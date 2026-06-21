https://sarabic.ae/20260621/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-28-آخرين-جراء-هجوم-أوكراني-بمسيرات-على-شبه-جزيرة-كيرتش-الروسية-1114553441.html
مقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين جراء هجوم أوكراني بمسيرات على شبه جزيرة كيرتش الروسية
مقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين جراء هجوم أوكراني بمسيرات على شبه جزيرة كيرتش الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، مقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين في هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على شبه جزيرة كيرتش الروسية. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T07:33+0000
2026-06-21T07:33+0000
2026-06-21T07:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكتب أكسيونوف عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم الأحد: "للأسف، سقط ضحايا مدنيون جراء هجوم طائرات مسيرة معادية على شبه جزيرة كيرتش. وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فقد قُتل أربعة أشخاص وأُصيب 28 آخرون".أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه بحري آزوف والأسود.وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت وأنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وجمهورية أديغيا، وفوق مياه بحري آزوف والأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ميدفيديف: لا قواعد مع نظام كييف بعد قصفه للمدن الروسية
https://sarabic.ae/20260621/مصدر-لـسبوتنيك-المسيرات-الروسية-دمرت-أكثر-من-50-مستودعا-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1114552839.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
مقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين جراء هجوم أوكراني بمسيرات على شبه جزيرة كيرتش الروسية
أعلن حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، مقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين في هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على شبه جزيرة كيرتش الروسية.
وكتب أكسيونوف عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم الأحد: "للأسف، سقط ضحايا مدنيون جراء هجوم طائرات مسيرة معادية على شبه جزيرة كيرتش. وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فقد قُتل أربعة أشخاص وأُصيب 28 آخرون".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه بحري آزوف والأسود.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه
: "خلال الليلة الماضية، اعترضت وأنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وجمهورية أديغيا، وفوق مياه بحري آزوف والأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.