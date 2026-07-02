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اعتقال عميلين لنظام كييف بتهمة نقل معلومات حول جسر القرم- الأمن الفيدرالي الروسي
اعتقال عميلين لنظام كييف بتهمة نقل معلومات حول جسر القرم- الأمن الفيدرالي الروسي
سبوتنيك عربي
أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الخميس، عن اعتقال عميلين لنظام كييف بتهمة نقل معلومات حول جسر القرم، ومنشآت القوات... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T07:45+0000
2026-07-02T07:45+0000
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وجاء في البيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنين روسيين من مواليد عامي 1968 و1986 في جمهورية القرم، لتورطهما في التعاون مع أجهزة المخابرات الأوكرانية، بهدف الإضرار بالأمن الاقتصادي والدفاعي لروسيا الاتحادية".وأكد أنه "بهدف تنظيم المزيد من الأنشطة غير القانونية، حصل المتهمون على مكونات لتجميع عبوة ناسفة يدوية الصنع يتم التحكم فيها لاسلكيًا، تحتوي على أكثر من 3 كيلوغرامات من المتفجرات، من مُشغّلهم عبر مخبأ تم ضبطه خلال عملية تفتيش". وفتحت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم وسيفاستوبول، قضايا جنائية ضد المشتبه بهما بموجب الفقرة 3 من المادة 222.1، والمادة 275 من قانون العقوبات الروسي، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي. وكان مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن في وقت سابق، إحباط محاولة تفجير خط سكك حديدية في ياروسلافل، وتوقيف المنفذ الذي كان يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.وأضاف: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نشاطًا غير قانوني لمواطنٍ روسي من مواليد عام 2008، متورط بتهمة "الخيانة العظمى" في مقاطعة أورينبورغ".الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تصفية عقيد في الاستخبارات الأوكرانية خطط لعمليات إرهابية في روسياالأمن الفيدرالي الروسي: متطرف أوكراني دعا لتنفيذ تفجير في أمريكا خلال "عيد الاستقلال"
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

اعتقال عميلين لنظام كييف بتهمة نقل معلومات حول جسر القرم- الأمن الفيدرالي الروسي

07:45 GMT 02.07.2026
© Sputnikالأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Sputnik
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أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الخميس، عن اعتقال عميلين لنظام كييف بتهمة نقل معلومات حول جسر القرم، ومنشآت القوات المسلحة الروسية وحركة القطارات في جمهورية القرم.
وجاء في البيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنين روسيين من مواليد عامي 1968 و1986 في جمهورية القرم، لتورطهما في التعاون مع أجهزة المخابرات الأوكرانية، بهدف الإضرار بالأمن الاقتصادي والدفاعي لروسيا الاتحادية".

وأشار الجهاز إلى أن العميلين المشتبه بهما جمعا معلومات وأرسلاها إلى مُشغّلهما عبر تطبيق "تلغرام"، تتعلق بنشر منشآت القوات المسلحة الروسية والبنية التحتية الحيوية في القرم، بالإضافة إلى حركة القطارات عبر جسر القرم.

وأكد أنه "بهدف تنظيم المزيد من الأنشطة غير القانونية، حصل المتهمون على مكونات لتجميع عبوة ناسفة يدوية الصنع يتم التحكم فيها لاسلكيًا، تحتوي على أكثر من 3 كيلوغرامات من المتفجرات، من مُشغّلهم عبر مخبأ تم ضبطه خلال عملية تفتيش".
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وفتحت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم وسيفاستوبول، قضايا جنائية ضد المشتبه بهما بموجب الفقرة 3 من المادة 222.1، والمادة 275 من قانون العقوبات الروسي، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي.
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وكان مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن في وقت سابق، إحباط محاولة تفجير خط سكك حديدية في ياروسلافل، وتوقيف المنفذ الذي كان يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وجاء في البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي هجومًا إرهابيًا على منشأة للبنية التحتية للسكك الحديدية في ياروسلافيل، ونتيجة لتحقيق مطوّل، تمكن ضباط المديرية من تحديد هوية أحد سكان ريبينسك، الذي كان يعمل لصالح أجهزة استخبارات العدو... وتم توثيق وقائع عدة لأنشطته غير القانونية بما يخص منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل".

وأضاف: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نشاطًا غير قانوني لمواطنٍ روسي من مواليد عام 2008، متورط بتهمة "الخيانة العظمى" في مقاطعة أورينبورغ".
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