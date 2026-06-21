https://sarabic.ae/20260621/ترامب-ستارمر-سيستقيل-من-رئاسة-الحكومة-البريطانية-بسبب-فشل-سياساته---1114566190.html

ترامب: ستارمر سيستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية بسبب فشل سياساته

ترامب: ستارمر سيستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية بسبب فشل سياساته

سبوتنيك عربي

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يتجه إلى تقديم استقالته من منصبه، على خلفية ما وصفه بإخفاقه في إدارة... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "كير ستارمر سيستقيل من منصب رئيس وزراء بريطانيا. لقد فشل فشلا ذريعًا في قضيتين بالغتي الأهمية: الهجرة والطاقة". كما دعا نحو 100 نائب من "حزب العمال" إلى استقالة ستارمر عقب أداء الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في أيار/مايو، فيما ازداد الضغط عليه بعد دخول منافسه رئيس بلدية مانشستر آندي بورنهام إلى البرلمان في محاولة لإزاحته من قيادة الحكومة.وأشارت التقارير إلى أن ستارمر كان يدرس مستقبله السياسي مع زوجته في مقر إقامته الريفي قبل اتخاذ قراره النهائي، فيما تتوقع شخصيات بارزة في الحزب صدور موقف واضح بشأن مستقبله خلال الأيام المقبلة.إعلام: فضيحة ماندلسون- إبستين تعود للواجهة.. وثائق جديدة تحرج حكومة ستارمرمئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن للاحتجاج على سياسات ستارمر

https://sarabic.ae/20260621/تقارير-ستارمر-قد-يتقدم-باستقالته-من-رئاسة-وزراء-بريطانيا-غدا-الاثنين-1114552134.html

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