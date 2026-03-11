عربي
بريطانيا تنشر ملفات حول قضية السفير السابق بيتر ماندلسون المتعلقة بإبستين
بريطانيا تنشر ملفات حول قضية السفير السابق بيتر ماندلسون المتعلقة بإبستين
سبوتنيك عربي
نشر مجلس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، أول شريحة من الوثائق في قضية سفير البلاد السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، المتورط بفضيحة جيفري إبستين. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T15:19+0000
2026-03-11T15:19+0000
أخبار العالم الآن
العالم
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067947061_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_c2e04244da8c86677218c2e25687bad5.jpg
ونُشرت الملفات، اليوم الأربعاء، في وثيقة واحدة تتكون من 147 صفحة تحتوي على معلومات حول قرار تعيين ماندلسون سفيرا بريطانيا في أمريكا في عام 2024، بما في ذلك البيانات المتعلقة بعمليات التفتيش الأمنية.بعد نشر الشريحة الأخيرة من الملفات حول قضية إبستين من قبل وزارة العدل الأمريكية، اكتشفت وسائل الإعلام البريطانية أن ماندلسون، كوزير للأعمال في حكومة رئيس الوزراء غوردون براون في عام 2009، أرسل الوثيقة الداخلية للحكومة البريطانية إلى إبستين. وبدأت الشرطة البريطانية تحقيقا جنائيا ضد ماندلسون بسبب إرسال الوثيقة.وصوّت البرلمان البريطاني، في فبراير/شباط الماضي، لإجبار الحكومة على نشر جميع الوثائق المتعلقة بتعيين ماندلسون سفيرا بريطانيا لدى الولايات المتحدة في عام 2024.كما اعترف رئيس الوزراء كير ستارمر سابقا، فقد تمت الموافقة على ترشيح ماندلسون، على الرغم من حقيقة أن جهاز الأمن كشف علاقاته مع إبستين.
بريطانيا تنشر ملفات حول قضية السفير السابق بيتر ماندلسون المتعلقة بإبستين

15:19 GMT 11.03.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصوروصول نعش ملكة بريطانيا العظمى الملكة إليزابيث الثانية، لندن، إنجلترا 18 سبتمبر 2022
وصول نعش ملكة بريطانيا العظمى الملكة إليزابيث الثانية، لندن، إنجلترا 18 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
نشر مجلس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، أول شريحة من الوثائق في قضية سفير البلاد السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، المتورط بفضيحة جيفري إبستين.
ونُشرت الملفات، اليوم الأربعاء، في وثيقة واحدة تتكون من 147 صفحة تحتوي على معلومات حول قرار تعيين ماندلسون سفيرا بريطانيا في أمريكا في عام 2024، بما في ذلك البيانات المتعلقة بعمليات التفتيش الأمنية.
بعد نشر الشريحة الأخيرة من الملفات حول قضية إبستين من قبل وزارة العدل الأمريكية، اكتشفت وسائل الإعلام البريطانية أن ماندلسون، كوزير للأعمال في حكومة رئيس الوزراء غوردون براون في عام 2009، أرسل الوثيقة الداخلية للحكومة البريطانية إلى إبستين. وبدأت الشرطة البريطانية تحقيقا جنائيا ضد ماندلسون بسبب إرسال الوثيقة.
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
وزيرة خارجية بريطانيا ترد على تصريح ترامب المهاجم لبلادها بأنها "غير مطلوبة" في الحرب على إيران
8 مارس, 10:10 GMT
وصوّت البرلمان البريطاني، في فبراير/شباط الماضي، لإجبار الحكومة على نشر جميع الوثائق المتعلقة بتعيين ماندلسون سفيرا بريطانيا لدى الولايات المتحدة في عام 2024.
كما اعترف رئيس الوزراء كير ستارمر سابقا، فقد تمت الموافقة على ترشيح ماندلسون، على الرغم من حقيقة أن جهاز الأمن كشف علاقاته مع إبستين.
