https://sarabic.ae/20260621/تقارير-ستارمر-قد-يتقدم-باستقالته-من-رئاسة-وزراء-بريطانيا-غدا-الاثنين-1114552134.html

تقارير: ستارمر قد يتقدم باستقالته من رئاسة وزراء بريطانيا غدا الاثنين

تقارير: ستارمر قد يتقدم باستقالته من رئاسة وزراء بريطانيا غدا الاثنين

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من المتوقع أن يستقيل من منصبه، غدا الاثنين، وأن يحدد جدولا زمنيا لرحيله، وذلك وسط تصاعد... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T05:20+0000

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وأشارت التقارير إلى أن ستارمر كان يدرس مستقبله السياسي مع زوجته في مقر إقامته الريفي قبل اتخاذ قراره النهائي، فيما تتوقع شخصيات بارزة في الحزب صدور موقف واضح بشأن مستقبله خلال الأيام المقبلة.وفي المقابل، أكد مصدر حكومي أن كير ستارمر، لا يزال يركز على أداء مهامه في رئاسة الحكومة، مشيرا إلى تمسكه بمواجهة أي تحد لزعامة الحزب.وتزايدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني، بعد فوز السياسي، آندي بورنهام، بمقعد برلماني يتيح له إطلاق تحدٍ رسمي على قيادة الحزب، في وقت أظهرت فيه بيانات أن أكثر من 100 نائب من حزب "العمال" أعلنوا تأييدهم لاستقالة ستارمر أو وضع جدول زمني لرحيله.ويُنظر إلى بورنهام باعتباره أبرز المرشحين لخلافة، كير ستارمر، بعدما عزز نفوذه داخل الحزب وحقق فوزا انتخابيا جديدا.ورغم أنه لم يعلن رسميا ترشحه لزعامة الحزب، فقد تعهد بورنهام خلال خطاب الفوز باتباع "مسار جديد" للبلاد، بينما أشارت تقارير صحفية إلى استعداد شخصيات أخرى، من بينها وزير الصحة السابق، ويس ستريتينغ، لخوض المنافسة على قيادة حزب "العمال" ورئاسة الحكومة.

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