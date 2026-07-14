خبير عسكري لـ"سبوتنيك": التحالف الأوروبي المضاد للصواريخ "غطاء سياسي" لضم أوكرانيا للناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: استهداف المنشآت النووية يأخذ المنطقة إلى منعطف جديد
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين الإنماء والتغيّر المناخي... جولة تبدأ من الصين وتنتهي في المغرب!
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما... دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
09:03 GMT
27 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
16:34 GMT
13 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير تهدد بإنهيار صرح القانون الدولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل انهارت الهدنة بين الرياض و أنصار الله بعد التصعيد العسكري الأخير؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260714/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-التحالف-الأوروبي-المضاد-للصواريخ-غطاء-سياسي-لضم-أوكرانيا-للناتو-1115196388.html
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": التحالف الأوروبي المضاد للصواريخ "غطاء سياسي" لضم أوكرانيا للناتو
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": التحالف الأوروبي المضاد للصواريخ "غطاء سياسي" لضم أوكرانيا للناتو
سبوتنيك عربي
علق الضابط السابق في قوات الدفاع الجوي السويدية، والسياسي السابق في مجال الدفاع ورئيس الأركان في حزب الديمقراطيين السويديين، مايكل فالترسون، في مقابلة مع... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T13:44+0000
2026-07-14T13:44+0000
حصري
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082514459_0:196:2944:1852_1920x0_80_0_0_265248193605207258911299d7ceea7e.jpg
وحول وصف التحالف لنفسه بـ"الدفاعي البحت"، قال فالترسون: "بداية، يزعم أن معظم التحالفات دفاعية، وإذا هاجم أحد الأعضاء شخصًا ما من الخارج، فإن الأعضاء الآخرين ليسوا ملزمين بمساعدة المعتدي، كما رأينا مع موقف حلف شمال الأطلسي من هجوم الولايات المتحدة على إيران هذا الربيع".وأضاف: "لكن المشكلة تنشأ عندما يكون لدينا عدد من التحالفات المتداخلة، بعد ذلك، يمكنك محاولة إدخال أعضاء جدد إلى التحالف تدريجيًا، لا يُعدّ التحالف المضاد للصواريخ الباليستية تحالفًا رسميًا، لكن في الواقع، يُعتبر نظام الدفاع الصاروخي الأوروبي الموحد تحالفًا، ففي حال تعرض دولة ما لهجوم صاروخي باليستي، سيتم استخدام القدرات المشتركة للتحالف المضاد للصواريخ الباليستية للدفاع عن الدول الأعضاء".وحول اعتماد التحالف على منظومات الدفاع الجوي من خارج القارة، على غرار الباتريوت، ومصدر الصواريخ الاعتراضية المفترضة لهذا الحلف، قال فالترسون: "حاليًا، تمتلك أوروبا قدرة محدودة للغاية على إنتاج أي شيء عدا صواريخ أرض-جو متوسطة المدى، إذ حصلت ألمانيا على ترخيص من الولايات المتحدة لإنتاج صواريخ باتريوت "باك- 2" القديمة قبل أربع سنوات، لكن المناقشات حول صواريخ "باك- 3" الأكثر تطورًا قد تعثرت".وحين السؤال عن سبب ضم التحالف لكييف، ومدى مصداقية ادعاءات كييف بنجاحها في اعتراض صواريخ "إسكندر" و"كينجال" فرط الصوتية، أجاب فالترسون: "يُكنّ العديد من الأوروبيين، الذين يفتقرون إلى الخبرة الميدانية، تقديرا كبيرا لأوكرانيا نظرا لنجاحاتها المزعومة في ساحة المعركة، ويستند جزء كبير من هذا التقدير إلى الثقة في المعلومات الأوكرانية، وهذه المعلومات مضللة بطبيعة الحال، لأنها جزء من استراتيجية حرب معلوماتية مدروسة جيدًا من جانب أوكرانيا".وأجاب فالترسون عن مدى جدية البرنامج، أم كونه مجرد إعلان سياسي لتبرير جولة أخرى من الإنفاق الدفاعي، قائلا: "البرنامج مشروع طويل الأمد، لكن تطبيقه العملي سيكون محدودًا للغاية خلال العقد القادم، إنه جزء آخر من مشروع نخبة بروكسل الرامية إلى إنشاء دولة أوروبية عظمى، تحل محل الدول القومية، من خلال دمج أكبر قدر ممكن على المستوى الأوروبي".واستطرد: "ولكنه أيضًا مشروع يهدف إلى توجيه المزيد من الأموال إلى قطاع الدفاع في أوروبا. وأخيرًا، يهدف جزئيًا إلى إشراك أوكرانيا بشكل متزايد في التكامل العسكري والسياسي الأوروبي".وتعتزم الدول الأوروبية توحيد قواعدها الصناعية الدفاعية و"الاستفادة من تجربة أوكرانيا" في مجال الدفاع الجوي.ويزعم البيان أن المشروع "دفاعي بحت" بطبيعته، حيث ستُجري دول التحالف أبحاثًا وتطويرًا مشتركين، ويُشار إلى أن التحالف مفتوح أمام دول أخرى.​باحث: ترويج فكرة السماح لأوكرانيا في تصنيع صواريخ "باتريوت" مجرد بروباغندا سياسية
https://sarabic.ae/20260511/إعلام-أوروبا-ترفض-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-باتريوت-1113332588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082514459_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_c157f73634cbeddb6a3191414cbe85c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, تقارير سبوتنيك
حصري, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, تقارير سبوتنيك

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": التحالف الأوروبي المضاد للصواريخ "غطاء سياسي" لضم أوكرانيا للناتو

