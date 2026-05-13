دميترييف يشبه دعوات إقالة رئيس وزراء بريطانيا بخلع ضرس العقل "بلا عقل"
2026-05-13T16:28+0000
شبّه كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، المطالبات باستقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"خلع ضرس العقل دون حكمة".
وعلّق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي على أنباء احتمال استقالة وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتينغ، للترشح لمنصب رئيس الوزراء وسط دعوات لاستقالة ستارمر.
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الناس يتابعون بشغف انهيار ستارمر البطيء، وكأنهم يخلعون ضرس العقل دون حكمة".
في السابع من مايو/أيار، أجرت المملكة المتحدة انتخابات أسفرت عن خسارة حزب العمال الحاكم، بقيادة ستارمر، ما يقارب 1200 مقعد من أصل أكثر من 2200 مقعد كان يشغلها في المجالس المحلية.
ويوم الاثنين، أقرّ الوزير بالنتائج المخيبة للآمال للانتخابات وتحمّل مسؤولية الفشل. كما ألقى خطابًا رئيسيًا وأعلن أنه لا ينوي الاستقالة. وطالب نحو 80 عضوًا في البرلمان وثلاثة وزراء استقالوا علنًا باستقالته، ووقّع نحو 100 عضو عادي في البرلمان رسالةً يعارضون فيها استقالته.