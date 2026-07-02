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روسيا تدعو "الأمن والتعاون في أوروبا" لإدانة هجوم كييف على يغوريفسك الذي أسفر عن مقتل رضيع
روسيا تدعو "الأمن والتعاون في أوروبا" لإدانة هجوم كييف على يغوريفسك الذي أسفر عن مقتل رضيع
سبوتنيك عربي
طالب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهيئاتها إلى إدانة الهجوم... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T15:25+0000
2026-07-02T15:25+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وصرح بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية عمداً منزلاً خاصاً، كما يظهر بوضوح في لقطات كاميرات المراقبة، وقد حوصرت عائلة مع طفلين تحت الأنقاض، تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليهم، لكن الرضيع البالغ من العمر ستة أشهر توفي في الطريق إلى المستشفى".وأعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، عن مقتل طفل يبلغ من العمر 6 أشهر في هجوم إرهابي شنته طائرة مسيرة أوكرانية، ليلة أمس الاثنين، على مدينة يغوريفسك في المقاطعة.وأضاف: "حوصر الناس تحت الأنقاض، أنقذ رجال الإنقاذ بسرعة شخصين بالغين وطفلين. لسوء الحظ، توفي رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر، في الطريق إلى المستشفى".بوليانسكي: الغرب يتجاهل استخدام أوكرانيا أسلحته ضد المدنيين في روسياالخارجية الروسية تكشف عن قيام نظام كييف بتوظيف الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية
https://sarabic.ae/20260702/بوليانسكي-الغرب-يتجاهل-استخدام-أوكرانيا-أسلحته-ضد-المدنيين-في-روسيا-1114895853.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا تدعو "الأمن والتعاون في أوروبا" لإدانة هجوم كييف على يغوريفسك الذي أسفر عن مقتل رضيع

15:25 GMT 02.07.2026
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Sputnik . Iliya Pitalyev
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تابعنا عبر
طالب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهيئاتها إلى إدانة الهجوم الأوكراني على يغوريفسك الذي أسفر عن مقتل رضيع.
وصرح بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية عمداً منزلاً خاصاً، كما يظهر بوضوح في لقطات كاميرات المراقبة، وقد حوصرت عائلة مع طفلين تحت الأنقاض، تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليهم، لكن الرضيع البالغ من العمر ستة أشهر توفي في الطريق إلى المستشفى".

وأضاف بوليانسكي: نتوقع من قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهيئاتها المعنية إدانة هذا الهجوم الوحشي وغير المبرر.

النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
بوليانسكي: الغرب يتجاهل استخدام أوكرانيا أسلحته ضد المدنيين في روسيا
14:35 GMT
وأعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، عن مقتل طفل يبلغ من العمر 6 أشهر في هجوم إرهابي شنته طائرة مسيرة أوكرانية، ليلة أمس الاثنين، على مدينة يغوريفسك في المقاطعة.
وكتب فوروبيوف عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي: "الليلة الماضية، تحطمت طائرة مسيرة... واشتعلت النيران في منزل خاص".
وأضاف: "حوصر الناس تحت الأنقاض، أنقذ رجال الإنقاذ بسرعة شخصين بالغين وطفلين. لسوء الحظ، توفي رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر، في الطريق إلى المستشفى".
بوليانسكي: الغرب يتجاهل استخدام أوكرانيا أسلحته ضد المدنيين في روسيا
الخارجية الروسية تكشف عن قيام نظام كييف بتوظيف الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية
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