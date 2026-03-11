https://sarabic.ae/20260311/بريطانيا-تنشر-ملفات-حول-قضية-السفير-السابق-بيتر-ماندلسون-المتعلقة-بإبستين-1111352216.html

بريطانيا تنشر ملفات حول قضية السفير السابق بيتر ماندلسون المتعلقة بإبستين

بريطانيا تنشر ملفات حول قضية السفير السابق بيتر ماندلسون المتعلقة بإبستين

نشر مجلس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، أول شريحة من الوثائق في قضية سفير البلاد السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، المتورط بفضيحة جيفري إبستين. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

ونُشرت الملفات، اليوم الأربعاء، في وثيقة واحدة تتكون من 147 صفحة تحتوي على معلومات حول قرار تعيين ماندلسون سفيرا بريطانيا في أمريكا في عام 2024، بما في ذلك البيانات المتعلقة بعمليات التفتيش الأمنية.بعد نشر الشريحة الأخيرة من الملفات حول قضية إبستين من قبل وزارة العدل الأمريكية، اكتشفت وسائل الإعلام البريطانية أن ماندلسون، كوزير للأعمال في حكومة رئيس الوزراء غوردون براون في عام 2009، أرسل الوثيقة الداخلية للحكومة البريطانية إلى إبستين. وبدأت الشرطة البريطانية تحقيقا جنائيا ضد ماندلسون بسبب إرسال الوثيقة.وصوّت البرلمان البريطاني، في فبراير/شباط الماضي، لإجبار الحكومة على نشر جميع الوثائق المتعلقة بتعيين ماندلسون سفيرا بريطانيا لدى الولايات المتحدة في عام 2024.كما اعترف رئيس الوزراء كير ستارمر سابقا، فقد تمت الموافقة على ترشيح ماندلسون، على الرغم من حقيقة أن جهاز الأمن كشف علاقاته مع إبستين.

