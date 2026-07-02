https://sarabic.ae/20260702/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-قيام-نظام-كييف-بتوظيف-الذكاء-الاصطناعي-لأغراض-إرهابية-1114895377.html

الخارجية الروسية تكشف عن قيام نظام كييف بتوظيف الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية

الخارجية الروسية تكشف عن قيام نظام كييف بتوظيف الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية

سبوتنيك عربي

أعلن سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، بأن أوكرانيا تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد وتتبع السيارات، التي تحمل لوحات تسجيل... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T14:09+0000

2026-07-02T14:09+0000

2026-07-02T14:15+0000

أحداث بيلاروسيا

روسيا

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وقال ميروشنيك لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "بالنظر إلى القدرات الفنية للطائرات المسيرة ومعايير الذكاء الاصطناعي، التي تستخدمها أوكرانيا اليوم، يمكننا القول إن هناك إعدادات مسبقة مخصصة لتتبع المركبات ذات اللوحات البيلاروسية في هذه المنطقة أو أي علامات تعريفية أخرى تتيح رصد وسائل النقل البيلاروسية تحديدًا واستهدافها بالضربات".وفتحت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، قضية جنائية بموجب مادة عمل إرهابي، وذلك عقب الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بريانسك، مستهدفة حافلة سياحية قادمة من بيلاروسيا.وكانت قناة "بيرفي إنفورماتسيوني" الإخبارية البيلاروسية، أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت حافلة ركاب في موقف للسيارات بالقرب من بلدة كراسنايا غورا في مقاطعة بريانسك الروسية، مشيرة إلى أن الحافلة كانت تسير على خط "مينسك - غوميل - أنابا" وعلى متنها 19 راكبًا.وكشفت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الخميس، عن نقل سائقين اثنين وراكب واحد إلى مستشفى مقاطعة غوميل، إثر إصابتهم في مقاطعة بريانسك جراء الهجوم.عمدة كييف: الضربات الجوية التي شنتها روسيا على أهداف في المدينة هي الأكبر

https://sarabic.ae/20260625/لوكاشينكو-بيلاروسيا-تقف-إلى-جانب-روسيا-في-كل-الظروف-1114697130.html

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أحداث بيلاروسيا, روسيا