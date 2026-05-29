مدفيديف: قادة الاتحاد الأوروبي يتحملون مسؤولية مقتل المدنيين الروس من خلال الهجمات على بلادنا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260529/مدفيديف-قادة-الاتحاد-الأوروبي-يتحملون-مسؤولية-مقتل-المدنيين-الروس-من-خلال-الهجمات-على-بلادنا-1113856662.html
مدفيديف: قادة الاتحاد الأوروبي يتحملون مسؤولية مقتل المدنيين الروس من خلال الهجمات على بلادنا
مدفيديف: قادة الاتحاد الأوروبي يتحملون مسؤولية مقتل المدنيين الروس من خلال الهجمات على بلادنا
سبوتنيك عربي
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن قادة الاتحاد الأوروبي يتحملون مسؤولية مقتل المدنيين الروس جراء الهجمات على بلادنا، بما في ذلك الهجوم... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
وكتب مدفيديف على منصة "ماكس" اليوم الجمعة: " قادة الاتحاد الأوروبي مثل المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وغيرهم، مسؤولون بشكل مباشر عن الهجمات على بلادنا وكذلك عن الهجوم الإرهابي على ستاروبيلسك".ولفت ميدفيديف إلى أن الطائرات المسيرة الأوروبية وغيرها من الأسلحة تستخدم يوميًا في الهجمات على روسيا.وكشف مدفيديف، أن الدول الأوروبية تعرف جيدًا كيف تنهي الحرب في أوكرانيا.وأضاف: "قادة الاتحاد الأوروبي الحمقى، ورؤساء بلدان هذا التكتل الهجين يدركون تمامًا السبل اللازمة لإنهاء الصراع"، مشيرًا إلى ضرورة توجيه التساؤلات إليهم بهذا الشأن.وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "إجمالي عدد الضحايا 63، من بينهم 21 قتيلًا"، لافتا إلى أنه "تم انتشال جثث جميع الضحايا من تحت الأنقاض".وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، والذي يضم 86 طالبا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى، ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.وقالت الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام صواريخ أوريشنيك الباليستية، وصواريخ إسكندر الجوية الباليستية، وصواريخ كينجال الجوية الفرط الصوتية، وصواريخ تسيركون، بالإضافة إلى صواريخ مجنحة جوية وبحرية وأرضية، فضلاً عن طائرات مسيرة هجومية، استهدفت مراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والقواعد الجوية، ومؤسسات الصناعات الدفاعية في أوكرانيا".وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الضربة حققت هدفها، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة.
12:44 GMT 29.05.2026
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن قادة الاتحاد الأوروبي يتحملون مسؤولية مقتل المدنيين الروس جراء الهجمات على بلادنا، بما في ذلك الهجوم الإرهابي على ستاروبيلسك.
وكتب مدفيديف على منصة "ماكس" اليوم الجمعة: " قادة الاتحاد الأوروبي مثل المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وغيرهم، مسؤولون بشكل مباشر عن الهجمات على بلادنا وكذلك عن الهجوم الإرهابي على ستاروبيلسك".
ولفت ميدفيديف إلى أن الطائرات المسيرة الأوروبية وغيرها من الأسلحة تستخدم يوميًا في الهجمات على روسيا.
وقال مدفيديف في منشوره: في نهاية المطاف، تُستخدم يوميا الطائرات المسيّرة الأوروبية وقطع غيارها وغيرها من الأسلحة، فضلا عن المعلومات الاستخباراتية، في تنفيذ هجمات ضد بلادنا. ونتيجة تلك الممارسات، تتضرر المباني السكنية، ويسقط ضحايا مدنيون.
وكشف مدفيديف، أن الدول الأوروبية تعرف جيدًا كيف تنهي الحرب في أوكرانيا.
وأضاف: "قادة الاتحاد الأوروبي الحمقى، ورؤساء بلدان هذا التكتل الهجين يدركون تمامًا السبل اللازمة لإنهاء الصراع"، مشيرًا إلى ضرورة توجيه التساؤلات إليهم بهذا الشأن.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية، مساء السبت الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي بمدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية إلى 21 قتيلًا.
وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "إجمالي عدد الضحايا 63، من بينهم 21 قتيلًا"، لافتا إلى أنه "تم انتشال جثث جميع الضحايا من تحت الأنقاض".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
الخارجية الروسية: المنظمات غير الحكومية الغربية لم تبد أي رد فعل تجاه مأساة ستاروبيلسك
27 مايو, 12:45 GMT
وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، والذي يضم 86 طالبا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى، ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، أن الجيش الروسي شن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بصواريخ أوريشنيك وإسكندر وكينجال وتسيركون وذلك بعد توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوزارة الدفاع بالرد على اعتداء كييف.
وقالت الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام صواريخ أوريشنيك الباليستية، وصواريخ إسكندر الجوية الباليستية، وصواريخ كينجال الجوية الفرط الصوتية، وصواريخ تسيركون، بالإضافة إلى صواريخ مجنحة جوية وبحرية وأرضية، فضلاً عن طائرات مسيرة هجومية، استهدفت مراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والقواعد الجوية، ومؤسسات الصناعات الدفاعية في أوكرانيا".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الضربة حققت هدفها، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة.
الجيش الروسي يشن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية أوكرانيا بصواريخ أوريشنيك وإسكندر وكينجال
