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الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260630/الجيش-الروسي-يحرر-3-بلدات-في-دونيتسك-ووزابوروجيه--وزارة-الدفاع-1114832771.html
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي مالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وريفني وليسنوي في مقاطعة زابوروجيه. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T09:15+0000
2026-06-30T09:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "حررت وحدات مجموعة "الجنوب"الروسية، نتيجة لعمليات قتالية نشطة، بلدة مالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 175 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير منظومة إطلاق صواريخ متعددة".وأوضح البيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 445 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبع قنابل جوية موجهة و806 طائرات دون طيار، وتمكن أسطول البحر الأسود من تدمير سبعة قوارب مسيرة".وأشار البيان إلى أنه تم تحييد أكثر من 30 مسلحاً أوكرانياً وتحرير 54 مبنى في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 270عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".كما جاء في بيان الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهوريه دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريًا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية من طراز دامبا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260620/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-الداعمة-لقوات-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1114534003.html
https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تسقط-209--طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات--وزارة-الدفاع-1114798452.html
https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغوداروفكا-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك---وزارة-الدفاع-1114802005.html
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الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع

09:15 GMT 30.06.2026 (تم التحديث: 09:24 GMT 30.06.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي مالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وريفني وليسنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع في بيان: "حررت وحدات مجموعة "الجنوب"الروسية، نتيجة لعمليات قتالية نشطة، بلدة مالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 175 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير منظومة إطلاق صواريخ متعددة".

وتابع البيان: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" إلى عمق دفاعات العدو، ونتيجة لعمليات حاسمة، حررت بلدتي ريفني وليسنوي في مقاطعة زابوروجيه".

وأوضح البيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 445 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
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وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبع قنابل جوية موجهة و806 طائرات دون طيار، وتمكن أسطول البحر الأسود من تدمير سبعة قوارب مسيرة".

واكد الدفاع أنه "في بلدة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" تطهير الجزء الجنوبي الغربي من القرية من قوات العدو، وقد سبطرت على 30 مبنى. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 90 جندياً أوكرانياً، وتدمير ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفعيتين، و21 مركبة، و26 نظاماً آلياً أرضياً".

وأشار البيان إلى أنه تم تحييد أكثر من 30 مسلحاً أوكرانياً وتحرير 54 مبنى في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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وأضافت الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 270عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وقالت الوزارة: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

كما جاء في بيان الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهوريه دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريًا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية من طراز دامبا".
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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