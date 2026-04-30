دميترييف: 7 موجات تسونامي ستضرب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
قدم كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، جدولاً زمنياً للأزمة في الاتحاد الأوروبي.
وفي منشور له على منصة "إكس"، وصف "سلسلة من سبع موجات من تسونامي لأزمة الاتحاد الأوروبي/ المملكة المتحدة".
بحسب قوله، ستبدأ الأزمة بمواجهة مشاكل في وقود الطائرات في مايو/أيار، تليها مشاكل في إمدادات النفط والغاز والوقود عموماً، بالإضافة إلى الأسمدة.
ويتوقع دميترييف صعوبات في الإمدادات الغذائية والصناعة خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب. أما في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، فيتوقع صعوبات اقتصادية، فضلاً عن أزمة اجتماعية وسياسية.
وكتب دميترييف في منشوره: "الصحوة وإعادة الضبط في عام 2027".
تشهد معظم دول العالم ارتفاعاً في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما فيها طهران.
وقد أدى هذا الصراع إلى توقف حركة الملاحة فعلياً عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية ، حيث يمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال.