https://sarabic.ae/20260516/دميترييف-ستارمر-في-حالة-ذعر-بسبب-احتجاجات-لندن-1113470275.html
دميترييف: ستارمر في حالة ذعر بسبب احتجاجات لندن
دميترييف: ستارمر في حالة ذعر بسبب احتجاجات لندن
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن رئيس الوزراء البريطاني،... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T13:18+0000
2026-05-16T13:18+0000
2026-05-16T13:19+0000
روسيا
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106526105_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_f5d927cebb4016a0801ca1c8e15b3682.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "شعر ستارمر بالذعر وحاول منع المسيرة. ستكون هذه المسيرة الأكبر في التاريخ".وفي وقت سابق من اليوم، نزل مئات الآلاف من المحتجين إلى شوارع لندن في مسيرة حاشدة احتجاجًا على رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، متجهين نحو "داونينغ ستريت" وهم يهتفون ضد سياساته، خاصة ما يتعلق بالهجرة وقيود حرية التعبير.ونظم المسيرة الناشط اليميني، تومي روبنسون، المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والمؤيدة لإسرائيل، والذي دعا المشاركين إلى تجاهل ما وصفه بمحاولات الترهيب من السلطات.وفي المقابل، نشرت الشرطة البريطانية آلاف العناصر مدعومين بمركبات مكافحة الشغب وطائرات مروحية ومسيرات، فيما حذر ستارمر من أن أي تحريض على الكراهية سيُواجه بالقوة الكاملة للقانون.وطالب نحو مئة نائب برلماني ستارمر بالاستقالة عقب هزيمة حزب العمال في الانتخابات، وقدّم عدد من المسؤولين الحكوميين استقالاتهم احتجاجًا، بمن فيهم وزير الصحة، ويس ستريتينغ، الذي يُعتبر منافسًا رئيسيًا لرئيس الوزراء.
https://sarabic.ae/20260513/دميترييف-يشبه-دعوات-إقالة-رئيس-وزراء-بريطانيا-بخلع-ضرس-العقل-بلا-عقل-1113385117.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106526105_115:0:2124:1507_1920x0_80_0_0_3d9835a464dd7d4ba3dda5bade5f3c07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
دميترييف: ستارمر في حالة ذعر بسبب احتجاجات لندن
13:18 GMT 16.05.2026 (تم التحديث: 13:19 GMT 16.05.2026)
صرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، شعر بالذعر وحاول منع مسيرة مناهضة للمهاجرين التي كانت مقررة، اليوم السبت، في لندن.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "شعر ستارمر بالذعر وحاول منع المسيرة. ستكون هذه المسيرة الأكبر في التاريخ".
وفي وقت سابق من اليوم، نزل مئات الآلاف من المحتجين إلى شوارع لندن في مسيرة حاشدة احتجاجًا على رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، متجهين نحو "داونينغ ستريت" وهم يهتفون ضد سياساته، خاصة ما يتعلق بالهجرة وقيود حرية التعبير.
ونظم المسيرة الناشط اليميني، تومي روبنسون، المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والمؤيدة لإسرائيل، والذي دعا المشاركين إلى تجاهل ما وصفه بمحاولات الترهيب من السلطات.
وفي المقابل، نشرت الشرطة البريطانية آلاف العناصر مدعومين بمركبات مكافحة الشغب وطائرات مروحية ومسيرات، فيما حذر ستارمر من أن أي تحريض على الكراهية سيُواجه بالقوة الكاملة للقانون.
في السابع من مايو/أيار، أجرت بريطانيا انتخابات أسفرت عن خسارة حزب العمال الحاكم، بقيادة ستارمر، ما يقارب 1200 مقعد من أصل أكثر من 2200 مقعد كان يشغلها في المجالس المحلية.
وطالب نحو مئة نائب برلماني ستارمر بالاستقالة عقب هزيمة حزب العمال في الانتخابات، وقدّم عدد من المسؤولين الحكوميين استقالاتهم احتجاجًا، بمن فيهم وزير الصحة، ويس ستريتينغ، الذي يُعتبر منافسًا رئيسيًا لرئيس الوزراء.