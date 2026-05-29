مدفيديف: قادة الاتحاد الأوروبي يتحملون مسؤولية مقتل المدنيين الروس من خلال الهجمات على بلادنا

سبوتنيك عربي

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن قادة الاتحاد الأوروبي يتحملون مسؤولية مقتل المدنيين الروس جراء الهجمات على بلادنا، بما في ذلك الهجوم...

2026-05-29T12:44+0000

وكتب مدفيديف على منصة "ماكس" اليوم الجمعة: " قادة الاتحاد الأوروبي مثل المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وغيرهم، مسؤولون بشكل مباشر عن الهجمات على بلادنا وكذلك عن الهجوم الإرهابي على ستاروبيلسك".ولفت ميدفيديف إلى أن الطائرات المسيرة الأوروبية وغيرها من الأسلحة تستخدم يوميًا في الهجمات على روسيا.وكشف مدفيديف، أن الدول الأوروبية تعرف جيدًا كيف تنهي الحرب في أوكرانيا.وأضاف: "قادة الاتحاد الأوروبي الحمقى، ورؤساء بلدان هذا التكتل الهجين يدركون تمامًا السبل اللازمة لإنهاء الصراع"، مشيرًا إلى ضرورة توجيه التساؤلات إليهم بهذا الشأن.وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "إجمالي عدد الضحايا 63، من بينهم 21 قتيلًا"، لافتا إلى أنه "تم انتشال جثث جميع الضحايا من تحت الأنقاض".وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، والذي يضم 86 طالبا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى، ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.وقالت الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام صواريخ أوريشنيك الباليستية، وصواريخ إسكندر الجوية الباليستية، وصواريخ كينجال الجوية الفرط الصوتية، وصواريخ تسيركون، بالإضافة إلى صواريخ مجنحة جوية وبحرية وأرضية، فضلاً عن طائرات مسيرة هجومية، استهدفت مراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والقواعد الجوية، ومؤسسات الصناعات الدفاعية في أوكرانيا".وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الضربة حققت هدفها، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة.الجيش الروسي يشن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية أوكرانيا بصواريخ أوريشنيك وإسكندر وكينجال

