https://sarabic.ae/20260628/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-مقاطعتي-زابوروجيه-ودنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1114777510.html
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة التابعة لها، حررت بعد عمليات مكثفة، بلدتي بيسانتسي التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوسيلوفكا... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T09:13+0000
2026-06-28T09:13+0000
2026-06-28T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أن مجموعة قوات "الشرق" تمكنت، خلال تحرير بلدة بيسانتسي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، من تحييد ما يصل إلى فصيل كامل من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير مخابئ معدات العدو، إضافة لخمس مركبات قتالية مدرعة، وست مركبات إمداد، وسبعة أنظمة روبوتية أرضية، و23 طائرة هجومية ثقيلة سداسية المراوح من طراز بابا ياغا".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
09:13 GMT 28.06.2026 (تم التحديث: 09:33 GMT 28.06.2026)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة التابعة لها، حررت بعد عمليات مكثفة، بلدتي بيسانتسي التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوسيلوفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أن مجموعة قوات "الشرق" تمكنت، خلال تحرير بلدة بيسانتسي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، من تحييد ما يصل إلى فصيل كامل من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير مخابئ معدات العدو، إضافة لخمس مركبات قتالية مدرعة، وست مركبات إمداد، وسبعة أنظمة روبوتية أرضية، و23 طائرة هجومية ثقيلة سداسية المراوح من طراز بابا ياغا".