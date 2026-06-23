https://sarabic.ae/20260623/أضرار-تتجاوز-13-مليار-دولار-ماذا-خلفت-الاعتداءات-الإسرائيلية-في-جنوب-لبنان؟-1114612240.html

أضرار تتجاوز 1.3 مليار دولار... ماذا خلفت الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان؟

أضرار تتجاوز 1.3 مليار دولار... ماذا خلفت الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان؟

سبوتنيك عربي

كشف تقرير مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، عن حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان،... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T07:39+0000

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ووفقا للتقرير، فإن نتائج التقييم السريع للأضرار الذي غطى الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى أبريل/نيسان 2026، شملت المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وهي أقضية بنت جبيل ومرجعيون والنبطية وصور وصيدا، وذلك استكمالًا للتقييم السابق الذي طال يروت وجبل لبنان.ولفت التقرير إلى أن التقييم استثنى الأقبية والمنشآت تحت الأرض، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية من طرق وجسور وشبكات كهرباء ومياه واتصالات.وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال.بزشكيان يحذر: التصريحات التي تخالف النص المتفق عليه لا تساعد في دفع المفاوضات قدماإيران تعلن اختتام المفاوضات الفنية مع الولايات المتحدة في سويسرا

https://sarabic.ae/20260616/من-خط-النار-إلى-دروب-العودة-عدسة-سبوتنيك-توثق-حكايات-صمود--فوق-الركام-1114390400.html

https://sarabic.ae/20260622/إعلام-جولة-مفاوضات-جديدة-في-واشنطن-بين-إسرائيل-ولبنان--1114608304.html

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