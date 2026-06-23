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أضرار تتجاوز 1.3 مليار دولار... ماذا خلفت الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان؟
أضرار تتجاوز 1.3 مليار دولار... ماذا خلفت الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان؟
سبوتنيك عربي
كشف تقرير مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، عن حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان،... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقا للتقرير، فإن نتائج التقييم السريع للأضرار الذي غطى الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى أبريل/نيسان 2026، شملت المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وهي أقضية بنت جبيل ومرجعيون والنبطية وصور وصيدا، وذلك استكمالًا للتقييم السابق الذي طال يروت وجبل لبنان.ولفت التقرير إلى أن التقييم استثنى الأقبية والمنشآت تحت الأرض، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية من طرق وجسور وشبكات كهرباء ومياه واتصالات.وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال.بزشكيان يحذر: التصريحات التي تخالف النص المتفق عليه لا تساعد في دفع المفاوضات قدماإيران تعلن اختتام المفاوضات الفنية مع الولايات المتحدة في سويسرا
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لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
أضرار تتجاوز 1.3 مليار دولار... ماذا خلفت الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان؟
07:39 GMT 23.06.2026 (تم التحديث: 07:57 GMT 23.06.2026)
كشف تقرير مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، عن حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان، حيث قدّرت الأضرار المباشرة في الأبنية فقط بنحو 1.38 مليار دولار، بينما يرتفع حجم الركام إلى 3.1 ملايين متر مكعب.
ووفقا للتقرير، فإن نتائج التقييم السريع للأضرار الذي غطى الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى أبريل/نيسان 2026، شملت المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وهي أقضية بنت جبيل ومرجعيون والنبطية وصور وصيدا، وذلك استكمالًا للتقييم السابق الذي طال يروت وجبل لبنان.
وتأثرت بهذه الأضرار 17 ألفًا و891 وحدة سكنية بشكل كامل، و5219 وحدة بشكل جزئي، و18 ألفًا و282 وحدة بشكل طفيف، في حين قدّرت قيمة الأضرار المباشرة بـ1.38 مليار دولار، مع حجم ركام يبلغ 3.1 ملايين متر مكعب.
ولفت التقرير إلى أن التقييم استثنى الأقبية والمنشآت تحت الأرض، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية من طرق وجسور وشبكات كهرباء ومياه واتصالات.
واعتمد التقييم على مقارنة صور أقمار صناعية عالية الدقة، التقطت في 29 أبريل 2026، بأخرى مرجعية تعود إلى 23 أكتوبر 2025.
وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران
، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أكد أن طهران بذلت جهودًا، من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددًا على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن وقف الاعتداءات على جميع الجبهات، وفي مقدمتها لبنان.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال.