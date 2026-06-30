https://sarabic.ae/20260630/روسيا-تدمر-11-منصة-هيمارس-و1575-مستودعًا-أوكرانيًا-خلال-6-أشهر-1114850534.html

روسيا تدمر 11 منصة "هيمارس" و1575 مستودعا أوكرانيا خلال 6 أشهر

روسيا تدمر 11 منصة "هيمارس" و1575 مستودعا أوكرانيا خلال 6 أشهر

سبوتنيك عربي

أعلنت روسيا أن قواتها المسلحة دمرت، خلال النصف الأول من العام الجاري، 11 منصة إطلاق أمريكية الصنع من طراز "هيمارس"، إلى جانب 1575 مستودعًا وموقع تخزين تابعًا... 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T23:25+0000

2026-06-30T23:25+0000

2026-07-01T00:21+0000

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ووفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" المستندة إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، جرى خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 يونيو/حزيران تدمير 11 منصة إطلاق من منظومة راجمات الصواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، فيما أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية 486 قذيفة صاروخية تابعة لهذه المنظومة.وسجل شهر فبراير/شباط أعلى عدد من القذائف المُعترضة بواقع 189 قذيفة، مقابل 131 قذيفة في يناير/كانون الثاني، و34 في مارس/آذار، و68 في أبريل/نيسان، و23 في مايو/أيار، و41 في يونيو/حزيران.وفي السياق ذاته، أفادت البيانات الروسية بأن القوات المسلحة دمرت خلال الفترة نفسها 1575 مستودعًا ومنشأة تخزين عسكرية كانت تستخدمها القوات الأوكرانية.وأشارت تقارير وزارة الدفاع الروسية، على وجه الخصوص، إلى مستودعات للذخيرة والوقود والمواد والممتلكات، فضلًا عن مواقع تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية والمكونات.بالإضافة إلى ذلك، وُجهت الضربات إلى منشآت مرتبطة بتخزين الطائرات المسيرة، وأسلحة الصواريخ والمدفعية، والمعدات اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.ويظل تدمير المستودعات ومواقع التخزين أحد الاتجاهات الرئيسية لضربات القوات المسلحة الروسية المستهدفة لخطوط الإمداد العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية؛ حيث تؤمن هذه المنشآت إمداد الوحدات الأوكرانية بالذخيرة والوقود والممتلكات الأخرى اللازمة لإدارة العمليات القتالية.يُذكر أن منظومة "هيمارس" طُورت في الولايات المتحدة بين عامي 1996 و2000، وبدأ إنتاجها عام 2003، وهي قادرة على حمل ست قذائف صاروخية أو صاروخ عملياتي تكتيكي واحد من طراز "أتاكامز"، ويصل مدى بعض ذخائرها الموجهة إلى نحو 80 كيلومترًا.

https://sarabic.ae/20260630/إسقاط-أكثر-من-63-ألف-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-روسيا-خلال-نصف-عام-1114849798.html

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روسيا, صزاريخ هيمارس, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم