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خبيرة عسكرية لـ"سبوتنيك": إنتاج صواريخ "باتريوت" لن يساعد كييف على تغيير مسار الصراع
خبيرة عسكرية لـ"سبوتنيك": إنتاج صواريخ "باتريوت" لن يساعد كييف على تغيير مسار الصراع
سبوتنيك عربي
أكدت جينيفر كافانا، مديرة التحليل العسكري في مركز أبحاث "أولويات الدفاع"، أن حصول أوكرانيا على ترخيص لإنتاج صواريخ "باتريوت" لن يساعد كييف على عكس مسار الصراع... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال كافانا لوكالة "سبوتنيك": "هذا مشروع طويل الأجل لن يكون له أي تأثير على الصراع الحالي ولن يلبي احتياجات أوكرانيا قصيرة الأجل".وفي في وقت سابق، أظهر تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" لبرامج توطين سابقة للصناعات في دول عدة، أن أوكرانيا ستحتاج إلى ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات لبدء الإنتاج المحلي لصواريخ "باتريوت"، إذا حصلت على ترخيص من الولايات المتحدة الأمريكية.ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار".في الثامن من يوليو/تموز، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن قد تمنح كييف ترخيصاً لإنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية. وذكر أن أوكرانيا ستكون قادرة على بدء الإنتاج بسرعة بمجرد حصولها على التكنولوجيا اللازمة.رئيس وزراء بولندا: لن نزود أوكرانيا بالأسلحة في الوقت الراهنخبير عسكري لـ"سبوتنيك": التحالف الأوروبي المضاد للصواريخ "غطاء سياسي" لضم أوكرانيا للناتو
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
خبيرة عسكرية لـ"سبوتنيك": إنتاج صواريخ "باتريوت" لن يساعد كييف على تغيير مسار الصراع
أكدت جينيفر كافانا، مديرة التحليل العسكري في مركز أبحاث "أولويات الدفاع"، أن حصول أوكرانيا على ترخيص لإنتاج صواريخ "باتريوت" لن يساعد كييف على عكس مسار الصراع الحالي مع روسيا.
وقال كافانا لوكالة "سبوتنيك": "هذا مشروع طويل الأجل لن يكون له أي تأثير على الصراع الحالي ولن يلبي احتياجات أوكرانيا قصيرة الأجل".
ووفقًا لكافانا، حتى بعد الحصول على الترخيص، سيستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن أوكرانيا من إنشاء الإنتاج الضخم، حيث يتعين حل المشكلات القانونية، وإنشاء مرافق الإنتاج، وإنشاء سلاسل التوريد اللازمة.
وفي في وقت سابق، أظهر تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" لبرامج توطين سابقة للصناعات في دول عدة، أن أوكرانيا ستحتاج إلى ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات لبدء الإنتاج المحلي لصواريخ "باتريوت"، إذا حصلت على ترخيص من الولايات المتحدة الأمريكية.
ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا. وأكد الكرملين أن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
في الثامن من يوليو/تموز، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن قد تمنح كييف ترخيصاً لإنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية. وذكر أن أوكرانيا ستكون قادرة على بدء الإنتاج بسرعة بمجرد حصولها على التكنولوجيا اللازمة.