إعلام: فضيحة ماندلسون- إبستين تعود للواجهة.. وثائق جديدة تحرج حكومة ستارمر

سبوتنيك عربي

ذكرت تقارير بريطانية، نقلًا عن مصادر، أن الدفعة الثانية من الوثائق المرتقبة في قضية السفير البريطاني السابق لدى واشنطن بيتر ماندلسون، الذي سقط في فضيحة بسبب... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T08:06+0000

وبحسب التقارير، ستُنشر الدفعة الثانية من الوثائق في قضية ماندلسون، اليوم الاثنين. وكانت صحيفة الـ"غارديان"، أفادت في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بأن ماندلسون لم يحصل على تصريح أمني قبل تعيينه.علاوة على ذلك، ووفقًا للصحيفة، لم يُطلب من ماندلسون اتخاذ أي خطوات لمعالجة هذه المخاوف.وفي أوائل مارس/ آذار الماضي، نشر مجلس الوزراء البريطاني الدفعة الأولى من الوثائق المتعلقة بقضية ماندلسون، الذي استقال عام 2025، بسبب علاقاته بإبستين. وتتضمن هذه الملفات معلومات حول قرار تعيينه سفيرًا عام 2024، بما في ذلك تفاصيل التحقيقات الأمنية التي خضع لها.وبعد نشر آخر دفعة من الملفات المتعلقة بقضية إبستين من قبل وزارة العدل الأمريكية، اكتشفت وسائل الإعلام البريطانية أن ماندلسون في عام 2009، حين كان وزيرًا لشؤون الأعمال في حكومة غوردون براون، أرسل وثيقة حكومية داخلية للمملكة المتحدة إلى إبستين. وبدأت الشرطة البريطانية تحقيقًا جنائيًا بحق ماندلسون، بسبب إرسال الوثيقة.في البداية، عارضت الحكومة الاقتراح، بحجة أنها لا ترغب في نشر مواد قد تضر بالأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية.لكن عبر تسوية في اللحظات الأخيرة، وافقت الحكومة على إرسال الوثائق السرية أولًا إلى لجنة الاستخبارات والأمن، التي ستُقرر ما يُمكن نشره وما لا يُمكن.وفي تطور ذي صلة، اعترف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأنه كان على علم بعلاقات ماندلسون بإبستين، قبل تعيينه سفيرًا، ما أثار تساؤلات حول معايير الاختيار والتدقيق الأمني في التعيينات الدبلوماسية رفيعة المستوى في المملكة.دميترييف ينتقد إطلاق سراح ماندلسون بكفالة على خلفية علاقاته بإبستيندميترييف يعلق على تصريحات كلينتون بشأن ملفات إبستين

