https://sarabic.ae/20260625/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-269-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114676452.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 269 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 269 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 269 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مناطق... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T05:48+0000
2026-06-25T05:48+0000
2026-06-25T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً يوم 24 بونيو (حزيران الجاري) إلى الساعة 7:00 صباحًا يوم 25 يونيو (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت 269 طائرة مسيرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260617/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كوتوزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1114426215.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 269 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 269 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مناطق روسية عدة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً يوم 24 بونيو (حزيران الجاري) إلى الساعة 7:00 صباحًا يوم 25 يونيو (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت 269 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت أنه "تم تدمير المسيرات فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وكالوغا وكورسك، وأوريول وساراتوف وسمولينسك وروستوف وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.