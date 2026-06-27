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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260627/القوات-الروسية-تدمر-طائرتي-ميغ-29-أوكرانيتين-في-نيكولاييف---عاجل--1114757922.html
القوات الروسية تدمر طائرتي "ميغ-29" أوكرانيتين في نيكولاييف
القوات الروسية تدمر طائرتي "ميغ-29" أوكرانيتين في نيكولاييف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية دمرت طائرتين مقاتلتين من طراز "ميغ-29" أوكرانيتين في مطار فوزنيسينسك في مقاطعة نيكولاييف. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T11:06+0000
2026-06-27T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية "نفذت ضربة باستخدام طائرتين مسيرتين من طراز "غيران-4 سيكر"، أسفرت عن تدمير طائرتين من طراز "ميغ-29" محملتين بأسلحة "جو-جو"، إضافة إلى تدمير ناقلة وقود، ومركبة خاصة من طراز "إيه بي إيه-5 دي" (وحدة متنقلة للمطار)، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الجوي والفني والهندسي الذين وصلوا لتجهيز الطائرتين للإقلاع". وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "الشرق" التابعة لها حررت بلدة نوفوسكيليفاتويه التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما حققت تقدمًا ملحوظًا على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت قوات نظام كييف خسائر هائلة في الأرواح والعتاد. كما كشفت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16 قنبلة موجهة، وثلاثة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامنغو"، و511 طائرة مسيرة ثابتة الجناح، تابعة لقوات نظام كييف.مسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاعالجيش الروسي يستهدف منشأة طاقة داعمة للصناعة العسكرية الأوكرانية في سومي - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260627/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1114757007.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تدمر طائرتي "ميغ-29" أوكرانيتين في نيكولاييف

11:06 GMT 27.06.2026 (تم التحديث: 11:24 GMT 27.06.2026)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية "ميغ-29" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية دمرت طائرتين مقاتلتين من طراز "ميغ-29" أوكرانيتين في مطار فوزنيسينسك في مقاطعة نيكولاييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية "نفذت ضربة باستخدام طائرتين مسيرتين من طراز "غيران-4 سيكر"، أسفرت عن تدمير طائرتين من طراز "ميغ-29" محملتين بأسلحة "جو-جو"، إضافة إلى تدمير ناقلة وقود، ومركبة خاصة من طراز "إيه بي إيه-5 دي" (وحدة متنقلة للمطار)، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الجوي والفني والهندسي الذين وصلوا لتجهيز الطائرتين للإقلاع".

وذكر البيان أن إحدى المقاتلتين كانت متوقفة أمام ملجأ خرساني مسلح وهي مزودة بذخائر جوية، فيما كانت المقاتلة الثانية داخل الملجأ تخضع لعملية التزود بالوقود بواسطة صهريج وقود مخصص للطائرات.

طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
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القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
09:22 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "الشرق" التابعة لها حررت بلدة نوفوسكيليفاتويه التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما حققت تقدمًا ملحوظًا على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت قوات نظام كييف خسائر هائلة في الأرواح والعتاد.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى "استهداف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، مجمعات الوقود والطاقة ومرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مرافق الإنتاج ومواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى".

كما كشفت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16 قنبلة موجهة، وثلاثة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامنغو"، و511 طائرة مسيرة ثابتة الجناح، تابعة لقوات نظام كييف.
مسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف منشأة طاقة داعمة للصناعة العسكرية الأوكرانية في سومي - وزارة الدفاع
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