https://sarabic.ae/20260702/اعتقال-عميلين-لنظام-كييف-بتهمة-نقل-معلومات-حول-جسر-القرم---الأمن-الفيدرالي-الروسي-1114881174.html

اعتقال عميلين لنظام كييف بتهمة نقل معلومات حول جسر القرم- الأمن الفيدرالي الروسي

اعتقال عميلين لنظام كييف بتهمة نقل معلومات حول جسر القرم- الأمن الفيدرالي الروسي

سبوتنيك عربي

أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الخميس، عن اعتقال عميلين لنظام كييف بتهمة نقل معلومات حول جسر القرم، ومنشآت القوات... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

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وجاء في البيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنين روسيين من مواليد عامي 1968 و1986 في جمهورية القرم، لتورطهما في التعاون مع أجهزة المخابرات الأوكرانية، بهدف الإضرار بالأمن الاقتصادي والدفاعي لروسيا الاتحادية".وأكد أنه "بهدف تنظيم المزيد من الأنشطة غير القانونية، حصل المتهمون على مكونات لتجميع عبوة ناسفة يدوية الصنع يتم التحكم فيها لاسلكيًا، تحتوي على أكثر من 3 كيلوغرامات من المتفجرات، من مُشغّلهم عبر مخبأ تم ضبطه خلال عملية تفتيش". وفتحت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم وسيفاستوبول، قضايا جنائية ضد المشتبه بهما بموجب الفقرة 3 من المادة 222.1، والمادة 275 من قانون العقوبات الروسي، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي. وكان مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن في وقت سابق، إحباط محاولة تفجير خط سكك حديدية في ياروسلافل، وتوقيف المنفذ الذي كان يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.وأضاف: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نشاطًا غير قانوني لمواطنٍ روسي من مواليد عام 2008، متورط بتهمة "الخيانة العظمى" في مقاطعة أورينبورغ".الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تصفية عقيد في الاستخبارات الأوكرانية خطط لعمليات إرهابية في روسياالأمن الفيدرالي الروسي: متطرف أوكراني دعا لتنفيذ تفجير في أمريكا خلال "عيد الاستقلال"

https://sarabic.ae/20260626/الأمن-الفيدرالي-الروسي-متطرف-أوكراني-دعا-لتنفيذ-تفجير-في-أمريكا-خلال-عيد-الاستقلال-1114736640.html

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