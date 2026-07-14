https://sarabic.ae/20260714/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-التحالف-الأوروبي-المضاد-للصواريخ-غطاء-سياسي-لضم-أوكرانيا-للناتو-1115196388.html

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": التحالف الأوروبي المضاد للصواريخ "غطاء سياسي" لضم أوكرانيا للناتو

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": التحالف الأوروبي المضاد للصواريخ "غطاء سياسي" لضم أوكرانيا للناتو

سبوتنيك عربي

علق الضابط السابق في قوات الدفاع الجوي السويدية، والسياسي السابق في مجال الدفاع ورئيس الأركان في حزب الديمقراطيين السويديين، مايكل فالترسون، في مقابلة مع... 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T13:44+0000

2026-07-14T13:44+0000

2026-07-14T13:44+0000

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وحول وصف التحالف لنفسه بـ"الدفاعي البحت"، قال فالترسون: "بداية، يزعم أن معظم التحالفات دفاعية، وإذا هاجم أحد الأعضاء شخصًا ما من الخارج، فإن الأعضاء الآخرين ليسوا ملزمين بمساعدة المعتدي، كما رأينا مع موقف حلف شمال الأطلسي من هجوم الولايات المتحدة على إيران هذا الربيع".وأضاف: "لكن المشكلة تنشأ عندما يكون لدينا عدد من التحالفات المتداخلة، بعد ذلك، يمكنك محاولة إدخال أعضاء جدد إلى التحالف تدريجيًا، لا يُعدّ التحالف المضاد للصواريخ الباليستية تحالفًا رسميًا، لكن في الواقع، يُعتبر نظام الدفاع الصاروخي الأوروبي الموحد تحالفًا، ففي حال تعرض دولة ما لهجوم صاروخي باليستي، سيتم استخدام القدرات المشتركة للتحالف المضاد للصواريخ الباليستية للدفاع عن الدول الأعضاء".وحول اعتماد التحالف على منظومات الدفاع الجوي من خارج القارة، على غرار الباتريوت، ومصدر الصواريخ الاعتراضية المفترضة لهذا الحلف، قال فالترسون: "حاليًا، تمتلك أوروبا قدرة محدودة للغاية على إنتاج أي شيء عدا صواريخ أرض-جو متوسطة المدى، إذ حصلت ألمانيا على ترخيص من الولايات المتحدة لإنتاج صواريخ باتريوت "باك- 2" القديمة قبل أربع سنوات، لكن المناقشات حول صواريخ "باك- 3" الأكثر تطورًا قد تعثرت".وحين السؤال عن سبب ضم التحالف لكييف، ومدى مصداقية ادعاءات كييف بنجاحها في اعتراض صواريخ "إسكندر" و"كينجال" فرط الصوتية، أجاب فالترسون: "يُكنّ العديد من الأوروبيين، الذين يفتقرون إلى الخبرة الميدانية، تقديرا كبيرا لأوكرانيا نظرا لنجاحاتها المزعومة في ساحة المعركة، ويستند جزء كبير من هذا التقدير إلى الثقة في المعلومات الأوكرانية، وهذه المعلومات مضللة بطبيعة الحال، لأنها جزء من استراتيجية حرب معلوماتية مدروسة جيدًا من جانب أوكرانيا".وأجاب فالترسون عن مدى جدية البرنامج، أم كونه مجرد إعلان سياسي لتبرير جولة أخرى من الإنفاق الدفاعي، قائلا: "البرنامج مشروع طويل الأمد، لكن تطبيقه العملي سيكون محدودًا للغاية خلال العقد القادم، إنه جزء آخر من مشروع نخبة بروكسل الرامية إلى إنشاء دولة أوروبية عظمى، تحل محل الدول القومية، من خلال دمج أكبر قدر ممكن على المستوى الأوروبي".واستطرد: "ولكنه أيضًا مشروع يهدف إلى توجيه المزيد من الأموال إلى قطاع الدفاع في أوروبا. وأخيرًا، يهدف جزئيًا إلى إشراك أوكرانيا بشكل متزايد في التكامل العسكري والسياسي الأوروبي".وتعتزم الدول الأوروبية توحيد قواعدها الصناعية الدفاعية و"الاستفادة من تجربة أوكرانيا" في مجال الدفاع الجوي.ويزعم البيان أن المشروع "دفاعي بحت" بطبيعته، حيث ستُجري دول التحالف أبحاثًا وتطويرًا مشتركين، ويُشار إلى أن التحالف مفتوح أمام دول أخرى.​باحث: ترويج فكرة السماح لأوكرانيا في تصنيع صواريخ "باتريوت" مجرد بروباغندا سياسية

https://sarabic.ae/20260511/إعلام-أوروبا-ترفض-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-باتريوت-1113332588.html

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