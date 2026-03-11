بـ400 مليون برميل... "الطاقة الدولية" توافق على أكبر سحب من الاحتياطي النفطي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260311/بـ400-مليون-برميل-الطاقة-الدولية-توافق-على-أكبر-سحب-من-الاحتياطي-النفطي-1111352452.html
بـ400 مليون برميل... "الطاقة الدولية" توافق على أكبر سحب من الاحتياطي النفطي
بـ400 مليون برميل... "الطاقة الدولية" توافق على أكبر سحب من الاحتياطي النفطي
سبوتنيك عربي
وافقت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، على أكبر سحب من احتياطيات النفط الطارئة على الإطلاق، بهدف احتواء ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب على إيران. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T15:37+0000
2026-03-11T15:37+0000
أخبار إيران
العالم
الأخبار
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_b5f69dc438bf75a7ca718750d92d6a37.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن الوكالة الدولية أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ستفرج عن 400 مليون برميل.ويشار إلى أن أسعار النفط قفزت إلى ما يقارب 120 دولارا للبرميل في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي توقفت فيه التدفقات عبر مضيق هرمز في الخليج العربي فعليا.وجاء ذلك رغم أن العقود الآجلة لتدفقات النقط تراجعت منذ ذلك الحين، بشكل جزئي بسبب توقعات بأن الحكومات ستلجأ إلى احتياطياتها النفطية.فيما أوضحت وكالة الطاقة الدولية، التي تنسق عمليات الإفراج عن المخزونات لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن أعضاءها البالغ عددهم 32 دولة لديهم أكثر من 1.2 مليار برميل في مخزونات الطوارئ العامة، بما في ذلك أكبر مخزون احتياطي وهو الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، كما أن هناك 600 مليون برميل أيضا إضافية من مخزونات الصناعة الخاضعة لالتزامات حكومية.وأدى تصعيد الحرب إلى أن يوقف فعليا الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. وفي هذا الصدد، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميا، والإمارات - 500-800 ألف برميل، والكويت - نحو 500 ألف برميل، والعراق - 2.9 مليون برميل يوميا.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.في اليوم الأول للهجوم، اغتيل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وأعلنت البلاد الحداد لمدة أربعين يوما، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي كان انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي.ولأكثر من أسبوع بقليل، خضعت إيران لسيطرة مجلس حكم مؤقت، ضم الرئيس مسعود بيزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجي، وعضو مجلس صيانة الدستور علي رضا عرفي.كما أشار علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد جرى انتخاب مجتبى خامنئي رغم التهديدات الأمريكية بالهجوم على المجلس.
https://sarabic.ae/20260311/دميترييف-يتوقع-أن-تواجه-أوروبا-أكبر-أزمة-طاقة-في-تاريخها-1111343928.html
https://sarabic.ae/20260311/الحرس-الثوري-لن-نوقف-القتال-حتى-تنقشع-ظلال-الحرب-عن-إيران-1111341029.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_270:0:2734:1848_1920x0_80_0_0_bae6ace0a3802b5af0b227ead2caff43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, العالم, الأخبار, سوق النفط
أخبار إيران, العالم, الأخبار, سوق النفط

بـ400 مليون برميل... "الطاقة الدولية" توافق على أكبر سحب من الاحتياطي النفطي

15:37 GMT 11.03.2026
© REUTERS Hamad I Mohammedناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© REUTERS Hamad I Mohammed
تابعنا عبر
وافقت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، على أكبر سحب من احتياطيات النفط الطارئة على الإطلاق، بهدف احتواء ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب على إيران.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن الوكالة الدولية أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ستفرج عن 400 مليون برميل.
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
دميترييف يتوقع أن تواجه أوروبا أكبر أزمة طاقة في تاريخها
12:19 GMT
ويشار إلى أن أسعار النفط قفزت إلى ما يقارب 120 دولارا للبرميل في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي توقفت فيه التدفقات عبر مضيق هرمز في الخليج العربي فعليا.
وجاء ذلك رغم أن العقود الآجلة لتدفقات النقط تراجعت منذ ذلك الحين، بشكل جزئي بسبب توقعات بأن الحكومات ستلجأ إلى احتياطياتها النفطية.
فيما أوضحت وكالة الطاقة الدولية، التي تنسق عمليات الإفراج عن المخزونات لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن أعضاءها البالغ عددهم 32 دولة لديهم أكثر من 1.2 مليار برميل في مخزونات الطوارئ العامة، بما في ذلك أكبر مخزون احتياطي وهو الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، كما أن هناك 600 مليون برميل أيضا إضافية من مخزونات الصناعة الخاضعة لالتزامات حكومية.
وأدى تصعيد الحرب إلى أن يوقف فعليا الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. وفي هذا الصدد، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميا، والإمارات - 500-800 ألف برميل، والكويت - نحو 500 ألف برميل، والعراق - 2.9 مليون برميل يوميا.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الحرس الثوري: لن نوقف القتال حتى تنقشع ظلال الحرب عن إيران
11:50 GMT
في اليوم الأول للهجوم، اغتيل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وأعلنت البلاد الحداد لمدة أربعين يوما، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي كان انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي.
ولأكثر من أسبوع بقليل، خضعت إيران لسيطرة مجلس حكم مؤقت، ضم الرئيس مسعود بيزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجي، وعضو مجلس صيانة الدستور علي رضا عرفي.
كما أشار علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد جرى انتخاب مجتبى خامنئي رغم التهديدات الأمريكية بالهجوم على المجلس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала