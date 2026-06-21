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بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
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عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
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نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
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دميترييف: الغرب يغرق في أزمات سياسية واقتصادية متصاعدة
دميترييف: الغرب يغرق في أزمات سياسية واقتصادية متصاعدة
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أفاد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، مازحا بأن "الكائنات... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
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وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "أيها الكائنات الفضائية، شكرًا لكم على إظهار قدرتكم المطلقة وفضيلتكم، وإقناع ستارمر بالاستقالة في غضون أسبوعين من طلبه".واقترح دميترييف خيارًا آخر وهو إجبار ميرتس على تغيير مساره وتعديل "جميع سياساته الخاطئة". وأثارت التدوينة تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، حيث اقترح بعض المعلقين أسماء قادة آخرين يرون ضرورة التعامل معهم بالمثل، من بينهم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وعدد من الوزراء الإسرائيليين، فيما طلب دميترييف "إرسال القائمة الكاملة" لاحقًا. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يتجه إلى تقديم استقالته من منصبه، على خلفية ما وصفه بإخفاقه في إدارة ملفي الهجرة والطاقة، وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "كير ستارمر سيستقيل من منصب رئيس وزراء بريطانيا. لقد فشل فشلا ذريعًا في قضيتين بالغتي الأهمية: الهجرة والطاقة".تقارير: ستارمر قد يتقدم باستقالته من رئاسة وزراء بريطانيا غدا الاثنينترامب: ستارمر سيستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية بسبب فشل سياساته
https://sarabic.ae/20260621/ترامب-ستارمر-سيستقيل-من-رئاسة-الحكومة-البريطانية-بسبب-فشل-سياساته---1114566190.html
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دميترييف: الغرب يغرق في أزمات سياسية واقتصادية متصاعدة

19:55 GMT 21.06.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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تابعنا عبر
أفاد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، مازحا بأن "الكائنات الفضائية" يمكن أن تقنع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاستقالة، اقتداء برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لأن قراراته "تدمر الحضارة".
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "أيها الكائنات الفضائية، شكرًا لكم على إظهار قدرتكم المطلقة وفضيلتكم، وإقناع ستارمر بالاستقالة في غضون أسبوعين من طلبه".

وأكمل: "هل يمكنكم فعل الشيء نفسه مع ميرتس الآن؟ شعبيته أسوأ بكثير. إنه يدمر الحضارة بنزعته العسكرية، وسياساته المتعلقة بالهجرة، وقراراته السيئة في مجالي الطاقة والاقتصاد".

واقترح دميترييف خيارًا آخر وهو إجبار ميرتس على تغيير مساره وتعديل "جميع سياساته الخاطئة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
ترامب: ستارمر سيستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية بسبب فشل سياساته
15:51 GMT
وأثارت التدوينة تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، حيث اقترح بعض المعلقين أسماء قادة آخرين يرون ضرورة التعامل معهم بالمثل، من بينهم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وعدد من الوزراء الإسرائيليين، فيما طلب دميترييف "إرسال القائمة الكاملة" لاحقًا.

وفي العاشر من يونيو/حزيران، مازح دميترييف قائلًا: إنه إذا تواصلت الكائنات الفضائية مع البشرية، فستحاول إقناع رئيس الوزراء البريطاني بالاستقالة. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في أن ستارمر سيستقيل وسط إخفاقات سياساته المتعلقة بالهجرة والطاقة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يتجه إلى تقديم استقالته من منصبه، على خلفية ما وصفه بإخفاقه في إدارة ملفي الهجرة والطاقة، وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "كير ستارمر سيستقيل من منصب رئيس وزراء بريطانيا. لقد فشل فشلا ذريعًا في قضيتين بالغتي الأهمية: الهجرة والطاقة".
تقارير: ستارمر قد يتقدم باستقالته من رئاسة وزراء بريطانيا غدا الاثنين
ترامب: ستارمر سيستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية بسبب فشل سياساته
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