مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن للاحتجاج على سياسات ستارمر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن للاحتجاج على سياسات ستارمر
سبوتنيك عربي
تجمّع مئات الآلاف من المتظاهرين اليوم السبت في لندن، للاحتجاج على سياسات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. 16.05.2026, سبوتنيك عربي
تجمّع مئات الآلاف من المتظاهرين اليوم السبت في لندن، للاحتجاج على سياسات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وسار المتظاهرون إلى داونينغ ستريت، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء، وهتفوا بشعارات تنتقد سياسته المتعلقة بالهجرة وما اعتبروه قيودًا على حرية التعبير، ثم بدأ المشاركون مسيرة أمام مبنى البرلمان.
وانتشر آلاف من رجال الشرطة، بسياراتهم وعربات الشرطة، لتأمين الاحتجاج.
وكان منظم المسيرة، الناشط اليميني المناهض للإسلام تومي روبنسون، قد دعا البريطانيين في اليوم السابق إلى تجاهل التهديدات والترهيب من السلطات.
وأعلنت السلطات سابقًا أن الشرطة ستنفذ يوم السبت أكبر عملية أمنية لها في السنوات الأخيرة، حيث ستنشر آلافًا من قوات الأمن، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة.
كما حذّر ستارمر المتظاهرين من أن أي محاولات للتحريض على الكراهية "ستُقابل بكل حزم القانون".
وتجمعت مظاهرة مضادة صغيرة من قبل نشطاء يساريين وإسلاميين في منطقة أخرى من لندن.
وهم يعارضون قيود الهجرة ويعتقدون أن على البلاد استقبال اللاجئين. في مايو/أيار، طالب نحو مئة نائب برلماني ستارمر بالاستقالة عقب هزيمة حزب العمال في الانتخابات. وقدّم عدد من المسؤولين الحكوميين استقالاتهم احتجاجاً، بمن فيهم وزير الصحة ويس ستريتينغ، الذي يُعتبر منافساً رئيسياً لرئيس الوزراء.
دميترييف: ستارمر في حالة ذعر بسبب احتجاجات لندن
