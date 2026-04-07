القوات الروسية تستهدف شركات لإنتاج الصواريخ ومطارات عسكرية أوكرانية- وزارة الدفاع
09:16 GMT 07.04.2026 (تم التحديث: 09:26 GMT 07.04.2026)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationنظام "إسكندر-إم" الروسيي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق ضد شركات أوكرانية تنتج أنواعا مختلفة من الصواريخ ومكوناتها وضد مطارات عسكرية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، والمؤسسات التي تنتج أنظمة التحكم ومكونات صواريخ "كروز"، والمطارات العسكرية، ومصانع التجميع، ومواقع تخزين الطائرات المسيرة والقوارب المسيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة.
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 165 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية، ومحطتي رادار مضادتين للبطاريات. كما تم تدميرمحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، وخمسة مستودعات إمداد".
وأضاف البيان: "تمكنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 360 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حسنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 175عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة وتسعة مستودعات إمداد".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة".
وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 320 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 3 قنابل جوية موجهة، و217 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.