تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
بث مباشر
النفط يتجاوز 112 دولارا للبرميل
وبحلول الساعة 05:57 صباحًا، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو/أيار بنسبة 4.67% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ليصل إلى 112.05 دولارًا للبرميل.كما ارتفع عقد مايو/أيار لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.67% ليصل إلى 96.13 دولارًا للبرميل.وأدى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى شبه توقف كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو المسار الرئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية. وعلى خلفية ذلك، بدأت أسعار الطاقة في تسجيل مستويات قياسية.وفي التاسع من مارس/آذار، تجاوزت أسعار خام برنت مستوى 119 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2022، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 29-31%، قبل أن تعود للتراجع بحلول مساء اليوم نفسه.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
خام "برنت" يتجاوز 112 دولارا للبرميل

03:50 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 05:29 GMT 19.03.2026)
تجاوز سعر خام "برنت" الأمريكي، اليوم الخميس، مستوى 112 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 05:57 صباحًا، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو/أيار بنسبة 4.67% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ليصل إلى 112.05 دولارًا للبرميل.
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
دميترييف: انسحاب أمريكا من مضيق هرمز سيدفع النفط إلى أكثر من 200 دولار
أمس, 23:04 GMT
كما ارتفع عقد مايو/أيار لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.67% ليصل إلى 96.13 دولارًا للبرميل.
وأدى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى شبه توقف كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو المسار الرئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية. وعلى خلفية ذلك، بدأت أسعار الطاقة في تسجيل مستويات قياسية.
وفي التاسع من مارس/آذار، تجاوزت أسعار خام برنت مستوى 119 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2022، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 29-31%، قبل أن تعود للتراجع بحلول مساء اليوم نفسه.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
