية حول الأصول الإيرانية المجمدة

سبوتنيك عربي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الاثنين، عن توصل واشنطن مع قطر إلى آلية خاصة بالتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة، نافيا صحة بعض التقارير... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T12:04+0000

2026-06-22T12:04+0000

2026-06-22T12:04+0000

مضيق هرمز

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/16/1114590137_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_53ac6f5299c7a59b794167f3db6f2fe9.jpg

وأضاف فانس في تصريحات للصحفيين، أن أمريكا وضعت الأسس اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، مشيرًا إلى أن طهران وافقت على استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن المحادثات الفنية بين الجانبين ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار النقاشات بشأن الملف النووي الإيراني. وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق أمس الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260622/إعلام-إيران-تتابع-تنفيذ-البند-13-من-التفاهم-تمهيدا-للوصول-إلى-اتفاق-نهائي-1114588222.html

https://sarabic.ae/20260621/ترامب-يهدد-بشن-هجمات-جديدة-على-إيران-إذا-لم-تكبح-الجماعات-الموالية-لها-في-لبنان--1114564320.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مضيق هرمز, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية