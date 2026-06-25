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https://sarabic.ae/20260625/لوكاشينكو-بيلاروسيا-تقف-إلى-جانب-روسيا-في-كل-الظروف-1114697130.html
لوكاشينكو: بيلاروسيا تقف إلى جانب روسيا في كل الظروف
لوكاشينكو: بيلاروسيا تقف إلى جانب روسيا في كل الظروف
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأن موقف مينسك مؤيد للسلام، لكن بيلاروسيا ستكون إلى جانب روسيا تحت أي ظرف كان. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T13:53+0000
2026-06-25T13:53+0000
روسيا
العالم
أحداث بيلاروسيا
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وقال لوكاشينكو اليوم خلال لقائه مع حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف في مينسك: "موقفنا محب للسلام. لكننا سنكون إلى جانب روسيا في أي ظرف. لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك".ودعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أوكرانيا إلى التفاوض بإنسانية، لا بإثارة الفوضى والضجيج.وأضاف: "الأمر لا يتعلق بأوكرانيا. نحن ندرك مع من 'نحارب' اليوم... أوكرانيا اليوم هي ورقة مساومة في لعبة كبيرة. الأمر ليس متعلقاً بأوكرانيا على الإطلاق. أنتم تعرفون ما هو الأمر ومن يتصارع مع من في النهاية".وتابع لوكاشينكو: "أنا لا أخفي (موقفي). السلام والسلام فقط. ولكن مع ضمان كامل بعدم التلاعب بنا وعدم تمكنهم من خداعنا مرة أخرى. لأن خداع روسيا سيؤثر في المقام الأول على بيلاروسيا. نحن في الصفوف الأمامية لوطننا الأم".وصرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس الفائت، بأنه أبلغ ممثلي فلاديمير زيلينسكي بأن شعوب بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا ستكون معاً في نهاية المطاف.وقال لوكاشينكو حول الموضوع: "يبلغ طول الحدود الجنوبية لبيلاروسيا 1500 كيلومتر. وهي تشتعل كما لم يحدث من قبل".وأاف: "وردا على بعض العسكريين حول ما إذا كان علينا حماية الحدود الجنوبية بتعزيزات أمنية أم لا؟ الجواب كالتالي: نعم، يجب علينا ذلك. نحن عسكريون، والشعب يُطعمنا على نفقته الخاصة حتى نتمكن من حمايته".
https://sarabic.ae/20260625/الخارجية-الروسية-أوروبا-باتت-العقبة-الرئيسية-أمام-السلام-في-أوكرانيا-1114694826.html
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روسيا, العالم, أحداث بيلاروسيا
روسيا, العالم, أحداث بيلاروسيا

لوكاشينكو: بيلاروسيا تقف إلى جانب روسيا في كل الظروف

13:53 GMT 25.06.2026
© Sputnik . Alexander Miridonov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© Sputnik . Alexander Miridonov
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صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأن موقف مينسك مؤيد للسلام، لكن بيلاروسيا ستكون إلى جانب روسيا تحت أي ظرف كان.
وقال لوكاشينكو اليوم خلال لقائه مع حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف في مينسك: "موقفنا محب للسلام. لكننا سنكون إلى جانب روسيا في أي ظرف. لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك".
ودعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أوكرانيا إلى التفاوض بإنسانية، لا بإثارة الفوضى والضجيج.

وقال لوكاشينكو موجهاً كلامه للجانب الأوكراني: "دعونا يا رفاق، نتوصل إلى اتفاق. نحتاج إلى اتفاق جوهري. لا داعي لإثارة الضجيج، ولا داعي للصراخ، ولا داعي لمحاولة توجيه صفعة بالجبين كما يقال بالروسية، وما إلى ذلك. فلنقم بذلك بإنسانية".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بأوكرانيا. نحن ندرك مع من 'نحارب' اليوم... أوكرانيا اليوم هي ورقة مساومة في لعبة كبيرة. الأمر ليس متعلقاً بأوكرانيا على الإطلاق. أنتم تعرفون ما هو الأمر ومن يتصارع مع من في النهاية".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
الخارجية الروسية: أوروبا باتت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا
13:22 GMT
وتابع لوكاشينكو: "أنا لا أخفي (موقفي). السلام والسلام فقط. ولكن مع ضمان كامل بعدم التلاعب بنا وعدم تمكنهم من خداعنا مرة أخرى. لأن خداع روسيا سيؤثر في المقام الأول على بيلاروسيا. نحن في الصفوف الأمامية لوطننا الأم".
وصرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس الفائت، بأنه أبلغ ممثلي فلاديمير زيلينسكي بأن شعوب بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا ستكون معاً في نهاية المطاف.

صرّح لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأن الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا تشتعل بشكل غير مسبوق، ويجب حمايتها بتعزيزات أمنية.

وقال لوكاشينكو حول الموضوع: "يبلغ طول الحدود الجنوبية لبيلاروسيا 1500 كيلومتر. وهي تشتعل كما لم يحدث من قبل".
وأاف: "وردا على بعض العسكريين حول ما إذا كان علينا حماية الحدود الجنوبية بتعزيزات أمنية أم لا؟ الجواب كالتالي: نعم، يجب علينا ذلك. نحن عسكريون، والشعب يُطعمنا على نفقته الخاصة حتى نتمكن من حمايته".
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