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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260627/قوات-الشمال-الروسية-تدمر-أكثر-من-150-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-في-خاركوف--مصدر-لـسبوتنيك-1114754562.html
قوات "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 150 موقعا عسكريا أوكرانيا في خاركوف- مصدر لـ"سبوتنيك"
قوات "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 150 موقعا عسكريا أوكرانيا في خاركوف- مصدر لـ"سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، أن سلاح المدفعية ومشغلو الطائرات المسيرة التابعة للفيلق الحادي عشر من مجموعة قوات "الشمال"، دمروا منذ بداية... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T05:15+0000
2026-06-27T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وصرح رئيس قسم تخطيط الدفاع الجوي والتدابير المضادة التابع للفيلق الحادي عشر، والذي يحمل لقب "كارتا" لوكالة سبوتنيك: "منذ بداية يونيو/حزيران، قصف رجال المدفعية ومشغلو الطائرات المسيرة التابعة للفيلق الحادي عشر من مجموعة "الشمال" أكثر من 150 موقعًا مؤقتًا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف ودمروها".وأضاف كارتا، أن الاستطلاع الجوي للوحدات يقوم باستمرار بالبحث عن أهداف جديدة، ومراقبة الأهداف التي تم رصدها سابقًا.وأشار كارتا إلى أن جودة الصور ونقل الإشارات تسمح بدراسة تفصيلية للمناطق ليلاً ونهاراً.وأوضح مصدر الوكالة أن الضربات نُفذت بواسطة صواريخ وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى وحدات طائرات هجومية دون طيار.ووفقاً له، فقد استُهدفت مساكن الأفراد، ومعدات الاتصالات، ومحطات ستارلينك الفضائية، ومعدات وأسلحة، ونتيجة لذلك، بأن العدو تكبّد خسائر فادحة، حيث دُمرت المخابئ والتحصينات، مما أدى إلى تعطيل الدفاع وقيادة وسيطرة الوحدات على طول خط التماس.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر نقاطا عسكرية أوكرانية في دونيتسك باستخدام قنابل "فاب- 1500"- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260627/جهاز-الأمن-الروسي-خسائر-كبيرة-للقوات-الأوكرانية-بمقاطعة-سومي-1114754083.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

قوات "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 150 موقعا عسكريا أوكرانيا في خاركوف- مصدر لـ"سبوتنيك"

05:15 GMT 27.06.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفاد مصدر عسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، أن سلاح المدفعية ومشغلو الطائرات المسيرة التابعة للفيلق الحادي عشر من مجموعة قوات "الشمال"، دمروا منذ بداية يونيو/حزيران، أكثر من 150 موقعًا مؤقتًا ومخبأً للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وصرح رئيس قسم تخطيط الدفاع الجوي والتدابير المضادة التابع للفيلق الحادي عشر، والذي يحمل لقب "كارتا" لوكالة سبوتنيك: "منذ بداية يونيو/حزيران، قصف رجال المدفعية ومشغلو الطائرات المسيرة التابعة للفيلق الحادي عشر من مجموعة "الشمال" أكثر من 150 موقعًا مؤقتًا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف ودمروها".
وأضاف كارتا، أن الاستطلاع الجوي للوحدات يقوم باستمرار بالبحث عن أهداف جديدة، ومراقبة الأهداف التي تم رصدها سابقًا.
ويتم استخدام طائرات مسيرة عادية ورباعية المراوح (كواد كوبتر) لتحديد مواقع العدو، حيث تستطيع الأخيرة التحليق لمسافة تصل إلى 100 كيلومتر داخل الأراضي الأوكرانية.
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وأشار كارتا إلى أن جودة الصور ونقل الإشارات تسمح بدراسة تفصيلية للمناطق ليلاً ونهاراً.
وأوضح مصدر الوكالة أن الضربات نُفذت بواسطة صواريخ وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى وحدات طائرات هجومية دون طيار.
ووفقاً له، فقد استُهدفت مساكن الأفراد، ومعدات الاتصالات، ومحطات ستارلينك الفضائية، ومعدات وأسلحة، ونتيجة لذلك، بأن العدو تكبّد خسائر فادحة، حيث دُمرت المخابئ والتحصينات، مما أدى إلى تعطيل الدفاع وقيادة وسيطرة الوحدات على طول خط التماس.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الطيران الروسي يدمر نقاطا عسكرية أوكرانية في دونيتسك باستخدام قنابل "فاب- 1500"- وزارة الدفاع
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