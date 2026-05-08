دميترييف: ستارمر سيضطر إلى الاستقالة من منصبه

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
دميترييف: ستارمر سيضطر إلى الاستقالة من منصبه
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن رئيس الوزراء البريطاني...
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "يبدو أن ستارمر عاجز عن التعلم من أخطائه. إنه يريد الاستمرار في تدمير المملكة المتحدة، رغم تحقيقه أسوأ نتائج في الانتخابات المحلية في التاريخ. سيُجبر على الاستقالة، حتى وإن تشبث بمنصبه. من الصعب التغاضي إلى الأبد عن عدم كفاءته المستمرة والكاملة".جاء هذا التعليق، ردًا على تصريحات ستارمر نفسه. ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، صرّح رئيس الوزراء البريطاني بأنه لا ينوي ترك منصبه، وأنه "لن يُغرق البلاد في الفوضى"، وفق تعبيره.وكان ستارمر استبعد سابقًا الاستقالة على الرغم من الهزيمة المتوقعة لحزب العمال في انتخابات المجالس المحلية.وبحسب أحدث دراسة أجرتها جامعة إكستر، سيخسر حزب العمال (يقوده حاليًا كير ستارمر) ما يقارب 1500 مقعد في المجالس المحلية على مستوى البلاد من أصل 2500 مقعد يسيطر عليها. وقد يخسر حزب المحافظين نحو 1000 مقعد. أما الرابح الأكبر فسيكون حزب الإصلاح البريطاني، الذي قد يحصل على 1500 مقعد، بينما قد يحصل حزب "الخضر" على نحو 500 مقعد.
دميترييف: ستارمر سيضطر إلى الاستقالة من منصبه

11:03 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 11:11 GMT 08.05.2026)
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيضطر إلى الاستقالة من منصبه، مشيرًا إلى أن "الشعب البريطاني سيزيله لحماية أسلوب الحياة البريطاني".
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "يبدو أن ستارمر عاجز عن التعلم من أخطائه. إنه يريد الاستمرار في تدمير المملكة المتحدة، رغم تحقيقه أسوأ نتائج في الانتخابات المحلية في التاريخ. سيُجبر على الاستقالة، حتى وإن تشبث بمنصبه. من الصعب التغاضي إلى الأبد عن عدم كفاءته المستمرة والكاملة".

وأضاف: "ستارمر يمثل الفوضى. الشعب البريطاني سيزيله حفاظًا على نمط الحياة البريطاني".

جاء هذا التعليق، ردًا على تصريحات ستارمر نفسه. ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، صرّح رئيس الوزراء البريطاني بأنه لا ينوي ترك منصبه، وأنه "لن يُغرق البلاد في الفوضى"، وفق تعبيره.
دميترييف: قرارات ستارمر السيئة تركت رفوف المتاجر فارغة
30 أبريل, 06:35 GMT
وكان ستارمر استبعد سابقًا الاستقالة على الرغم من الهزيمة المتوقعة لحزب العمال في انتخابات المجالس المحلية.
وبحسب أحدث دراسة أجرتها جامعة إكستر، سيخسر حزب العمال (يقوده حاليًا كير ستارمر) ما يقارب 1500 مقعد في المجالس المحلية على مستوى البلاد من أصل 2500 مقعد يسيطر عليها. وقد يخسر حزب المحافظين نحو 1000 مقعد. أما الرابح الأكبر فسيكون حزب الإصلاح البريطاني، الذي قد يحصل على 1500 مقعد، بينما قد يحصل حزب "الخضر" على نحو 500 مقعد.
