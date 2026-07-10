باحث: "الناتو" يصعّد الصراع في أوكرانيا خشية أن يؤدي انتصار روسيا إلى انهيار القيادات الأوروبية

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
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الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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https://sarabic.ae/20260710/باحث-الناتو-يصعّد-الصراع-في-أوكرانيا-خشية-أن-يؤدي-انتصار-روسيا-إلى-انهيار-القيادات-الأوروبية---1115094496.html
باحث: "الناتو" يصعّد الصراع في أوكرانيا خشية أن يؤدي انتصار روسيا إلى انهيار القيادات الأوروبية
باحث: "الناتو" يصعّد الصراع في أوكرانيا خشية أن يؤدي انتصار روسيا إلى انهيار القيادات الأوروبية
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الدولي، الدكتور إياس الخطيب، من دمشق، أن "الصراع حاليا محصور بين أوروبا وروسيا"، وأن "دول حلف "الناتو" تستعد لمواجهات مقبلة، وتسعى إلى... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T10:22+0000
2026-07-10T10:22+0000
تقارير سبوتنيك
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وأشار الخطيب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الهدوء اليوم يسبق العاصفة، ولا سيما أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى استعداد أوروبي لمواجهة روسيا بين عامي 2029 و 2030"، وأضاف أن "روسيا، إذا تأكدت من ذلك، قد توجه ضربة استباقية".ولفت الباحث في الشأن الدولي إلى أن "الصراع اليوم على عالم متعدد الأقطاب ويتخذ منحى تصاعديا، وأن العالم يعيش صراع أمم ودول وحضارات، وسنشهد جولة أخرى من الصراع أكثر شراسة بين روسيا وأوروبا، حيث ستظهر مفردات الحرب العالمية بشكل واضح".وأضاف أن "موسكو لن تتخلى عن الدبلوماسية، وهي تعلم أن الولايات المتحدة تهيمن على القرار الأوكراني، وتحترم الطرف القوي الذي يفرض قراره، وتقيم التحالفات مع الطرف المنتصر، وتتجه نحو المصالح والتشبيك مع الآخر، وهي مقتنعة بأن الكفة تميل لصالح روسيا، في حين أن أوروبا تُعد من أكثر الدول المصابة بالعمى السياسي، وقد خسرت كل مفاتيح التأثير على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وستكون خارج المشهد كليا".
https://sarabic.ae/20260710/-القوات-المسلحة-الروسية-تشن-6-غارات-على-منشآت-عسكرية-صناعية-أوكرانية---وزارة-الدفاع-1115093522.html
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تقارير سبوتنيك, العالم, حصري, روسيا
تقارير سبوتنيك, العالم, حصري, روسيا

باحث: "الناتو" يصعّد الصراع في أوكرانيا خشية أن يؤدي انتصار روسيا إلى انهيار القيادات الأوروبية

10:22 GMT 10.07.2026
© Fotolia / Kariochiمقر حلف الناتو
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Fotolia / Kariochi
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حصري
رأى الباحث في الشأن الدولي، الدكتور إياس الخطيب، من دمشق، أن "الصراع حاليا محصور بين أوروبا وروسيا"، وأن "دول حلف "الناتو" تستعد لمواجهات مقبلة، وتسعى إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا ودفعه إلى أقصى درجات التصعيد، لأن انتصار روسيا سيؤدي إلى انهيار القيادات الأوروبية".
وأشار الخطيب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الهدوء اليوم يسبق العاصفة، ولا سيما أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى استعداد أوروبي لمواجهة روسيا بين عامي 2029 و 2030"، وأضاف أن "روسيا، إذا تأكدت من ذلك، قد توجه ضربة استباقية".
وأضاف أن "أوروبا تمنع زيلينسكي من اتخاذ خطوات عقلانية"، وأكد أن "الحد من التصعيد قد يتحقق بانصياع زيلينسكي للواقعية السياسية، والإقرار بأن روسيا انتصرت في هذا الصراع واستعادت أراضيها، والرضوخ للخيار الوحيد المتاح أمامه بتوقيع اتفاقية سلام وفق المعطيات الميدانية والشروط الروسية".
مسيرة غيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تشن 7 غارات على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية - وزارة الدفاع
09:29 GMT
ولفت الباحث في الشأن الدولي إلى أن "الصراع اليوم على عالم متعدد الأقطاب ويتخذ منحى تصاعديا، وأن العالم يعيش صراع أمم ودول وحضارات، وسنشهد جولة أخرى من الصراع أكثر شراسة بين روسيا وأوروبا، حيث ستظهر مفردات الحرب العالمية بشكل واضح".
وأوضح أن "الولايات المتحدة لا تريد التخلي عن نهج الإمبريالية الجديدة تحت هيمنتها، وقيادة العالم ضمن نظام أحادي قطبية، وهو ما يتناقض مع الرؤية والفلسفة الروسية الهادفتين إلى تشكيل نظام عالمي جديد، ما يخفي تصادما رغم التصريحات الإيجابية".
وأضاف أن "موسكو لن تتخلى عن الدبلوماسية، وهي تعلم أن الولايات المتحدة تهيمن على القرار الأوكراني، وتحترم الطرف القوي الذي يفرض قراره، وتقيم التحالفات مع الطرف المنتصر، وتتجه نحو المصالح والتشبيك مع الآخر، وهي مقتنعة بأن الكفة تميل لصالح روسيا، في حين أن أوروبا تُعد من أكثر الدول المصابة بالعمى السياسي، وقد خسرت كل مفاتيح التأثير على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وستكون خارج المشهد كليا".
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