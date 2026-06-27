https://sarabic.ae/20260627/قوات-الشمال-الروسية-تدمر-أكثر-من-150-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-في-خاركوف--مصدر-لـسبوتنيك-1114754562.html

قوات "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 150 موقعا عسكريا أوكرانيا في خاركوف- مصدر لـ"سبوتنيك"

قوات "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 150 موقعا عسكريا أوكرانيا في خاركوف- مصدر لـ"سبوتنيك"

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر عسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، أن سلاح المدفعية ومشغلو الطائرات المسيرة التابعة للفيلق الحادي عشر من مجموعة قوات "الشمال"، دمروا منذ بداية... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T05:15+0000

2026-06-27T05:15+0000

2026-06-27T05:15+0000

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وصرح رئيس قسم تخطيط الدفاع الجوي والتدابير المضادة التابع للفيلق الحادي عشر، والذي يحمل لقب "كارتا" لوكالة سبوتنيك: "منذ بداية يونيو/حزيران، قصف رجال المدفعية ومشغلو الطائرات المسيرة التابعة للفيلق الحادي عشر من مجموعة "الشمال" أكثر من 150 موقعًا مؤقتًا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف ودمروها".وأضاف كارتا، أن الاستطلاع الجوي للوحدات يقوم باستمرار بالبحث عن أهداف جديدة، ومراقبة الأهداف التي تم رصدها سابقًا.وأشار كارتا إلى أن جودة الصور ونقل الإشارات تسمح بدراسة تفصيلية للمناطق ليلاً ونهاراً.وأوضح مصدر الوكالة أن الضربات نُفذت بواسطة صواريخ وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى وحدات طائرات هجومية دون طيار.ووفقاً له، فقد استُهدفت مساكن الأفراد، ومعدات الاتصالات، ومحطات ستارلينك الفضائية، ومعدات وأسلحة، ونتيجة لذلك، بأن العدو تكبّد خسائر فادحة، حيث دُمرت المخابئ والتحصينات، مما أدى إلى تعطيل الدفاع وقيادة وسيطرة الوحدات على طول خط التماس.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر نقاطا عسكرية أوكرانية في دونيتسك باستخدام قنابل "فاب- 1500"- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260627/جهاز-الأمن-الروسي-خسائر-كبيرة-للقوات-الأوكرانية-بمقاطعة-سومي-1114754083.html

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