النفط يقفز بأكثر من 9% وخام "برنت" يتجاوز 100 دولار للبرميل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260312/النفط-يقفز-بأكثر-من-9-وخام-برنت-يتجاوز-100-دولار-للبرميل-1111377066.html
النفط يقفز بأكثر من 9% وخام "برنت" يتجاوز 100 دولار للبرميل
النفط يقفز بأكثر من 9% وخام "برنت" يتجاوز 100 دولار للبرميل
سبوتنيك عربي
شهدت الأسعار العالمية للنفط، اليوم الخميس، ارتفاعًا يزيد على 9%، إذ تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز 100 دولار، وفقًا لبيانات التداول. 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T03:57+0000
2026-03-12T03:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
سوق النفط
تصدير النفط العراقي
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101420/20/1014202037_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_9e27e0f19c450fce57bf68511698106e.jpg
وبحلول الساعة 6:26 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو/أيار لخام برنت بنسبة 9.42% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة ليصل إلى 100.64 دولار للبرميل.كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 9.26% لتصل إلى 95.33 دولارًا للبرميل.يشار إلى أن أسعار النفط قفزت إلى ما يقارب 120 دولارا للبرميل في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي توقفت فيه التدفقات عبر مضيق هرمز في الخليج العربي فعليا.وأدى تصعيد الحرب إلى أن يوقف فعليا الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. وفي هذا الصدد، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميا، والإمارات - 500-800 ألف برميل، والكويت - نحو 500 ألف برميل، والعراق - 2.9 مليون برميل يوميا.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260309/بوتين-أسعار-النفط-العالمية-ارتفعت-بنسبة-30-في-أسبوع-واحد-1111272240.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101420/20/1014202037_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_71d8a48312ecc5d4c760daa06c0b23d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط, تصدير النفط العراقي, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط, تصدير النفط العراقي, إيران, أخبار إيران

النفط يقفز بأكثر من 9% وخام "برنت" يتجاوز 100 دولار للبرميل

03:57 GMT 12.03.2026
© Fotolia / marrakeshhإنتاج النفط
إنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
© Fotolia / marrakeshh
تابعنا عبر
شهدت الأسعار العالمية للنفط، اليوم الخميس، ارتفاعًا يزيد على 9%، إذ تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز 100 دولار، وفقًا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 6:26 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو/أيار لخام برنت بنسبة 9.42% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة ليصل إلى 100.64 دولار للبرميل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
بوتين: أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 30% في أسبوع واحد
9 مارس, 15:56 GMT
كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 9.26% لتصل إلى 95.33 دولارًا للبرميل.
يشار إلى أن أسعار النفط قفزت إلى ما يقارب 120 دولارا للبرميل في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي توقفت فيه التدفقات عبر مضيق هرمز في الخليج العربي فعليا.
وأدى تصعيد الحرب إلى أن يوقف فعليا الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. وفي هذا الصدد، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميا، والإمارات - 500-800 ألف برميل، والكويت - نحو 500 ألف برميل، والعراق - 2.9 مليون برميل يوميا.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала