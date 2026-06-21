https://sarabic.ae/20260621/ترامب-ستارمر-سيستقيل-من-رئاسة-الحكومة-البريطانية-بسبب-فشل-سياساته---1114566190.html
ترامب: ستارمر سيستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية بسبب فشل سياساته
ترامب: ستارمر سيستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية بسبب فشل سياساته
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يتجه إلى تقديم استقالته من منصبه، على خلفية ما وصفه بإخفاقه في إدارة... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "كير ستارمر سيستقيل من منصب رئيس وزراء بريطانيا. لقد فشل فشلا ذريعًا في قضيتين بالغتي الأهمية: الهجرة والطاقة". كما دعا نحو 100 نائب من "حزب العمال" إلى استقالة ستارمر عقب أداء الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في أيار/مايو، فيما ازداد الضغط عليه بعد دخول منافسه رئيس بلدية مانشستر آندي بورنهام إلى البرلمان في محاولة لإزاحته من قيادة الحكومة.وأشارت التقارير إلى أن ستارمر كان يدرس مستقبله السياسي مع زوجته في مقر إقامته الريفي قبل اتخاذ قراره النهائي، فيما تتوقع شخصيات بارزة في الحزب صدور موقف واضح بشأن مستقبله خلال الأيام المقبلة.إعلام: فضيحة ماندلسون- إبستين تعود للواجهة.. وثائق جديدة تحرج حكومة ستارمرمئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن للاحتجاج على سياسات ستارمر
https://sarabic.ae/20260621/تقارير-ستارمر-قد-يتقدم-باستقالته-من-رئاسة-وزراء-بريطانيا-غدا-الاثنين-1114552134.html
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ترامب: ستارمر سيستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية بسبب فشل سياساته
أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يتجه إلى تقديم استقالته من منصبه، على خلفية ما وصفه بإخفاقه في إدارة ملفي الهجرة والطاقة.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "كير ستارمر سيستقيل من منصب رئيس وزراء بريطانيا. لقد فشل فشلا ذريعًا في قضيتين بالغتي الأهمية: الهجرة والطاقة".
وفي المقابل، نفت الحكومة البريطانية صحة هذه التوقعات، حيث أكد وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل، عدم وجود أي نية لدى رئيس الوزراء لتقديم استقالته يوم غدا الإثنين، واصفًا التقارير الإعلامية المتداولة بهذا الشأن بأنها غير دقيقة.
كما دعا نحو 100 نائب من "حزب العمال" إلى استقالة ستارمر عقب أداء الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في أيار/مايو، فيما ازداد الضغط عليه بعد دخول منافسه رئيس بلدية مانشستر آندي بورنهام إلى البرلمان في محاولة لإزاحته من قيادة الحكومة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من المتوقع أن يستقيل من منصبه، غدا الإثنين، وأن يحدد جدولا زمنيا لرحيله، وذلك وسط تصاعد التحديات داخل حزب العمال.
وأشارت التقارير إلى أن ستارمر كان يدرس مستقبله السياسي مع زوجته في مقر إقامته الريفي قبل اتخاذ قراره النهائي
، فيما تتوقع شخصيات بارزة في الحزب صدور موقف واضح بشأن مستقبله خلال الأيام المقبلة.