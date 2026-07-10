https://sarabic.ae/20260710/باحث-الناتو-يصعّد-الصراع-في-أوكرانيا-خشية-أن-يؤدي-انتصار-روسيا-إلى-انهيار-القيادات-الأوروبية---1115094496.html
باحث: "الناتو" يصعّد الصراع في أوكرانيا خشية أن يؤدي انتصار روسيا إلى انهيار القيادات الأوروبية
باحث: "الناتو" يصعّد الصراع في أوكرانيا خشية أن يؤدي انتصار روسيا إلى انهيار القيادات الأوروبية
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الدولي، الدكتور إياس الخطيب، من دمشق، أن "الصراع حاليا محصور بين أوروبا وروسيا"، وأن "دول حلف "الناتو" تستعد لمواجهات مقبلة، وتسعى إلى... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T10:22+0000
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وأشار الخطيب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الهدوء اليوم يسبق العاصفة، ولا سيما أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى استعداد أوروبي لمواجهة روسيا بين عامي 2029 و 2030"، وأضاف أن "روسيا، إذا تأكدت من ذلك، قد توجه ضربة استباقية".ولفت الباحث في الشأن الدولي إلى أن "الصراع اليوم على عالم متعدد الأقطاب ويتخذ منحى تصاعديا، وأن العالم يعيش صراع أمم ودول وحضارات، وسنشهد جولة أخرى من الصراع أكثر شراسة بين روسيا وأوروبا، حيث ستظهر مفردات الحرب العالمية بشكل واضح".وأضاف أن "موسكو لن تتخلى عن الدبلوماسية، وهي تعلم أن الولايات المتحدة تهيمن على القرار الأوكراني، وتحترم الطرف القوي الذي يفرض قراره، وتقيم التحالفات مع الطرف المنتصر، وتتجه نحو المصالح والتشبيك مع الآخر، وهي مقتنعة بأن الكفة تميل لصالح روسيا، في حين أن أوروبا تُعد من أكثر الدول المصابة بالعمى السياسي، وقد خسرت كل مفاتيح التأثير على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وستكون خارج المشهد كليا".
https://sarabic.ae/20260710/-القوات-المسلحة-الروسية-تشن-6-غارات-على-منشآت-عسكرية-صناعية-أوكرانية---وزارة-الدفاع-1115093522.html
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تقارير سبوتنيك, العالم, حصري, روسيا
تقارير سبوتنيك, العالم, حصري, روسيا
باحث: "الناتو" يصعّد الصراع في أوكرانيا خشية أن يؤدي انتصار روسيا إلى انهيار القيادات الأوروبية
حصري
رأى الباحث في الشأن الدولي، الدكتور إياس الخطيب، من دمشق، أن "الصراع حاليا محصور بين أوروبا وروسيا"، وأن "دول حلف "الناتو" تستعد لمواجهات مقبلة، وتسعى إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا ودفعه إلى أقصى درجات التصعيد، لأن انتصار روسيا سيؤدي إلى انهيار القيادات الأوروبية".
وأشار الخطيب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الهدوء اليوم يسبق العاصفة، ولا سيما أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى استعداد أوروبي لمواجهة روسيا بين عامي 2029 و 2030"، وأضاف أن "روسيا، إذا تأكدت من ذلك، قد توجه ضربة استباقية".
وأضاف أن "أوروبا تمنع زيلينسكي من اتخاذ خطوات عقلانية"، وأكد أن "الحد من التصعيد قد يتحقق بانصياع زيلينسكي للواقعية السياسية، والإقرار بأن روسيا انتصرت في هذا الصراع واستعادت أراضيها، والرضوخ للخيار الوحيد المتاح أمامه بتوقيع اتفاقية سلام وفق المعطيات الميدانية والشروط الروسية".
ولفت الباحث في الشأن الدولي إلى أن "الصراع اليوم على عالم متعدد الأقطاب ويتخذ منحى تصاعديا، وأن العالم يعيش صراع أمم ودول وحضارات، وسنشهد جولة أخرى من الصراع أكثر شراسة بين روسيا وأوروبا، حيث ستظهر مفردات الحرب العالمية بشكل واضح".
وأوضح أن "الولايات المتحدة لا تريد التخلي عن نهج الإمبريالية الجديدة تحت هيمنتها، وقيادة العالم ضمن نظام أحادي قطبية، وهو ما يتناقض مع الرؤية والفلسفة الروسية الهادفتين إلى تشكيل نظام عالمي جديد، ما يخفي تصادما رغم التصريحات الإيجابية".
وأضاف أن "موسكو لن تتخلى عن الدبلوماسية، وهي تعلم أن الولايات المتحدة تهيمن على القرار الأوكراني، وتحترم الطرف القوي الذي يفرض قراره، وتقيم التحالفات مع الطرف المنتصر، وتتجه نحو المصالح والتشبيك مع الآخر، وهي مقتنعة بأن الكفة تميل لصالح روسيا، في حين أن أوروبا تُعد من أكثر الدول المصابة بالعمى السياسي، وقد خسرت كل مفاتيح التأثير على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وستكون خارج المشهد كليا".