https://sarabic.ae/20260620/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ187-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114530337.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ187 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ187 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق مناطق روسية عدة. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T04:55+0000
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روسيا
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رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 187 طائرة مسيّرة أوكرانية، خلال ليلة 19 يونيو (حزيران الجاري)، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو من يوم 20 يونيو (الجاري)".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الجمعة، أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الأسبوع، 89 قنبلة جوية موجّهة، و5 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و8 صواريخ كروز أرضية من طراز "فلامينغو"، و3909 طائرات مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الصناعة الدفاعية والمطارات العسكرية الأوكرانية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260619/خبير-روسيا-مارست-صبرا-استراتيجيا-والتطورات-قد-تؤدي-لاشتعال-شرارة-حرب-نووية-تكتيكية-1114517009.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ187 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق مناطق روسية عدة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 187 طائرة مسيّرة أوكرانية، خلال ليلة 19 يونيو (حزيران الجاري)، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو من يوم 20 يونيو (الجاري)".
وأردفت الوزارة أن مناطق استهداف المسيرات تركزت فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك، وأوريول وتولا وليبيتسك وروستوف وفورونيج وأستراخان وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الجمعة، أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الأسبوع، 89 قنبلة جوية موجّهة، و5 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و8 صواريخ كروز أرضية من طراز "فلامينغو"، و3909 طائرات مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.