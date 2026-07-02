https://sarabic.ae/20260702/الدفاع-الروسية--القوات-الروسية-شنت-ضربة-واسعة-النطاق-استهدفت-منشآت-للصناعات-العسكرية-في-كييف--1114877061.html

الدفاع الروسية : القوات الروسية شنت ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت للصناعات العسكرية في كييف

الدفاع الروسية : القوات الروسية شنت ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت للصناعات العسكرية في كييف

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية نفذت ضربة انتقامية مكثفة ضد منشآت مجمع الصناعات الدفاعية وقطاع الطاقة في كييف، وذلك ردًا على... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T04:28+0000

2026-07-02T04:28+0000

2026-07-02T04:40+0000

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان: "إن القوات المسلحة الروسية شنت، ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف على البنية التحتية المدنية داخل الأراضي الروسية، ضربة واسعة باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تُطلق من الجو والبر والبحر، إضافةً إلى طائرات مسيّرة هجومية".وكانت وزارة الدفاع الروسية، نشرت أمس الأربعاء، لقطات مصورة توثق استهداف المراكز اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والمخصصة لنقل الطائرات المسيرة في مدينة نوفايا أوديسا بمقاطعة نيكولايف، وذلك عبر توجيه ضربات بمسيرات من طراز "غيران".وأظهرت المشاهد المنشورة قيام مسيرات "غيران" الروسية بتوجيه ضربات دقيقة إلى المراكز اللوجستية التابعة للجيش الأوكراني، التي تُستخدم لأغراض نقل وتخزين الطائرات المسيرة ومكوناتها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260701/استهداف-مراكز-لوجستية-أوكرانية-لنقل-المسيرات-في-نوفايا-أوديسا---الدفاع-الروسية-1114873283.html

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