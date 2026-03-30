القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوأوسينوفو ولوغوفسكوي في مقاطعة خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، عبر بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدتي نوفوأوسينوفو ولوغوفسكوي في مقاطعة خاركوف وزابوروجيه. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T09:49+0000
09:38 GMT 30.03.2026 (تم التحديث: 09:49 GMT 30.03.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، عبر بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدتي نوفوأوسينوفو ولوغوفسكوي في مقاطعة خاركوف وزابوروجيه.
وجاء في البيان: "نتيجة لعملية حاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بلدة نوفوأوسينوفو في مقاطعة خاركوف".
وأضاف: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، ونتيجة لعملياتها النشطة، حررت بلدة لوغوفسكوي، في مقاطعة زابوروجيه".
وتابع: "اتخذت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، مواقعًا وخطوطًا أكثر تحصينًا، وتمكنّت من دحر تشكيلات تضم 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء هجوم، ولواء محمول جوًا، ومركزًا منفصلًا لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بعدة بلدات، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "تكبّد العدو خسائر بلغت 155 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و14 مركبة، و6 قطع مدفعية، من بينها قطعتان غربيتا الصنع، و3 محطات حرب إلكترونية. كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و5 مستودعات إمداد".
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات بـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، و3 ألوية دفاع إقليمي بعدة بلدات، في جمهورية دونيتسك الشعبية ودنيبروبتروفسك".
وتابع: "وقد خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 415 جنديًا، ودبابة، و5 مركبات قتالية مدرعة، و17 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية".