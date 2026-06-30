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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260630/روسيا-تدمر-11-منصة-هيمارس-و1575-مستودعًا-أوكرانيًا-خلال-6-أشهر-1114850534.html
روسيا تدمر 11 منصة "هيمارس" و1575 مستودعا أوكرانيا خلال 6 أشهر
روسيا تدمر 11 منصة "هيمارس" و1575 مستودعا أوكرانيا خلال 6 أشهر
سبوتنيك عربي
أعلنت روسيا أن قواتها المسلحة دمرت، خلال النصف الأول من العام الجاري، 11 منصة إطلاق أمريكية الصنع من طراز "هيمارس"، إلى جانب 1575 مستودعًا وموقع تخزين تابعًا... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T23:25+0000
2026-07-01T00:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صزاريخ هيمارس
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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ووفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" المستندة إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، جرى خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 يونيو/حزيران تدمير 11 منصة إطلاق من منظومة راجمات الصواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، فيما أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية 486 قذيفة صاروخية تابعة لهذه المنظومة.وسجل شهر فبراير/شباط أعلى عدد من القذائف المُعترضة بواقع 189 قذيفة، مقابل 131 قذيفة في يناير/كانون الثاني، و34 في مارس/آذار، و68 في أبريل/نيسان، و23 في مايو/أيار، و41 في يونيو/حزيران.وفي السياق ذاته، أفادت البيانات الروسية بأن القوات المسلحة دمرت خلال الفترة نفسها 1575 مستودعًا ومنشأة تخزين عسكرية كانت تستخدمها القوات الأوكرانية.وأشارت تقارير وزارة الدفاع الروسية، على وجه الخصوص، إلى مستودعات للذخيرة والوقود والمواد والممتلكات، فضلًا عن مواقع تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية والمكونات.بالإضافة إلى ذلك، وُجهت الضربات إلى منشآت مرتبطة بتخزين الطائرات المسيرة، وأسلحة الصواريخ والمدفعية، والمعدات اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.ويظل تدمير المستودعات ومواقع التخزين أحد الاتجاهات الرئيسية لضربات القوات المسلحة الروسية المستهدفة لخطوط الإمداد العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية؛ حيث تؤمن هذه المنشآت إمداد الوحدات الأوكرانية بالذخيرة والوقود والممتلكات الأخرى اللازمة لإدارة العمليات القتالية.يُذكر أن منظومة "هيمارس" طُورت في الولايات المتحدة بين عامي 1996 و2000، وبدأ إنتاجها عام 2003، وهي قادرة على حمل ست قذائف صاروخية أو صاروخ عملياتي تكتيكي واحد من طراز "أتاكامز"، ويصل مدى بعض ذخائرها الموجهة إلى نحو 80 كيلومترًا.
https://sarabic.ae/20260630/إسقاط-أكثر-من-63-ألف-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-روسيا-خلال-نصف-عام-1114849798.html
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روسيا, صزاريخ هيمارس, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, صزاريخ هيمارس, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

روسيا تدمر 11 منصة "هيمارس" و1575 مستودعا أوكرانيا خلال 6 أشهر

23:25 GMT 30.06.2026 (تم التحديث: 00:21 GMT 01.07.2026)
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةالقوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" في مقاطعة تشيرنيغيف
القوات الروسية تدمر راجمة هيمارس في مقاطعة تشيرنيغيف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت روسيا أن قواتها المسلحة دمرت، خلال النصف الأول من العام الجاري، 11 منصة إطلاق أمريكية الصنع من طراز "هيمارس"، إلى جانب 1575 مستودعًا وموقع تخزين تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" المستندة إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، جرى خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 يونيو/حزيران تدمير 11 منصة إطلاق من منظومة راجمات الصواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، فيما أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية 486 قذيفة صاروخية تابعة لهذه المنظومة.
أنظمة الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط أكثر من 63 ألف مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال نصف عام
أمس, 21:41 GMT
وسجل شهر فبراير/شباط أعلى عدد من القذائف المُعترضة بواقع 189 قذيفة، مقابل 131 قذيفة في يناير/كانون الثاني، و34 في مارس/آذار، و68 في أبريل/نيسان، و23 في مايو/أيار، و41 في يونيو/حزيران.
وفي السياق ذاته، أفادت البيانات الروسية بأن القوات المسلحة دمرت خلال الفترة نفسها 1575 مستودعًا ومنشأة تخزين عسكرية كانت تستخدمها القوات الأوكرانية.
وأشارت تقارير وزارة الدفاع الروسية، على وجه الخصوص، إلى مستودعات للذخيرة والوقود والمواد والممتلكات، فضلًا عن مواقع تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية والمكونات.
بالإضافة إلى ذلك، وُجهت الضربات إلى منشآت مرتبطة بتخزين الطائرات المسيرة، وأسلحة الصواريخ والمدفعية، والمعدات اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ويظل تدمير المستودعات ومواقع التخزين أحد الاتجاهات الرئيسية لضربات القوات المسلحة الروسية المستهدفة لخطوط الإمداد العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية؛ حيث تؤمن هذه المنشآت إمداد الوحدات الأوكرانية بالذخيرة والوقود والممتلكات الأخرى اللازمة لإدارة العمليات القتالية.
يُذكر أن منظومة "هيمارس" طُورت في الولايات المتحدة بين عامي 1996 و2000، وبدأ إنتاجها عام 2003، وهي قادرة على حمل ست قذائف صاروخية أو صاروخ عملياتي تكتيكي واحد من طراز "أتاكامز"، ويصل مدى بعض ذخائرها الموجهة إلى نحو 80 كيلومترًا.
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