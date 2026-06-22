https://sarabic.ae/20260622/قاليباف-نأمل-أن-تفضي-محادثات-سويسرا-إلى-تعزيز-سيادة-لبنان-1114605681.html

قاليباف: نأمل أن تفضي محادثات سويسرا إلى تعزيز سيادة لبنان

قاليباف: نأمل أن تفضي محادثات سويسرا إلى تعزيز سيادة لبنان

سبوتنيك عربي

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الإثنين، أن "النجاح في العمل العسكري لا يمكن أن تتحقق مكاسبه بصورة كاملة من دون المسار الدبلوماسي"، مشدداً... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال قاليباف، في تصريحات له: إن "طهران مطمئنة إلى أن القرارات التي تم اتخاذها خلال المحادثات التي عُقدت في سويسرا، ستسهم في الوصول إلى النتائج المرجوة بشأن الملف اللبناني".وأضاف أن "قضية الحفاظ على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية تمثل هدفاً أساسياً في هذه المفاوضات"، مؤكداً أن هذا الملف سيبقى محل متابعة حتى تحقيق النتائج المطلوبة.وأشار إلى أن "إيران تأمل أن تفضي المحادثات الجارية إلى تمكين لبنان من الوصول إلى سيادته الوطنية الكاملة، بما يعزز الاستقرار ويحفظ وحدة أراضيه". واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين. وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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