خبير عسكري لـ"سبوتنيك": التحالف الأوروبي المضاد للصواريخ "غطاء سياسي" لضم أوكرانيا للناتو
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورأطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم.
© Sputnik . Vitaly Nevar/
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علق الضابط السابق في قوات الدفاع الجوي السويدية، والسياسي السابق في مجال الدفاع ورئيس الأركان في حزب الديمقراطيين السويديين، مايكل فالترسون، في مقابلة مع "سبوتنيك إنترناشيونال"، على تأسيس "تحالف مناهضة الباليستية"، الذي يضم أوكرانيا و9 دول في أوروبا.
وحول وصف التحالف لنفسه بـ"الدفاعي البحت"، قال فالترسون: "بداية، يزعم أن معظم التحالفات دفاعية، وإذا هاجم أحد الأعضاء شخصًا ما من الخارج، فإن الأعضاء الآخرين ليسوا ملزمين بمساعدة المعتدي، كما رأينا مع موقف حلف شمال الأطلسي من هجوم الولايات المتحدة على إيران هذا الربيع".
وأضاف: "لكن المشكلة تنشأ عندما يكون لدينا عدد من التحالفات المتداخلة، بعد ذلك، يمكنك محاولة إدخال أعضاء جدد إلى التحالف تدريجيًا، لا يُعدّ التحالف المضاد للصواريخ الباليستية تحالفًا رسميًا، لكن في الواقع، يُعتبر نظام الدفاع الصاروخي الأوروبي الموحد تحالفًا، ففي حال تعرض دولة ما لهجوم صاروخي باليستي، سيتم استخدام القدرات المشتركة للتحالف المضاد للصواريخ الباليستية للدفاع عن الدول الأعضاء".
وأكد فالترسون أن هذه محاولة سافرة من أكثر الدول الأوروبية تأييدًا لأوكرانيا لإدراجها بشكل غير مباشر في هيكل دفاعي أوروبي موحد، وبالتالي تجاوز أي حق نقض محتمل ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
وحول اعتماد التحالف على منظومات الدفاع الجوي من خارج القارة، على غرار الباتريوت، ومصدر الصواريخ الاعتراضية المفترضة لهذا الحلف، قال فالترسون: "حاليًا، تمتلك أوروبا قدرة محدودة للغاية على إنتاج أي شيء عدا صواريخ أرض-جو متوسطة المدى، إذ حصلت ألمانيا على ترخيص من الولايات المتحدة لإنتاج صواريخ باتريوت "باك- 2" القديمة قبل أربع سنوات، لكن المناقشات حول صواريخ "باك- 3" الأكثر تطورًا قد تعثرت".
وأردف: "في غضون ذلك، تعتمد أوروبا على صواريخ باتريوت من الولايات المتحدة وصواريخ آرو 3 من إسرائيل، ومن المرجح أن يستغرق الأمر عقدًا على الأقل، وربما أكثر، حتى تتمكن الدول الأوروبية من تطوير قدرة إنتاجية مستقلة لصواريخ أرض-جو عالية التقنية".
11 مايو, 17:08 GMT
وحين السؤال عن سبب ضم التحالف لكييف، ومدى مصداقية ادعاءات كييف بنجاحها في اعتراض صواريخ "إسكندر" و"كينجال" فرط الصوتية، أجاب فالترسون: "يُكنّ العديد من الأوروبيين، الذين يفتقرون إلى الخبرة الميدانية، تقديرا كبيرا لأوكرانيا نظرا لنجاحاتها المزعومة في ساحة المعركة، ويستند جزء كبير من هذا التقدير إلى الثقة في المعلومات الأوكرانية، وهذه المعلومات مضللة بطبيعة الحال، لأنها جزء من استراتيجية حرب معلوماتية مدروسة جيدًا من جانب أوكرانيا".
وتابع: "تزعم أوكرانيا أنها غالبًا ما أسقطت ما بين 80 و90 بالمئة من صواريخ إسكندر الروسية، وربما نصف صواريخ كينجال، ولكن في الواقع، من المرجح أن تكون النسبة أقل من 30 بالمئة من صواريخ إسكندر، ونسبة أقل بكثير من صواريخ كينجال، ولا يتحقق هذا إلا باستخدام عدد هائل من الصواريخ الاعتراضية".
وأجاب فالترسون عن مدى جدية البرنامج، أم كونه مجرد إعلان سياسي لتبرير جولة أخرى من الإنفاق الدفاعي، قائلا: "البرنامج مشروع طويل الأمد، لكن تطبيقه العملي سيكون محدودًا للغاية خلال العقد القادم، إنه جزء آخر من مشروع نخبة بروكسل الرامية إلى إنشاء دولة أوروبية عظمى، تحل محل الدول القومية، من خلال دمج أكبر قدر ممكن على المستوى الأوروبي".
واستطرد: "ولكنه أيضًا مشروع يهدف إلى توجيه المزيد من الأموال إلى قطاع الدفاع في أوروبا. وأخيرًا، يهدف جزئيًا إلى إشراك أوكرانيا بشكل متزايد في التكامل العسكري والسياسي الأوروبي".
وتم نشر بيان مشترك لقادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة على الموقع الإلكتروني لقصر الإليزيه.
وتعتزم الدول الأوروبية توحيد قواعدها الصناعية الدفاعية و"الاستفادة من تجربة أوكرانيا" في مجال الدفاع الجوي.
ويزعم البيان أن المشروع "دفاعي بحت" بطبيعته، حيث ستُجري دول التحالف أبحاثًا وتطويرًا مشتركين، ويُشار إلى أن التحالف مفتوح أمام دول أخرى.