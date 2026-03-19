النفط يتجاوز 112 دولارا للبرميل

تجاوز سعر خام "برنت" الأمريكي، اليوم الخميس، مستوى 112 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات التداول. 19.03.2026, سبوتنيك عربي

وبحلول الساعة 05:57 صباحًا، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو/أيار بنسبة 4.67% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ليصل إلى 112.05 دولارًا للبرميل.كما ارتفع عقد مايو/أيار لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.67% ليصل إلى 96.13 دولارًا للبرميل.وأدى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى شبه توقف كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو المسار الرئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية. وعلى خلفية ذلك، بدأت أسعار الطاقة في تسجيل مستويات قياسية.وفي التاسع من مارس/آذار، تجاوزت أسعار خام برنت مستوى 119 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2022، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 29-31%، قبل أن تعود للتراجع بحلول مساء اليوم نفسه.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260318/ديميترييف-انسحاب-أمريكا-من-مضيق-هرمز-سيدفع-النفط-إلى-أكثر-من-200-دولار-1111648004.html

