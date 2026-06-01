إعلام: فضيحة ماندلسون- إبستين تعود للواجهة.. وثائق جديدة تحرج حكومة ستارمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260601/إعلام-فضيحة-ماندلسون--إبستين-تعود-للواجهة-وثائق-جديدة-تحرج-حكومة-ستارمر-1113928755.html
إعلام: فضيحة ماندلسون- إبستين تعود للواجهة.. وثائق جديدة تحرج حكومة ستارمر
إعلام: فضيحة ماندلسون- إبستين تعود للواجهة.. وثائق جديدة تحرج حكومة ستارمر
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير بريطانية، نقلًا عن مصادر، أن الدفعة الثانية من الوثائق المرتقبة في قضية السفير البريطاني السابق لدى واشنطن بيتر ماندلسون، الذي سقط في فضيحة بسبب... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T08:06+0000
2026-06-01T08:06+0000
بريطانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110043062_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_03f414dfe110c5be6471376d71a3c133.jpg
وبحسب التقارير، ستُنشر الدفعة الثانية من الوثائق في قضية ماندلسون، اليوم الاثنين. وكانت صحيفة الـ"غارديان"، أفادت في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بأن ماندلسون لم يحصل على تصريح أمني قبل تعيينه.علاوة على ذلك، ووفقًا للصحيفة، لم يُطلب من ماندلسون اتخاذ أي خطوات لمعالجة هذه المخاوف.وفي أوائل مارس/ آذار الماضي، نشر مجلس الوزراء البريطاني الدفعة الأولى من الوثائق المتعلقة بقضية ماندلسون، الذي استقال عام 2025، بسبب علاقاته بإبستين. وتتضمن هذه الملفات معلومات حول قرار تعيينه سفيرًا عام 2024، بما في ذلك تفاصيل التحقيقات الأمنية التي خضع لها.وبعد نشر آخر دفعة من الملفات المتعلقة بقضية إبستين من قبل وزارة العدل الأمريكية، اكتشفت وسائل الإعلام البريطانية أن ماندلسون في عام 2009، حين كان وزيرًا لشؤون الأعمال في حكومة غوردون براون، أرسل وثيقة حكومية داخلية للمملكة المتحدة إلى إبستين. وبدأت الشرطة البريطانية تحقيقًا جنائيًا بحق ماندلسون، بسبب إرسال الوثيقة.في البداية، عارضت الحكومة الاقتراح، بحجة أنها لا ترغب في نشر مواد قد تضر بالأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية.لكن عبر تسوية في اللحظات الأخيرة، وافقت الحكومة على إرسال الوثائق السرية أولًا إلى لجنة الاستخبارات والأمن، التي ستُقرر ما يُمكن نشره وما لا يُمكن.وفي تطور ذي صلة، اعترف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأنه كان على علم بعلاقات ماندلسون بإبستين، قبل تعيينه سفيرًا، ما أثار تساؤلات حول معايير الاختيار والتدقيق الأمني في التعيينات الدبلوماسية رفيعة المستوى في المملكة.دميترييف ينتقد إطلاق سراح ماندلسون بكفالة على خلفية علاقاته بإبستيندميترييف يعلق على تصريحات كلينتون بشأن ملفات إبستين
https://sarabic.ae/20260311/بريطانيا-تنشر-ملفات-حول-قضية-السفير-السابق-بيتر-ماندلسون-المتعلقة-بإبستين-1111352216.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110043062_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_ac5b093b3392c09df5646af3079b722b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العالم
بريطانيا, العالم

إعلام: فضيحة ماندلسون- إبستين تعود للواجهة.. وثائق جديدة تحرج حكومة ستارمر

08:06 GMT 01.06.2026
© Photo / Documents released by the U.S. Department of Justice on the Jeffrey Epstein caseجيفري إبستين
جيفري إبستين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
© Photo / Documents released by the U.S. Department of Justice on the Jeffrey Epstein case
تابعنا عبر
ذكرت تقارير بريطانية، نقلًا عن مصادر، أن الدفعة الثانية من الوثائق المرتقبة في قضية السفير البريطاني السابق لدى واشنطن بيتر ماندلسون، الذي سقط في فضيحة بسبب علاقاته بالممول الأمريكي سيئ السمعة جيفري إبستين، لا تتضمن أي معلومات حول محاولات السلطات التقليل من المخاطر المرتبطة بتعيينه.
وبحسب التقارير، ستُنشر الدفعة الثانية من الوثائق في قضية ماندلسون، اليوم الاثنين. وكانت صحيفة الـ"غارديان"، أفادت في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بأن ماندلسون لم يحصل على تصريح أمني قبل تعيينه.

وقالت الصحيفة: "لا تحتوي مجموعة من الوثائق الحكومية المتعلقة ببيتر ماندلسون، على أي معلومات حول أي خطوات تم اتخاذها لمعالجة المخاوف الأمنية الخطيرة المحيطة بتعيينه سفيرًا في واشنطن".

علاوة على ذلك، ووفقًا للصحيفة، لم يُطلب من ماندلسون اتخاذ أي خطوات لمعالجة هذه المخاوف.
وفي أوائل مارس/ آذار الماضي، نشر مجلس الوزراء البريطاني الدفعة الأولى من الوثائق المتعلقة بقضية ماندلسون، الذي استقال عام 2025، بسبب علاقاته بإبستين. وتتضمن هذه الملفات معلومات حول قرار تعيينه سفيرًا عام 2024، بما في ذلك تفاصيل التحقيقات الأمنية التي خضع لها.
وصول نعش ملكة بريطانيا العظمى الملكة إليزابيث الثانية، لندن، إنجلترا 18 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
بريطانيا تنشر ملفات حول قضية السفير السابق بيتر ماندلسون المتعلقة بإبستين
11 مارس, 15:19 GMT
وبعد نشر آخر دفعة من الملفات المتعلقة بقضية إبستين من قبل وزارة العدل الأمريكية، اكتشفت وسائل الإعلام البريطانية أن ماندلسون في عام 2009، حين كان وزيرًا لشؤون الأعمال في حكومة غوردون براون، أرسل وثيقة حكومية داخلية للمملكة المتحدة إلى إبستين. وبدأت الشرطة البريطانية تحقيقًا جنائيًا بحق ماندلسون، بسبب إرسال الوثيقة.

وكان ماندلسون أُقيل من منصبه العام الماضي، في أعقاب الكشف عن تفاصيل جديدة حول طبيعة علاقته بالممول السيئ السمعة جيفري إبستين. وفي فبراير/ شباط الماضي، صوّت أعضاء البرلمان البريطاني على إلزام الحكومة بنشر جميع الوثائق المتعلقة بالتعيين من خلال عريضة غير رسمية، وهو إجراء برلماني.

في البداية، عارضت الحكومة الاقتراح، بحجة أنها لا ترغب في نشر مواد قد تضر بالأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية.
لكن عبر تسوية في اللحظات الأخيرة، وافقت الحكومة على إرسال الوثائق السرية أولًا إلى لجنة الاستخبارات والأمن، التي ستُقرر ما يُمكن نشره وما لا يُمكن.
وفي تطور ذي صلة، اعترف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأنه كان على علم بعلاقات ماندلسون بإبستين، قبل تعيينه سفيرًا، ما أثار تساؤلات حول معايير الاختيار والتدقيق الأمني في التعيينات الدبلوماسية رفيعة المستوى في المملكة.
دميترييف ينتقد إطلاق سراح ماندلسون بكفالة على خلفية علاقاته بإبستين
دميترييف يعلق على تصريحات كلينتون بشأن ملفات إبستين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала