https://sarabic.ae/20260620/ميدفيديف-لا-قواعد-مع-نظام-كييف-بعد-قصفه-للمدن-الروسية-1114532763.html
ميدفيديف: لا قواعد مع نظام كييف بعد قصفه للمدن الروسية
ميدفيديف: لا قواعد مع نظام كييف بعد قصفه للمدن الروسية
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأنه في ضوء الهجمات على المدن الروسية، فقد حان الوقت للإعلان صراحةً أنه لم يعد هناك، ولن يكون هناك، أي قواعد... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكتب ميدفيديف على منصة "ماكس": "بالنظر إلى الهجمات العدائية المكثفة على مدننا، والتي تتزايد حدتها، ومن الواضح أنها ستستمر في التزايد، فقد حان الوقت للإعلان صراحةً أنه لم يعد هناك، ولن يكون هناك، أي قواعد تخص كييف النازية الجديدة".وأضاف ميدفيديف أن اتفاقيات لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب لم تعد ضرورية.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، ردًا على سؤال من أحد الصحفيين حول ما يشير إليه هجوم الطائرات المسيرة المعادية على موسكو، أول أمس الخميس، حيث تجاوز عدد الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها منذ بداية اليوم 190 مسيرة: "نظام كييف في وضع صعب للغاية. الوضع على الجبهات سيصبح قريبًا، كارثيًا تمامًا، بالنسبة للجانب الأوكراني. هذا هو السبب وراء كل ما يحدث".مدفيديف: قادة الاتحاد الأوروبي يتحملون مسؤولية مقتل المدنيين الروس من خلال الهجمات على بلادنا
https://sarabic.ae/20260604/ميدفيديف-قادة-أوروبا-يتجرعون-مرارة-العجز-لعدم-قدرتهم-على-تقسيم-روسيا-ونهب-مواردها-1114044047.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
ميدفيديف: لا قواعد مع نظام كييف بعد قصفه للمدن الروسية
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأنه في ضوء الهجمات على المدن الروسية، فقد حان الوقت للإعلان صراحةً أنه لم يعد هناك، ولن يكون هناك، أي قواعد تخص كييف.
وكتب ميدفيديف على منصة "ماكس": "بالنظر إلى الهجمات العدائية المكثفة على مدننا، والتي تتزايد حدتها، ومن الواضح أنها ستستمر في التزايد، فقد حان الوقت للإعلان صراحةً أنه لم يعد هناك، ولن يكون هناك، أي قواعد تخص كييف النازية الجديدة".
وأضاف ميدفيديف أن اتفاقيات لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب لم تعد ضرورية.
وتابع قائلاً: ينبغي أن يشمل هذا، بالمناسبة، اتفاقيات لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب، لم تعد هناك حاجة إليها. لقد تغيرت الحروب كثيرًا خلال المئة عام الماضية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، ردًا على سؤال من أحد الصحفيين حول ما يشير إليه هجوم الطائرات المسيرة المعادية على موسكو، أول أمس الخميس، حيث تجاوز عدد الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها منذ بداية اليوم 190 مسيرة: "نظام كييف في وضع صعب للغاية. الوضع على الجبهات سيصبح قريبًا، كارثيًا تمامًا، بالنسبة للجانب الأوكراني. هذا هو السبب وراء كل ما يحدث".