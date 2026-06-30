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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260630/إسقاط-أكثر-من-63-ألف-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-روسيا-خلال-نصف-عام-1114849798.html
إسقاط أكثر من 63 ألف مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال نصف عام
إسقاط أكثر من 63 ألف مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال نصف عام
سبوتنيك عربي
أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسي، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما لا يقل عن 63,993 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك"... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T21:41+0000
2026-06-30T21:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا لتقديرات الوكالة، جرى تدمير ما لا يقل عن 63,993 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 يونيو/حزيران.وسجل شهر يونيو/حزيران أكبر عدد من الطائرات المسيرة المُسقطة بواقع 17,832 طائرة، في حين تم تدمير 14,195 طائرة مسيرة في مايو/أيار، و11,211 في مارس/آذار، و9,372 في أبريل/نيسان، و5,989 في فبراير/شباط، و5,394 في يناير/كانون الثاني.وشهد شهرا مايو/أيار ويونيو/حزيران إسقاط نصف إجمالي الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال نصف عام؛ حيث دمرت منظومات الدفاع الجوي الروسية في هذين الشهرين 32,027 طائرة مسيرة، ما يعادل نحو 50% من العدد الإجمالي.وسُجل أكبر عدد من الطائرات المسيرة المُسقطة خلال يوم واحد في 17 مايو/أيار بواقع 1,054 طائرة مسيرة. كما ضمت قائمة الأيام الخمسة الأعلى في عدد الطائرات المدمرة كلاً من 18 يونيو/حزيران بواقع 992 طائرة مسيرة، و30 يونيو/حزيران بواقع 927، و6 يونيو/حزيران بواقع 911، و23 مايو/أيار بواقع 800 طائرة مسيرة.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، في نهاية مارس/آذار الماضي، بأن سلطات عدة دول أوروبية قررت زيادة إنتاج وإمدادات الطائرات المسيرة بسبب الخسائر المتزايدة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية ونقص القوة البشرية. واعتبرت الوزارة هذا القرار خطوة نحو التصعيد، محذرة من أن الهجمات باستخدام هذه الطائرات لن تؤدي إلا إلى تسريع جرّ تلك الدول إلى النزاع المسلح.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق ضرورة زيادة إنتاج منظومات الدفاع الجوي الأكثر طلبًا بشكل سريع وملحوظ. وأشار إلى أن وسائل الدفاع الجوي يجب تطويرها باستمرار وفقًا للاحتياجات المرتبطة بإدارة العمليات القتالية وحماية المنشآت المعنية، مع الأخذ في الحسبان ما يستخدمه العدو.
https://sarabic.ae/20260630/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-419-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114829721.html
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روسيا, أخبار روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

إسقاط أكثر من 63 ألف مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال نصف عام

21:41 GMT 30.06.2026
© Sputnikأنظمة الدفاع الجوي الروسي
أنظمة الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسي، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما لا يقل عن 63,993 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" المستندة إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.
ووفقًا لتقديرات الوكالة، جرى تدمير ما لا يقل عن 63,993 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 يونيو/حزيران.
صواريخ الدفاع الجوي إس-300 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 419 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
06:10 GMT
وسجل شهر يونيو/حزيران أكبر عدد من الطائرات المسيرة المُسقطة بواقع 17,832 طائرة، في حين تم تدمير 14,195 طائرة مسيرة في مايو/أيار، و11,211 في مارس/آذار، و9,372 في أبريل/نيسان، و5,989 في فبراير/شباط، و5,394 في يناير/كانون الثاني.
وشهد شهرا مايو/أيار ويونيو/حزيران إسقاط نصف إجمالي الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال نصف عام؛ حيث دمرت منظومات الدفاع الجوي الروسية في هذين الشهرين 32,027 طائرة مسيرة، ما يعادل نحو 50% من العدد الإجمالي.
وسُجل أكبر عدد من الطائرات المسيرة المُسقطة خلال يوم واحد في 17 مايو/أيار بواقع 1,054 طائرة مسيرة. كما ضمت قائمة الأيام الخمسة الأعلى في عدد الطائرات المدمرة كلاً من 18 يونيو/حزيران بواقع 992 طائرة مسيرة، و30 يونيو/حزيران بواقع 927، و6 يونيو/حزيران بواقع 911، و23 مايو/أيار بواقع 800 طائرة مسيرة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، في نهاية مارس/آذار الماضي، بأن سلطات عدة دول أوروبية قررت زيادة إنتاج وإمدادات الطائرات المسيرة بسبب الخسائر المتزايدة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية ونقص القوة البشرية. واعتبرت الوزارة هذا القرار خطوة نحو التصعيد، محذرة من أن الهجمات باستخدام هذه الطائرات لن تؤدي إلا إلى تسريع جرّ تلك الدول إلى النزاع المسلح.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق ضرورة زيادة إنتاج منظومات الدفاع الجوي الأكثر طلبًا بشكل سريع وملحوظ. وأشار إلى أن وسائل الدفاع الجوي يجب تطويرها باستمرار وفقًا للاحتياجات المرتبطة بإدارة العمليات القتالية وحماية المنشآت المعنية، مع الأخذ في الحسبان ما يستخدمه العدو.
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