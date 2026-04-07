القوات الروسية تستهدف شركات لإنتاج الصواريخ ومطارات عسكرية أوكرانية- وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف شركات لإنتاج الصواريخ ومطارات عسكرية أوكرانية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق ضد شركات أوكرانية تنتج أنواعا مختلفة من الصواريخ ومكوناتها وضد مطارات... 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T09:16+0000

2026-04-07T09:16+0000

2026-04-07T09:26+0000

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، والمؤسسات التي تنتج أنظمة التحكم ومكونات صواريخ "كروز"، والمطارات العسكرية، ومصانع التجميع، ومواقع تخزين الطائرات المسيرة والقوارب المسيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة.وأضاف البيان: "تمكنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 360 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حسنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 175عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة وتسعة مستودعات إمداد".وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 320 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 3 قنابل جوية موجهة، و217 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا