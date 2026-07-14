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باحث: ترويج فكرة السماح لأوكرانيا في تصنيع صواريخ "باتريوت" مجرد بروباغندا سياسية
باحث: ترويج فكرة السماح لأوكرانيا في تصنيع صواريخ "باتريوت" مجرد بروباغندا سياسية
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في مركز "العرب" للدراسات السياسية والإستراتيجية من القاهرة، الدكتور حامد محمود، أن "الفكرة السياسية من قبل الولايات المتحدة في قمة الناتو، بالسماح... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T10:44+0000
2026-07-14T10:44+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال محمود إن "محاولة ترويج الفكرة السياسية من قبل الولايات المتحدة في قمة الناتو بالسماح لأوكرانيا في تصنيع صاروخ الباتريوت، مجرد بروباغندا سياسية، كما أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تعيش واقع صعبًا ومأساويًا".وقال محمود إن "الولايات المتحدة تستغرق حوالي عامين، لإتمام عملية تصنيع الصاروخ عندما يراد نقله إلى الخارج، والأمر لا يعدو كونه تجميع بعض الأجزاء والمراحل النهائية منه، كما أن روسيا قادرة على إصابة أماكن تصنيع أو تجميع الصواريخ، فمن خلال إمكانياتها الاستخباراتية والرادارية والإحداثيات، التي يمكن أن تحصل عليها بالأقمار الصناعية، تستطيع أن تصيب إمدادات خطوط نقل بعض مكونات تصنيع الصاروخ".قصة تفوق.. سوري يحقق المركز الأول في الثانوية العامة بالإمارات.. فيديومسؤول في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": قرار كسر الحصار لا رجعة فيه
https://sarabic.ae/20260710/باحث-الناتو-يصعّد-الصراع-في-أوكرانيا-خشية-أن-يؤدي-انتصار-روسيا-إلى-انهيار-القيادات-الأوروبية---1115094496.html
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حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

باحث: ترويج فكرة السماح لأوكرانيا في تصنيع صواريخ "باتريوت" مجرد بروباغندا سياسية

10:44 GMT 14.07.2026
© AP Photoصواريخ "باتريوت"
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© AP Photo
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حصري
أكد الباحث في مركز "العرب" للدراسات السياسية والإستراتيجية من القاهرة، الدكتور حامد محمود، أن "الفكرة السياسية من قبل الولايات المتحدة في قمة الناتو، بالسماح لأوكرانيا في تصنيع صاروخ الباتريوت، مجرد بروباغندا سياسية".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال محمود إن "محاولة ترويج الفكرة السياسية من قبل الولايات المتحدة في قمة الناتو بالسماح لأوكرانيا في تصنيع صاروخ الباتريوت، مجرد بروباغندا سياسية، كما أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تعيش واقع صعبًا ومأساويًا".

وأوضح محمود أن "نقل تصميم برنامج صواريخ الباتريوت إلى أوكرانيا ليس بالأمر السهل، فهو لا يتعلق فقط بكونه قرارًا سياسيًا وإنما بإشكاليات تصميم عسكرية ولوجيستية، وبالإمدادات التي سيتم ضخها إلى أوكرانيا، وبالتالي هذا أمر شديد الصعوبة، خاصة في ضوء الواقع العملياتي، واستمرار المعارك على الجبهة الأوكرانية، مما يعيق عمليات تصنيع البرنامج الصاروخي، خاصة أن كييف لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لذلك".

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وقال محمود إن "الولايات المتحدة تستغرق حوالي عامين، لإتمام عملية تصنيع الصاروخ عندما يراد نقله إلى الخارج، والأمر لا يعدو كونه تجميع بعض الأجزاء والمراحل النهائية منه، كما أن روسيا قادرة على إصابة أماكن تصنيع أو تجميع الصواريخ، فمن خلال إمكانياتها الاستخباراتية والرادارية والإحداثيات، التي يمكن أن تحصل عليها بالأقمار الصناعية، تستطيع أن تصيب إمدادات خطوط نقل بعض مكونات تصنيع الصاروخ".
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