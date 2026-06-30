https://sarabic.ae/20260630/مقتل-رضيع-في-هجوم-شنته-طائرة-مسيرة-أوكرانية-على-مدينة-يغوريفسك-1114831133.html
مقتل رضيع في هجوم إرهابي شنته طائرة مسيرة أوكرانية على مدينة يغوريفسك الروسية
مقتل رضيع في هجوم إرهابي شنته طائرة مسيرة أوكرانية على مدينة يغوريفسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، عن مقتل طفل يبلغ من العمر 6 أشهر في هجوم إرهابي شنته طائرة مسيرة أوكرانية، ليلة أمس الاثنين، على مدينة يغوريفسك... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T08:08+0000
2026-06-30T08:08+0000
2026-06-30T08:19+0000
روسيا
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وكتب فوروبيوف عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي: "الليلة الماضية، تحطمت طائرة مسيرة... واشتعلت النيران في منزل خاص".وأوضح أن "الباقين تم نقلهم إلى المستشفى، ويقدم لهم الأطباء المساعدة اللازمة".وأشار حاكم مقاطعة موسكو إلى أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت وأسقطت 60 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية. وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 419 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، يوميًا، الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية وفي العمق الروسي، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ."روساتوم": مقتل موظف في محطة زابوروجيه النووية إثر قصف أوكراني
https://sarabic.ae/20260621/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-28-آخرين-جراء-هجوم-أوكراني-بمسيرات-على-شبه-جزيرة-كيرتش-الروسية-1114553441.html
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روسيا
مقتل رضيع في هجوم إرهابي شنته طائرة مسيرة أوكرانية على مدينة يغوريفسك الروسية
08:08 GMT 30.06.2026 (تم التحديث: 08:19 GMT 30.06.2026)
أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، عن مقتل طفل يبلغ من العمر 6 أشهر في هجوم إرهابي شنته طائرة مسيرة أوكرانية، ليلة أمس الاثنين، على مدينة يغوريفسك بالمقاطعة.
وكتب فوروبيوف عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي: "الليلة الماضية، تحطمت طائرة مسيرة... واشتعلت النيران في منزل خاص".
وأضاف: "حوصر الناس تحت الأنقاض، أنقذ رجال الإنقاذ بسرعة شخصين بالغين وطفلين. لسوء الحظ، توفي رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر، في الطريق إلى المستشفى".
وأوضح أن "الباقين تم نقلهم إلى المستشفى، ويقدم لهم الأطباء المساعدة اللازمة".
وأشار حاكم مقاطعة موسكو إلى أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت وأسقطت 60 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 419 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، يوميًا، الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية وفي العمق الروسي، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.