دميترييف: قرارات ستارمر السيئة تركت رفوف المتاجر فارغة
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي
© Sputnik . Grigory Sysoev/
تابعنا عبر
أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن قرارات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السيئة في مجال سياسة الطاقة تركت البريطانيين أمام رفوف متاجر فارغة.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "تحذر صحيفة الإندبندنت من رفوف المتاجر الفارغة في المملكة المتحدة، في الوقت الذي تلوح فيه أزمة الطاقة في الأفق، مع توقع حدوث صدمة أخرى في المملكة المتحدة خلال أسبوعين".
وتابع: "قد أدت قرارات ستارمر السيئة في مجال الطاقة إلى رفوف فارغة".
صرح دميترييف سابقاً أن الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد بدأت للتو، وهي نتيجة قرار خاطئ - التخلي عن موارد الطاقة الروسية والطاقة النووية.
The Independent warns of empty supermarket shelves in the UK — just as the energy-crisis tsunami arrives right on schedule, with the next shock expected in the UK in two weeks.— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 30, 2026
Starmer’s wrong energy decisions led to Starmer’s empty shelves. https://t.co/rIjsxmpr1f
أعرب كيريل دميترييف، في وقت سابق، عن اعتقاده بأن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيتعرضان في مايو (أيار المقبل)، لأزمة طاقة هائلة ستتسبب لهم بخسائر فادحة".