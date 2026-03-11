https://sarabic.ae/20260311/إعلام-ألمانيا-تضطر-لسحب-احتياطيات-النفط-بسبب-الصراع-حول-إيران-1111344302.html

إعلام: ألمانيا تضطر لسحب احتياطيات النفط بسبب الصراع حول إيران

إعلام: ألمانيا تضطر لسحب احتياطيات النفط بسبب الصراع حول إيران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأنه على خلفية الأحداث المحيطة بإيران وارتفاع أسعار الوقود، ستسحب ألمانيا كمية غير محددة من النفط من احتياطياتها. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-11T12:22+0000

2026-03-11T12:22+0000

2026-03-11T12:22+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

تصدير نفط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085114359_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_c2c1415118aff4894ba123cf8d63b00b.jpg

ووفقا لتلك الوسائل، سيتم سحب النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد المتاحة للاستخدام في حالة حدوث أزمة.وأدى تصعيد الحرب إلى أن يوقف فعليا الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. وفي هذا الصدد، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميا، والإمارات - 500-800 ألف برميل، والكويت - نحو 500 ألف برميل، والعراق - 2.9 مليون برميل يوميا.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات "تمثّل دفاعا عن النفس" واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.جاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.ونتيجة لذلك، انخفض الشحن عبر مضيق هرمز، وهو الطريق الرئيسي للإمدادات إلى السوق العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج، بشكل حاد، والذي يتم عبره نقل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات النفطية في العالم، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال.

https://sarabic.ae/20260310/-تغطية-لليوم-الـ11-من-الحرب-على-إيران-شرط-للعبور-من-مضيق-هرمز-وقفزة-في-أسعار-الطاقة-1111286784.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, تصدير نفط