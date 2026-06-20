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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260620/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-الداعمة-لقوات-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1114534003.html
القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، منشآت تابعة لمجمعات الوقود والطاقة وبنى تحتية للنقل تستخدمها القوات... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T09:32+0000
2026-06-20T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "شنّت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وطائرات الهجوم المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، غارات على منشآت تابعة لمجمعات الوقود والطاقة وبنى تحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى منشآت إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلًا عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن خسائر العدو بلغت 220 عسكريا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية.كما أعلنت الوزارة، في بيانها، أن وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين للقوات المسلحة الروسية، تواصل تقدمها في المناطق الحضرية لمدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضحت الدفاع الروسية: "سيّطر مقاتلون من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على 5 معاقل عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وحرروا 47 مبنى في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل نحو 30 مسلحًا من قوات نظام كييف".وقالت الوزارة في بيانها: "في كراسني ليمان، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين المشترك، تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية والتقدم غربًا".وتمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بحسب البيان، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحسين الوضع على الجبهة الأمامية، وتكبيد العدو خسائر بما يصل إلى 145 عسكريا، إضافة إلى تدمير عدد من المعدات العسكرية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية حررت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 94 مبنى في بلدة كونستانتينوفكا، ما أسفر عن تحييد ما يصل إلى 95 عسكريًا من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.وأوضحت الدفاع الروسية: "في بلدة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، نفّذت مجموعات هجومية تابعة لقوات مجموعة "الجنوب" عمليات هجومية مكثفة، وفي الجزء الجنوبي الغربي من البلدة، تتواصل عمليات القضاء على مجموعات متفرقة من اللواءين الميكانيكيين 28 و100 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشار بيان الوزارة إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 295 عسكريًا، موضحًا أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 440 عسكريًا.وأضافت الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 50 عسكريا أوكرانيًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260620/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ187-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114530337.html
https://sarabic.ae/20260620/مقاتلة-سو-34-روسية-تدمر-مستودعا-للطائرات-المسيرة-المعادية-على-تخوم-مدينة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1114533411.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع

09:32 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 10:07 GMT 20.06.2026)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationصاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، منشآت تابعة لمجمعات الوقود والطاقة وبنى تحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "شنّت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وطائرات الهجوم المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، غارات على منشآت تابعة لمجمعات الوقود والطاقة وبنى تحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى منشآت إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلًا عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة".

وأعلنت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية، 740 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخين من طراز "هيمارس".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن خسائر العدو بلغت 220 عسكريا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية.
كما أعلنت الوزارة، في بيانها، أن وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين للقوات المسلحة الروسية، تواصل تقدمها في المناطق الحضرية لمدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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04:55 GMT
وأوضحت الدفاع الروسية: "سيّطر مقاتلون من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على 5 معاقل عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وحرروا 47 مبنى في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل نحو 30 مسلحًا من قوات نظام كييف".
وقالت الوزارة في بيانها: "في كراسني ليمان، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين المشترك، تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية والتقدم غربًا".

وأضافت: "خلال الـ24 ساعة الماضية، سيطرت وحدات من الفرقة 67 المؤللة، المتقدمة في الجزء الشمالي الغربي من المدينة، على 5 معاقل وحررت 47 مبنى".

وتمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بحسب البيان، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحسين الوضع على الجبهة الأمامية، وتكبيد العدو خسائر بما يصل إلى 145 عسكريا، إضافة إلى تدمير عدد من المعدات العسكرية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية حررت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 94 مبنى في بلدة كونستانتينوفكا، ما أسفر عن تحييد ما يصل إلى 95 عسكريًا من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلة "سو-34" روسية تدمر مستودعا للطائرات المسيرة الأوكرانية على تخوم مدينة خاركوف... فيديو
09:07 GMT
وأوضحت الدفاع الروسية: "في بلدة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، نفّذت مجموعات هجومية تابعة لقوات مجموعة "الجنوب" عمليات هجومية مكثفة، وفي الجزء الجنوبي الغربي من البلدة، تتواصل عمليات القضاء على مجموعات متفرقة من اللواءين الميكانيكيين 28 و100 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تحرير 94 مبنى من أيدي العسكريين الأوكرانيين، وتحييد ما يصل إلى 95 جنديًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين و15 سيارة ومدفعين ميدانيين و21 منظومة روبوتية أرضية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 295 عسكريًا، موضحًا أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 440 عسكريًا.
وأضافت الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 50 عسكريا أوكرانيًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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