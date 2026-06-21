تقارير: ستارمر قد يتقدم باستقالته من رئاسة وزراء بريطانيا غدا الاثنين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا تبحث عن استمرار المواجهة مع روسيا… أميركا وايران من التفاهم الى شياطين عُقد التفاصيل؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
21 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:44 GMT
5 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
روسيا: واشنطن قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية... تأجيل اجتماع سويسرا بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260621/تقارير-ستارمر-قد-يتقدم-باستقالته-من-رئاسة-وزراء-بريطانيا-غدا-الاثنين-1114552134.html
تقارير: ستارمر قد يتقدم باستقالته من رئاسة وزراء بريطانيا غدا الاثنين
تقارير: ستارمر قد يتقدم باستقالته من رئاسة وزراء بريطانيا غدا الاثنين
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من المتوقع أن يستقيل من منصبه، غدا الاثنين، وأن يحدد جدولا زمنيا لرحيله، وذلك وسط تصاعد... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T05:20+0000
2026-06-21T05:21+0000
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114551967_0:73:1001:636_1920x0_80_0_0_2f307b9cb5f368ffddcd88f7483f259d.jpg
وأشارت التقارير إلى أن ستارمر كان يدرس مستقبله السياسي مع زوجته في مقر إقامته الريفي قبل اتخاذ قراره النهائي، فيما تتوقع شخصيات بارزة في الحزب صدور موقف واضح بشأن مستقبله خلال الأيام المقبلة.وفي المقابل، أكد مصدر حكومي أن كير ستارمر، لا يزال يركز على أداء مهامه في رئاسة الحكومة، مشيرا إلى تمسكه بمواجهة أي تحد لزعامة الحزب.وتزايدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني، بعد فوز السياسي، آندي بورنهام، بمقعد برلماني يتيح له إطلاق تحدٍ رسمي على قيادة الحزب، في وقت أظهرت فيه بيانات أن أكثر من 100 نائب من حزب "العمال" أعلنوا تأييدهم لاستقالة ستارمر أو وضع جدول زمني لرحيله.ويُنظر إلى بورنهام باعتباره أبرز المرشحين لخلافة، كير ستارمر، بعدما عزز نفوذه داخل الحزب وحقق فوزا انتخابيا جديدا.ورغم أنه لم يعلن رسميا ترشحه لزعامة الحزب، فقد تعهد بورنهام خلال خطاب الفوز باتباع "مسار جديد" للبلاد، بينما أشارت تقارير صحفية إلى استعداد شخصيات أخرى، من بينها وزير الصحة السابق، ويس ستريتينغ، لخوض المنافسة على قيادة حزب "العمال" ورئاسة الحكومة.
https://sarabic.ae/20260601/إعلام-فضيحة-ماندلسون--إبستين-تعود-للواجهة-وثائق-جديدة-تحرج-حكومة-ستارمر-1113928755.html
https://sarabic.ae/20260516/مئات-الآلاف-من-المتظاهرين-إلى-شوارع-لندن-للاحتجاج-على-سياسات-ستارمر-1113471209.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114551967_0:0:989:741_1920x0_80_0_0_7dad2e60ebadb0d4a2075b36266855d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تقارير: ستارمر قد يتقدم باستقالته من رئاسة وزراء بريطانيا غدا الاثنين

05:20 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 05:21 GMT 21.06.2026)
© REUTERS Peter Macdiarmidرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© REUTERS Peter Macdiarmid
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من المتوقع أن يستقيل من منصبه، غدا الاثنين، وأن يحدد جدولا زمنيا لرحيله، وذلك وسط تصاعد التحديات داخل حزب العمال.
وأشارت التقارير إلى أن ستارمر كان يدرس مستقبله السياسي مع زوجته في مقر إقامته الريفي قبل اتخاذ قراره النهائي، فيما تتوقع شخصيات بارزة في الحزب صدور موقف واضح بشأن مستقبله خلال الأيام المقبلة.
وفي المقابل، أكد مصدر حكومي أن كير ستارمر، لا يزال يركز على أداء مهامه في رئاسة الحكومة، مشيرا إلى تمسكه بمواجهة أي تحد لزعامة الحزب.
جيفري إبستين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
إعلام: فضيحة ماندلسون- إبستين تعود للواجهة.. وثائق جديدة تحرج حكومة ستارمر
1 يونيو, 08:06 GMT
وتزايدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني، بعد فوز السياسي، آندي بورنهام، بمقعد برلماني يتيح له إطلاق تحدٍ رسمي على قيادة الحزب، في وقت أظهرت فيه بيانات أن أكثر من 100 نائب من حزب "العمال" أعلنوا تأييدهم لاستقالة ستارمر أو وضع جدول زمني لرحيله.
مظاهرات لندن 13 سبتمبر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن للاحتجاج على سياسات ستارمر
16 مايو, 13:40 GMT
ويُنظر إلى بورنهام باعتباره أبرز المرشحين لخلافة، كير ستارمر، بعدما عزز نفوذه داخل الحزب وحقق فوزا انتخابيا جديدا.
ورغم أنه لم يعلن رسميا ترشحه لزعامة الحزب، فقد تعهد بورنهام خلال خطاب الفوز باتباع "مسار جديد" للبلاد، بينما أشارت تقارير صحفية إلى استعداد شخصيات أخرى، من بينها وزير الصحة السابق، ويس ستريتينغ، لخوض المنافسة على قيادة حزب "العمال" ورئاسة الحكومة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала