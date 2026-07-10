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القوات المسلحة الروسية تشن 7 غارات على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية - وزارة الدفاع

القوات المسلحة الروسية تشن 7 غارات على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية شنت 7 غارات على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية خلال الأسبوع، ردًا على هجمات كييف... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T09:29+0000

2026-07-10T09:29+0000

2026-07-10T10:05+0000

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روسيا

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وجاء في البيان: "في الفترة من 4 إلى 10 يوليو/تموز من هذا العام، ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق، و6 غارات جوية جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية".وفي منطقة كراسني ليمان، أوضح: "قُتل أكثر من 110 جندي أوكراني، ودمرت 6 مركبات قتالية مدرعة، و26 مركبة، و31 نظامًا آليًا أرضيًا في منطقة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال أسبوع واحد".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو. وتمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة لفرقة ميكانيكية، وفرقة محمولة جوًا، ولواءين هجوميين، وأربعة ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي".وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية، أكثر من 3060 جنديًا، و22 مركبة قتالية مدرعة، و52 سيارة، و3 قطع مدفعية ميدانية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أوضح البيان: "خسر العدو في المجمل أكثر من 1380 جنديًا، ودبابتين، و11 مركبة قتالية مدرعة، و80 مركبة، 7 قطع مدفعية ميدانية".وأشار إلى أن عمليات مكثفة نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، سيطرت خلال الأسبوع الماضي على بلدة بيترو-إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف.وأكد أن القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ما يزيد عن 1310 جنديًا، و13 مركبة قتالية مدرعة، و130 مركبة، و21 مدفعًا ميدانيًا، و4 محطات حرب إلكترونية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاعالقوات الروسية تستهدف شركات لإنتاج الصواريخ ومطارات عسكرية أوكرانية- وزارة الدفاع

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https://sarabic.ae/20260708/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الصناعة-الدفاعية-في-كييف-ردا-على-هجمات-أوكرانية--وزارة-الدفاع-1115032086.html

https://sarabic.ae/20260708/الجيش-الروسي-يستهدف-قاطرات-في-زابوروجيه-استخدمتها-قوات-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1115039901.html

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