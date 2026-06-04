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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260604/ميدفيديف-قادة-أوروبا-يتجرعون-مرارة-العجز-لعدم-قدرتهم-على-تقسيم-روسيا-ونهب-مواردها-1114044047.html
ميدفيديف: قادة أوروبا "يتجرعون مرارة العجز" لعدم قدرتهم على تقسيم روسيا ونهب مواردها
ميدفيديف: قادة أوروبا "يتجرعون مرارة العجز" لعدم قدرتهم على تقسيم روسيا ونهب مواردها
سبوتنيك عربي
صرّح دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الأوروبيين "يعانون بشدة" من عجزهم عن تقسيم روسيا إلى أجزاء والوصول إلى مواردها، مشيرا إلى أن النخب... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T10:21+0000
2026-06-04T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار ميدفيديف، في قناته على منصة "ماكس"، إلى أن النخب الغربية تُواصل تمويل كييف ليس بدافع حبها للأوكرانيين، بل بدافع كراهية متأصلة لروسيا.وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد عقوبات جديدة ضد روسيا وإمدادات أسلحة جديدة لكييف، بينما "يواصل الأوروبيون إشباع النهج العسكري المتضائل لدى النازيين الأوكرانيين الشباب بأموالهم المتضائلة".وقال ميدفيديف: "تحدث سياسي بولندي أخيرا عن العلاقة الغريبة بين دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بانديرا (ستيبان بانديرا أحد زعماء القوميين الإرهابيين الأوكرانيين المؤيدين للنازية، نفذ مجازر ضد المواطنين السوفيات والبولنديين خلال الحرب العالمية الثانية). وقال إن هذه هي الحالة الأولى في تاريخ التمويل الدولي التي تقترض فيها الدول الراغبة في المساعدة الأموال بنفسها، وتقدم مساعدات غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء، وتتحمل عبء سداد القرض، بدلًا من تقديم قرض".وفي وقت سابق، صرّح ميدفيديف، بأنه على المواطنين الأوروبيين أن يدركوا أن حكوماتهم دخلت في حرب من جانب واحد مع روسيا، وكتب على منصة "إكس": "أيها المواطنون في دول الاتحاد الأوروبي، عليكم أن تدركوا أن حكوماتكم قد دخلت من جانب واحد في حرب مع روسيا. لذا، كونوا متيقظين ولا تتفاجأوا بأي شيء".
https://sarabic.ae/20260521/مدفيديف-أوكرانيا-بصدد-التفكك-رغم-وعود-الغرب-وزيلينسكي-مختلس-1113610594.html
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ميدفيديف: قادة أوروبا "يتجرعون مرارة العجز" لعدم قدرتهم على تقسيم روسيا ونهب مواردها

10:21 GMT 04.06.2026
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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تابعنا عبر
صرّح دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الأوروبيين "يعانون بشدة" من عجزهم عن تقسيم روسيا إلى أجزاء والوصول إلى مواردها، مشيرا إلى أن النخب الغربية تموّل كييف ليس بدافع حبها للأوكرانيين، بل بدافع كراهية متأصلة لروسيا.
وأشار ميدفيديف، في قناته على منصة "ماكس"، إلى أن النخب الغربية تُواصل تمويل كييف ليس بدافع حبها للأوكرانيين، بل بدافع كراهية متأصلة لروسيا.

وكتب: "هناك أيضا أسباب عملية بحتة لهذه الكراهية، ألا وهي الرغبة في تقسيم روسيا إلى أجزاء والوصول إلى ثرواتنا. ولأن هذا مستحيل دون انهيار نووي للحضارة، فإن هؤلاء الغربيين، وخاصة الأوروبيين، يُعانون بشدة".

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد عقوبات جديدة ضد روسيا وإمدادات أسلحة جديدة لكييف، بينما "يواصل الأوروبيون إشباع النهج العسكري المتضائل لدى النازيين الأوكرانيين الشباب بأموالهم المتضائلة".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
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وقال ميدفيديف: "تحدث سياسي بولندي أخيرا عن العلاقة الغريبة بين دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بانديرا (ستيبان بانديرا أحد زعماء القوميين الإرهابيين الأوكرانيين المؤيدين للنازية، نفذ مجازر ضد المواطنين السوفيات والبولنديين خلال الحرب العالمية الثانية). وقال إن هذه هي الحالة الأولى في تاريخ التمويل الدولي التي تقترض فيها الدول الراغبة في المساعدة الأموال بنفسها، وتقدم مساعدات غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء، وتتحمل عبء سداد القرض، بدلًا من تقديم قرض".

وأضاف: "علينا أن ننمّي في أنفسنا صفة واحدة، دون هستيريا أو جلد للذات: ألا نثق أبدًا بالنخب الغربية في أي شيء. لا ينبغي أبدًا الإعجاب بهم؛ بل يجب احتقارهم ببرود. فهم في نهاية المطاف بائسون وحسودون. ضعفاء ومخادعون. قبيحون. ويجب أن يكون هذا أساسا لقواعد سلوك جديدة لعلاقاتنا مع "شركائنا الغربيين".

وفي وقت سابق، صرّح ميدفيديف، بأنه على المواطنين الأوروبيين أن يدركوا أن حكوماتهم دخلت في حرب من جانب واحد مع روسيا، وكتب على منصة "إكس": "أيها المواطنون في دول الاتحاد الأوروبي، عليكم أن تدركوا أن حكوماتكم قد دخلت من جانب واحد في حرب مع روسيا. لذا، كونوا متيقظين ولا تتفاجأوا بأي شيء".
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