https://sarabic.ae/20260630/الجيش-الروسي-يحرر-3-بلدات-في-دونيتسك-ووزابوروجيه--وزارة-الدفاع-1114832771.html

الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع

الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي مالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وريفني وليسنوي في مقاطعة زابوروجيه. 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T09:15+0000

2026-06-30T09:15+0000

2026-06-30T09:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيان: "حررت وحدات مجموعة "الجنوب"الروسية، نتيجة لعمليات قتالية نشطة، بلدة مالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 175 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير منظومة إطلاق صواريخ متعددة".وأوضح البيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 445 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبع قنابل جوية موجهة و806 طائرات دون طيار، وتمكن أسطول البحر الأسود من تدمير سبعة قوارب مسيرة".وأشار البيان إلى أنه تم تحييد أكثر من 30 مسلحاً أوكرانياً وتحرير 54 مبنى في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 270عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".كما جاء في بيان الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهوريه دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريًا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية من طراز دامبا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغوداروفكا-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك---وزارة-الدفاع-1114802005.html

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