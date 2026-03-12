https://sarabic.ae/20260312/النفط-يقفز-بأكثر-من-9-وخام-برنت-يتجاوز-100-دولار-للبرميل-1111377066.html

النفط يقفز بأكثر من 9% وخام "برنت" يتجاوز 100 دولار للبرميل

شهدت الأسعار العالمية للنفط، اليوم الخميس، ارتفاعًا يزيد على 9%، إذ تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز 100 دولار، وفقًا لبيانات التداول. 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وبحلول الساعة 6:26 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو/أيار لخام برنت بنسبة 9.42% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة ليصل إلى 100.64 دولار للبرميل.كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 9.26% لتصل إلى 95.33 دولارًا للبرميل.يشار إلى أن أسعار النفط قفزت إلى ما يقارب 120 دولارا للبرميل في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي توقفت فيه التدفقات عبر مضيق هرمز في الخليج العربي فعليا.وأدى تصعيد الحرب إلى أن يوقف فعليا الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. وفي هذا الصدد، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميا، والإمارات - 500-800 ألف برميل، والكويت - نحو 500 ألف برميل، والعراق - 2.9 مليون برميل يوميا.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

