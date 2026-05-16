https://sarabic.ae/20260516/مئات-الآلاف-من-المتظاهرين-إلى-شوارع-لندن-للاحتجاج-على-سياسات-ستارمر-1113471209.html
مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن للاحتجاج على سياسات ستارمر
مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن للاحتجاج على سياسات ستارمر
سبوتنيك عربي
تجمّع مئات الآلاف من المتظاهرين اليوم السبت في لندن، للاحتجاج على سياسات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T13:40+0000
2026-05-16T13:40+0000
2026-05-16T13:40+0000
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0d/1104819071_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_865bf9ce2b39eede0432c43ca5bbc9f6.jpg
وسار المتظاهرون إلى داونينغ ستريت، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء، وهتفوا بشعارات تنتقد سياسته المتعلقة بالهجرة وما اعتبروه قيودًا على حرية التعبير، ثم بدأ المشاركون مسيرة أمام مبنى البرلمان. وكان منظم المسيرة، الناشط اليميني المناهض للإسلام تومي روبنسون، قد دعا البريطانيين في اليوم السابق إلى تجاهل التهديدات والترهيب من السلطات.وأعلنت السلطات سابقًا أن الشرطة ستنفذ يوم السبت أكبر عملية أمنية لها في السنوات الأخيرة، حيث ستنشر آلافًا من قوات الأمن، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة. وتجمعت مظاهرة مضادة صغيرة من قبل نشطاء يساريين وإسلاميين في منطقة أخرى من لندن.وهم يعارضون قيود الهجرة ويعتقدون أن على البلاد استقبال اللاجئين. في مايو/أيار، طالب نحو مئة نائب برلماني ستارمر بالاستقالة عقب هزيمة حزب العمال في الانتخابات. وقدّم عدد من المسؤولين الحكوميين استقالاتهم احتجاجاً، بمن فيهم وزير الصحة ويس ستريتينغ، الذي يُعتبر منافساً رئيسياً لرئيس الوزراء. دميترييف: ستارمر في حالة ذعر بسبب احتجاجات لندن
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0d/1104819071_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_441231acd2d0c70687421ab1977b4335.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن للاحتجاج على سياسات ستارمر
تجمّع مئات الآلاف من المتظاهرين اليوم السبت في لندن، للاحتجاج على سياسات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وسار المتظاهرون إلى داونينغ ستريت، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء، وهتفوا بشعارات تنتقد سياسته المتعلقة بالهجرة وما اعتبروه قيودًا على حرية التعبير، ثم بدأ المشاركون مسيرة أمام مبنى البرلمان.
وانتشر آلاف من رجال الشرطة، بسياراتهم وعربات الشرطة، لتأمين الاحتجاج.
وكان منظم المسيرة، الناشط اليميني المناهض للإسلام تومي روبنسون، قد دعا البريطانيين في اليوم السابق إلى تجاهل التهديدات والترهيب من السلطات.
وأعلنت السلطات سابقًا أن الشرطة ستنفذ يوم السبت أكبر عملية أمنية لها في السنوات الأخيرة، حيث ستنشر آلافًا من قوات الأمن، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة.
كما حذّر ستارمر المتظاهرين من أن أي محاولات للتحريض على الكراهية "ستُقابل بكل حزم القانون".
وتجمعت مظاهرة مضادة صغيرة من قبل نشطاء يساريين وإسلاميين في منطقة أخرى من لندن.
وهم يعارضون قيود الهجرة ويعتقدون أن على البلاد استقبال اللاجئين. في مايو/أيار، طالب نحو مئة نائب برلماني ستارمر بالاستقالة عقب هزيمة حزب العمال في الانتخابات. وقدّم عدد من المسؤولين الحكوميين استقالاتهم احتجاجاً، بمن فيهم وزير الصحة ويس ستريتينغ، الذي يُعتبر منافساً رئيسياً لرئيس الوزراء.