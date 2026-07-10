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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260710/-القوات-المسلحة-الروسية-تشن-6-غارات-على-منشآت-عسكرية-صناعية-أوكرانية---وزارة-الدفاع-1115093522.html
القوات المسلحة الروسية تشن 7 غارات على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية - وزارة الدفاع
القوات المسلحة الروسية تشن 7 غارات على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية شنت 7 غارات على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية خلال الأسبوع، ردًا على هجمات كييف... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T09:29+0000
2026-07-10T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
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وجاء في البيان: "في الفترة من 4 إلى 10 يوليو/تموز من هذا العام، ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق، و6 غارات جوية جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية".وفي منطقة كراسني ليمان، أوضح: "قُتل أكثر من 110 جندي أوكراني، ودمرت 6 مركبات قتالية مدرعة، و26 مركبة، و31 نظامًا آليًا أرضيًا في منطقة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال أسبوع واحد".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو. وتمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة لفرقة ميكانيكية، وفرقة محمولة جوًا، ولواءين هجوميين، وأربعة ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي".وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية، أكثر من 3060 جنديًا، و22 مركبة قتالية مدرعة، و52 سيارة، و3 قطع مدفعية ميدانية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أوضح البيان: "خسر العدو في المجمل أكثر من 1380 جنديًا، ودبابتين، و11 مركبة قتالية مدرعة، و80 مركبة، 7 قطع مدفعية ميدانية".وأشار إلى أن عمليات مكثفة نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، سيطرت خلال الأسبوع الماضي على بلدة بيترو-إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف.وأكد أن القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ما يزيد عن 1310 جنديًا، و13 مركبة قتالية مدرعة، و130 مركبة، و21 مدفعًا ميدانيًا، و4 محطات حرب إلكترونية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاعالقوات الروسية تستهدف شركات لإنتاج الصواريخ ومطارات عسكرية أوكرانية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الروسي-يقصف-منشآت-الوقود-والطاقة-والنقل-التابعة-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع--1115067641.html
https://sarabic.ae/20260708/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الصناعة-الدفاعية-في-كييف-ردا-على-هجمات-أوكرانية--وزارة-الدفاع-1115032086.html
https://sarabic.ae/20260708/الجيش-الروسي-يستهدف-قاطرات-في-زابوروجيه-استخدمتها-قوات-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1115039901.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

القوات المسلحة الروسية تشن 7 غارات على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية - وزارة الدفاع

09:29 GMT 10.07.2026 (تم التحديث: 10:05 GMT 10.07.2026)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة غيران
مسيرة غيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
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أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية شنت 7 غارات على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية خلال الأسبوع، ردًا على هجمات كييف على المنشآت المدنية في روسيا.
وجاء في البيان: "في الفترة من 4 إلى 10 يوليو/تموز من هذا العام، ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق، و6 غارات جوية جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية".

وأشار إلى أن مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، ومراكز الخدمات اللوجستية، ومرافق البنية التحتية للوقود، والطاقة والنقل والموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات بدون طيار بعيدة المدى ومكوناتها، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب قد تضررت.

وفي منطقة كراسني ليمان، أوضح: "قُتل أكثر من 110 جندي أوكراني، ودمرت 6 مركبات قتالية مدرعة، و26 مركبة، و31 نظامًا آليًا أرضيًا في منطقة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال أسبوع واحد".
وأكد البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 72 قنبلة جوية موجهة، و36 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و4 صواريخ من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، و10 صواريخ "فلامنغو كروز" أرضية الإطلاق، و3 صواريخ "نبتون-إم دي" موجهة بعيدة المدى، و4975 طائرة مسيرة"، وذلك خلال أسبوع.
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
أمس, 09:46 GMT
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية: "خلال الأسبوع الماضي، تم دحر 3 كتائب ميكانيكية، وكتيبة من قوات المشاة الآلية (ياغر)، وكتيبتين هجوميتين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، ولواء آزوف للقوات الخاصة (المحظور في روسيا)، و5 كتائب من الحرس الوطني. وبلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2290 جنديًا، و12 مركبة قتالية مدرعة، و47 مركبة، و19 مدفعًا ميدانيًا، و11 محطة حرب إلكترونية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو. وتمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة لفرقة ميكانيكية، وفرقة محمولة جوًا، ولواءين هجوميين، وأربعة ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي".
وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية، أكثر من 3060 جنديًا، و22 مركبة قتالية مدرعة، و52 سيارة، و3 قطع مدفعية ميدانية".
وأوضح البيان أن "قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بأربعة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة جوية مسيّرة، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت الصناعة الدفاعية في كييف ردا على هجمات إرهابية أوكرانية- وزارة الدفاع
8 يوليو, 05:58 GMT
ووفقا لبيان الدفاع الروسية: "بلغت خسائر العدو في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، أكثر من 1490 جنديًا، و23 مركبة قتالية مدرعة، و106 مركبات، و9 قطع مدفعية ميدانية، و3 مركبات قتالية مزودة بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و5 محطات حرب إلكترونية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أوضح البيان: "خسر العدو في المجمل أكثر من 1380 جنديًا، ودبابتين، و11 مركبة قتالية مدرعة، و80 مركبة، 7 قطع مدفعية ميدانية".

وأضاف: "تضررت القوى العاملة والمعدات التابعة لخمسة ألوية ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين، ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و4 ألوية دفاع إقليمي، ولواء للحرس الوطني، ومفرزتين حدوديتين تابعتين لجهاز حرس الحدود الأوكراني".

وأشار إلى أن عمليات مكثفة نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، سيطرت خلال الأسبوع الماضي على بلدة بيترو-إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف.

وتابع: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خلال عمليات هجومية مكثفة الأسبوع الماضي، بلدة كوستيانتينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما لحقت أضرار بالقوى البشرية والمعدات التابعة لـ5 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء اقتحام، ولواء اقتحام جبلي، ولواء اقتحام محمول جوًا، ولواء أمن تابع لهيئة الأركان العامة، وفوج اقتحام تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".

وأكد أن القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ما يزيد عن 1310 جنديًا، و13 مركبة قتالية مدرعة، و130 مركبة، و21 مدفعًا ميدانيًا، و4 محطات حرب إلكترونية.
طائرات مسيرة - الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
الجيش الروسي يستهدف قاطرات في زابوروجيه استخدمتها قوات نظام كييف- وزارة الدفاع
8 يوليو, 11:38 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف شركات لإنتاج الصواريخ ومطارات عسكرية أوكرانية- وزارة الدفاع
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