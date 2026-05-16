مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن للاحتجاج على سياسات ستارمر

سبوتنيك عربي

تجمّع مئات الآلاف من المتظاهرين اليوم السبت في لندن، للاحتجاج على سياسات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. 16.05.2026, سبوتنيك عربي

وسار المتظاهرون إلى داونينغ ستريت، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء، وهتفوا بشعارات تنتقد سياسته المتعلقة بالهجرة وما اعتبروه قيودًا على حرية التعبير، ثم بدأ المشاركون مسيرة أمام مبنى البرلمان. وكان منظم المسيرة، الناشط اليميني المناهض للإسلام تومي روبنسون، قد دعا البريطانيين في اليوم السابق إلى تجاهل التهديدات والترهيب من السلطات.وأعلنت السلطات سابقًا أن الشرطة ستنفذ يوم السبت أكبر عملية أمنية لها في السنوات الأخيرة، حيث ستنشر آلافًا من قوات الأمن، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة. وتجمعت مظاهرة مضادة صغيرة من قبل نشطاء يساريين وإسلاميين في منطقة أخرى من لندن.وهم يعارضون قيود الهجرة ويعتقدون أن على البلاد استقبال اللاجئين. في مايو/أيار، طالب نحو مئة نائب برلماني ستارمر بالاستقالة عقب هزيمة حزب العمال في الانتخابات. وقدّم عدد من المسؤولين الحكوميين استقالاتهم احتجاجاً، بمن فيهم وزير الصحة ويس ستريتينغ، الذي يُعتبر منافساً رئيسياً لرئيس الوزراء. دميترييف: ستارمر في حالة ذعر بسبب احتجاجات لندن

