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قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260628/قوات-الجنوب-تدمر-نقطتي-تحكم-بالطائرات-المسيرة-بالقرب-من-كونستانتينوفكا-1114774541.html
قوات "الجنوب" الروسية تدمر نقطتي تحكم بالطائرات المسيرة بالقرب من كونستانتينوفكا
قوات "الجنوب" الروسية تدمر نقطتي تحكم بالطائرات المسيرة بالقرب من كونستانتينوفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن طواقم تشغيل الطائرات دون طيار، من الفرقة السادسة للمشاة الآلية التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، دمرت... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T05:43+0000
2026-06-28T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ووفقًا للوزارة، تم تحديد موقع مركز التحكم الأول خلال عملية استطلاع جوي على مشارف كونستانتينوفكا.وجاء في البيان: "تم إرسال إحداثيات الهدف إلى مشغل طائرة دون طيار، الذي دمر الهدف المعادي بضربة مباشرة".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير الهدف بالكامل بعدة ضربات دقيقة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تصفية عقيد في الاستخبارات الأوكرانية خطط لعمليات إرهابية في روسيا
https://sarabic.ae/20260628/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تتصدى-لـ213-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-البلاد-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114774078.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

قوات "الجنوب" الروسية تدمر نقطتي تحكم بالطائرات المسيرة بالقرب من كونستانتينوفكا

05:43 GMT 28.06.2026 (تم التحديث: 05:44 GMT 28.06.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورقوات الشرق طواقم الطائرات (طائرة) المسيرة
قوات الشرق طواقم الطائرات (طائرة) المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن طواقم تشغيل الطائرات دون طيار، من الفرقة السادسة للمشاة الآلية التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، دمرت مركزين للتحكم بالطائرات الأوكرانية دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة كونستانتينوفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
ووفقًا للوزارة، تم تحديد موقع مركز التحكم الأول خلال عملية استطلاع جوي على مشارف كونستانتينوفكا.
وجاء في البيان: "تم إرسال إحداثيات الهدف إلى مشغل طائرة دون طيار، الذي دمر الهدف المعادي بضربة مباشرة".
علاوة على ذلك، وفي غضون 24 ساعة، اكتشف أفراد الاستطلاع مركز تحكم آخر لطائرات دون طيار أوكرانية، يقع داخل منزل خاص.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير الهدف بالكامل بعدة ضربات دقيقة".
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
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وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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