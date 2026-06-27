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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260627/الدفاع-الروسية-تعلن-ضرب-مصفاة-نفط-قرب-زابوروجيه-واندلاع-حريق-كبير-فيها-1114765014.html
الدفاع الروسية تعلن استهداف مصفاة نفط تستخدمها القوات الأوكرانية قرب زابوروجيه
الدفاع الروسية تعلن استهداف مصفاة نفط تستخدمها القوات الأوكرانية قرب زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية شنت غارات جوية بطائرات مسيرة من طراز "غيران" على مصفاة نفط تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T14:46+0000
2026-06-27T14:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شنت القوات المسلحة الروسية غارة على منشأة تابعة لمجمع وقود وطاقة، تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان: "نتيجة للغارات، اندلع حريق هائل في المنشأة، وفقًا لما رصدته أجهزة المراقبة الموضوعية".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية "نفذت ضربة باستخدام طائرتين مسيرتين من طراز "غيران-4 سيكر"، أسفرت عن تدمير طائرتين من طراز "ميغ-29" محملتين بأسلحة "جو-جو"، إضافة إلى تدمير ناقلة وقود، ومركبة خاصة من طراز "إيه بي إيه-5 دي" (وحدة متنقلة للمطار)، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الجوي والفني والهندسي الذين وصلوا لتجهيز الطائرتين للإقلاع".مسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاعالجيش الروسي يستهدف منشأة طاقة داعمة للصناعة العسكرية الأوكرانية في سومي - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260627/القوات-الروسية-تدمر-طائرتي-ميغ-29-أوكرانيتين-في-نيكولاييف---عاجل--1114757922.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن استهداف مصفاة نفط تستخدمها القوات الأوكرانية قرب زابوروجيه

14:46 GMT 27.06.2026 (تم التحديث: 14:55 GMT 27.06.2026)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورقذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© Sputnik . Dmitry Makeev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية شنت غارات جوية بطائرات مسيرة من طراز "غيران" على مصفاة نفط تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شنت القوات المسلحة الروسية غارة على منشأة تابعة لمجمع وقود وطاقة، تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه".

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الروسية استخدمت طائرات مسيرة بعيدة المدى من طراز "غيران-4 سيكر" و"غيران-2 سيكر"، واستهدفت الغارة مصفاة نفط تابعة لشركة "يوكو أويل".

طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر طائرتي "ميغ-29" أوكرانيتين في نيكولاييف
11:06 GMT
وأضاف البيان: "نتيجة للغارات، اندلع حريق هائل في المنشأة، وفقًا لما رصدته أجهزة المراقبة الموضوعية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت طائرتين مقاتلتين من طراز "ميغ-29" أوكرانيتين في مطار فوزنيسينسك في مقاطعة نيكولاييف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية "نفذت ضربة باستخدام طائرتين مسيرتين من طراز "غيران-4 سيكر"، أسفرت عن تدمير طائرتين من طراز "ميغ-29" محملتين بأسلحة "جو-جو"، إضافة إلى تدمير ناقلة وقود، ومركبة خاصة من طراز "إيه بي إيه-5 دي" (وحدة متنقلة للمطار)، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الجوي والفني والهندسي الذين وصلوا لتجهيز الطائرتين للإقلاع".
مسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف منشأة طاقة داعمة للصناعة العسكرية الأوكرانية في سومي - وزارة الدفاع
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