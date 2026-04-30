لأول مرة منذ سنوات... خام "برنت" يتجاوز 124 دولارا للبرميل
سبوتنيك عربي
2026-04-30T06:07+0000
تجاوز سعر برميل خام برنت 124 دولارًا لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2022، وفقًا لبيانات التداول، بعد ما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تدرس احتمال القيام بعمل عسكري جديد ضد إيران لكسر الجمود في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.
في تمام الساعة 7:13 صباحاً بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للنفط لشهر يونيو بنسبة 5.48 % عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 124.5 دولاراً، وهكذا، ارتفع المؤشر فوق مستوى 124 دولارًا لأول مرة منذ 14 يونيو 2022.
وبدورها، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر يونيو لـ "WT I" بنسبة 2.83 في الائة لتصل إلى 109.9 دولار.
أدى تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى توقف شبه كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز ، وهو ممر مائي رئيسي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي. وعلى إثر ذلك، بدأت أسعار الطاقة في تسجيل أرقام قياسية.
في التاسع من مارس/آذار، ارتفعت أسعار خام برنت فوق 119 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ يونيو 2022، مسجلةً زيادة تتراوح بين 29 و31 في المئة. وبحلول مساء اليوم نفسه، بدأت الأسعار بالانخفاض.
ووفقاً لتقرير نشرته وسائل الإعلام في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، من المقرر أن يتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحاطة اليوم الخميس حول خطط لشن سلسلة من الضربات العسكرية على إيران على أمل أن تعود بذلك للمفاوضات بشأن برنامجها النووي.
وكان مسؤول في البيت الأبيض قد ذكر أمس الأربعاء أن ترامب تحدث مع شركات نفط حول كيفية التخفيف من تأثير الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية إذا استمر لأشهر، مما أثار مخاوف في السوق من تعطل إمدادات النفط لفترة طويلة.