13:44 GMT 14.07.2026
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورأطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم.
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Sputnik . Vitaly Nevar
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق الضابط السابق في قوات الدفاع الجوي السويدية، والسياسي السابق في مجال الدفاع ورئيس الأركان في حزب الديمقراطيين السويديين، مايكل فالترسون، في مقابلة مع "سبوتنيك إنترناشيونال"، على تأسيس "تحالف مناهضة الباليستية"، الذي يضم أوكرانيا و9 دول في أوروبا.
وحول وصف التحالف لنفسه بـ"الدفاعي البحت"، قال فالترسون: "بداية، يزعم أن معظم التحالفات دفاعية، وإذا هاجم أحد الأعضاء شخصًا ما من الخارج، فإن الأعضاء الآخرين ليسوا ملزمين بمساعدة المعتدي، كما رأينا مع موقف حلف شمال الأطلسي من هجوم الولايات المتحدة على إيران هذا الربيع".
وأضاف: "لكن المشكلة تنشأ عندما يكون لدينا عدد من التحالفات المتداخلة، بعد ذلك، يمكنك محاولة إدخال أعضاء جدد إلى التحالف تدريجيًا، لا يُعدّ التحالف المضاد للصواريخ الباليستية تحالفًا رسميًا، لكن في الواقع، يُعتبر نظام الدفاع الصاروخي الأوروبي الموحد تحالفًا، ففي حال تعرض دولة ما لهجوم صاروخي باليستي، سيتم استخدام القدرات المشتركة للتحالف المضاد للصواريخ الباليستية للدفاع عن الدول الأعضاء".

وأكد فالترسون أن هذه محاولة سافرة من أكثر الدول الأوروبية تأييدًا لأوكرانيا لإدراجها بشكل غير مباشر في هيكل دفاعي أوروبي موحد، وبالتالي تجاوز أي حق نقض محتمل ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وحول اعتماد التحالف على منظومات الدفاع الجوي من خارج القارة، على غرار الباتريوت، ومصدر الصواريخ الاعتراضية المفترضة لهذا الحلف، قال فالترسون: "حاليًا، تمتلك أوروبا قدرة محدودة للغاية على إنتاج أي شيء عدا صواريخ أرض-جو متوسطة المدى، إذ حصلت ألمانيا على ترخيص من الولايات المتحدة لإنتاج صواريخ باتريوت "باك- 2" القديمة قبل أربع سنوات، لكن المناقشات حول صواريخ "باك- 3" الأكثر تطورًا قد تعثرت".

وأردف: "في غضون ذلك، تعتمد أوروبا على صواريخ باتريوت من الولايات المتحدة وصواريخ آرو 3 من إسرائيل، ومن المرجح أن يستغرق الأمر عقدًا على الأقل، وربما أكثر، حتى تتمكن الدول الأوروبية من تطوير قدرة إنتاجية مستقلة لصواريخ أرض-جو عالية التقنية".

صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
إعلام: أوروبا ترفض تزويد أوكرانيا بصواريخ "باتريوت"
11 مايو, 17:08 GMT
وحين السؤال عن سبب ضم التحالف لكييف، ومدى مصداقية ادعاءات كييف بنجاحها في اعتراض صواريخ "إسكندر" و"كينجال" فرط الصوتية، أجاب فالترسون: "يُكنّ العديد من الأوروبيين، الذين يفتقرون إلى الخبرة الميدانية، تقديرا كبيرا لأوكرانيا نظرا لنجاحاتها المزعومة في ساحة المعركة، ويستند جزء كبير من هذا التقدير إلى الثقة في المعلومات الأوكرانية، وهذه المعلومات مضللة بطبيعة الحال، لأنها جزء من استراتيجية حرب معلوماتية مدروسة جيدًا من جانب أوكرانيا".

وتابع: "تزعم أوكرانيا أنها غالبًا ما أسقطت ما بين 80 و90 بالمئة من صواريخ إسكندر الروسية، وربما نصف صواريخ كينجال، ولكن في الواقع، من المرجح أن تكون النسبة أقل من 30 بالمئة من صواريخ إسكندر، ونسبة أقل بكثير من صواريخ كينجال، ولا يتحقق هذا إلا باستخدام عدد هائل من الصواريخ الاعتراضية".

وأجاب فالترسون عن مدى جدية البرنامج، أم كونه مجرد إعلان سياسي لتبرير جولة أخرى من الإنفاق الدفاعي، قائلا: "البرنامج مشروع طويل الأمد، لكن تطبيقه العملي سيكون محدودًا للغاية خلال العقد القادم، إنه جزء آخر من مشروع نخبة بروكسل الرامية إلى إنشاء دولة أوروبية عظمى، تحل محل الدول القومية، من خلال دمج أكبر قدر ممكن على المستوى الأوروبي".
واستطرد: "ولكنه أيضًا مشروع يهدف إلى توجيه المزيد من الأموال إلى قطاع الدفاع في أوروبا. وأخيرًا، يهدف جزئيًا إلى إشراك أوكرانيا بشكل متزايد في التكامل العسكري والسياسي الأوروبي".
وتم نشر بيان مشترك لقادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة على الموقع الإلكتروني لقصر الإليزيه.
وتعتزم الدول الأوروبية توحيد قواعدها الصناعية الدفاعية و"الاستفادة من تجربة أوكرانيا" في مجال الدفاع الجوي.
ويزعم البيان أن المشروع "دفاعي بحت" بطبيعته، حيث ستُجري دول التحالف أبحاثًا وتطويرًا مشتركين، ويُشار إلى أن التحالف مفتوح أمام دول أخرى.​
باحث: ترويج فكرة السماح لأوكرانيا في تصنيع صواريخ "باتريوت" مجرد بروباغندا سياسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала