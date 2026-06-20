https://sarabic.ae/20260620/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-الداعمة-لقوات-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1114534003.html

القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، منشآت تابعة لمجمعات الوقود والطاقة وبنى تحتية للنقل تستخدمها القوات... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T09:32+0000

2026-06-20T09:32+0000

2026-06-20T10:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/18/1091085993_0:104:1441:915_1920x0_80_0_0_16d0cadf1bccd0df35b6256ad19c375a.jpg

وقالت الوزارة في بيان لها: "شنّت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وطائرات الهجوم المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، غارات على منشآت تابعة لمجمعات الوقود والطاقة وبنى تحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى منشآت إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلًا عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن خسائر العدو بلغت 220 عسكريا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية.كما أعلنت الوزارة، في بيانها، أن وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين للقوات المسلحة الروسية، تواصل تقدمها في المناطق الحضرية لمدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضحت الدفاع الروسية: "سيّطر مقاتلون من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على 5 معاقل عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وحرروا 47 مبنى في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل نحو 30 مسلحًا من قوات نظام كييف".وقالت الوزارة في بيانها: "في كراسني ليمان، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين المشترك، تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية والتقدم غربًا".وتمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بحسب البيان، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحسين الوضع على الجبهة الأمامية، وتكبيد العدو خسائر بما يصل إلى 145 عسكريا، إضافة إلى تدمير عدد من المعدات العسكرية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية حررت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 94 مبنى في بلدة كونستانتينوفكا، ما أسفر عن تحييد ما يصل إلى 95 عسكريًا من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.وأوضحت الدفاع الروسية: "في بلدة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، نفّذت مجموعات هجومية تابعة لقوات مجموعة "الجنوب" عمليات هجومية مكثفة، وفي الجزء الجنوبي الغربي من البلدة، تتواصل عمليات القضاء على مجموعات متفرقة من اللواءين الميكانيكيين 28 و100 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشار بيان الوزارة إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 295 عسكريًا، موضحًا أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 440 عسكريًا.وأضافت الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 50 عسكريا أوكرانيًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260620/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ187-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114530337.html

https://sarabic.ae/20260620/مقاتلة-سو-34-روسية-تدمر-مستودعا-للطائرات-المسيرة-المعادية-على-تخوم-مدينة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1114533411.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري