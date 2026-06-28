https://sarabic.ae/20260628/قوات-الجنوب-تدمر-نقطتي-تحكم-بالطائرات-المسيرة-بالقرب-من-كونستانتينوفكا-1114774541.html
قوات "الجنوب" الروسية تدمر نقطتي تحكم بالطائرات المسيرة بالقرب من كونستانتينوفكا
قوات "الجنوب" الروسية تدمر نقطتي تحكم بالطائرات المسيرة بالقرب من كونستانتينوفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن طواقم تشغيل الطائرات دون طيار، من الفرقة السادسة للمشاة الآلية التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، دمرت... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T05:43+0000
2026-06-28T05:43+0000
2026-06-28T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ووفقًا للوزارة، تم تحديد موقع مركز التحكم الأول خلال عملية استطلاع جوي على مشارف كونستانتينوفكا.وجاء في البيان: "تم إرسال إحداثيات الهدف إلى مشغل طائرة دون طيار، الذي دمر الهدف المعادي بضربة مباشرة".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير الهدف بالكامل بعدة ضربات دقيقة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تصفية عقيد في الاستخبارات الأوكرانية خطط لعمليات إرهابية في روسيا
https://sarabic.ae/20260628/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تتصدى-لـ213-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-البلاد-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114774078.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
قوات "الجنوب" الروسية تدمر نقطتي تحكم بالطائرات المسيرة بالقرب من كونستانتينوفكا
05:43 GMT 28.06.2026 (تم التحديث: 05:44 GMT 28.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن طواقم تشغيل الطائرات دون طيار، من الفرقة السادسة للمشاة الآلية التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، دمرت مركزين للتحكم بالطائرات الأوكرانية دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة كونستانتينوفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
ووفقًا للوزارة، تم تحديد موقع مركز التحكم الأول خلال عملية استطلاع جوي على مشارف كونستانتينوفكا.
وجاء في البيان: "تم إرسال إحداثيات الهدف إلى مشغل طائرة دون طيار، الذي دمر الهدف المعادي بضربة مباشرة".
علاوة على ذلك، وفي غضون 24 ساعة، اكتشف أفراد الاستطلاع مركز تحكم آخر لطائرات دون طيار أوكرانية، يقع داخل منزل خاص.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير الهدف بالكامل بعدة ضربات دقيقة".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.