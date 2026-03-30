طهران: الخطة التي تلقتها إيران من واشنطن للتسوية "غير واقعية"
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوأوسينوفو ولوغوفسكوي في مقاطعة خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوأوسينوفو ولوغوفسكوي في مقاطعة خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، عبر بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدتي نوفوأوسينوفو ولوغوفسكوي في مقاطعة خاركوف وزابوروجيه. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "نتيجة لعملية حاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بلدة نوفوأوسينوفو في مقاطعة خاركوف".وتابع: "اتخذت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، مواقعًا وخطوطًا أكثر تحصينًا، وتمكنّت من دحر تشكيلات تضم 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء هجوم، ولواء محمول جوًا، ومركزًا منفصلًا لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بعدة بلدات، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات بـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، و3 ألوية دفاع إقليمي بعدة بلدات، في جمهورية دونيتسك الشعبية ودنيبروبتروفسك".
https://sarabic.ae/20260330/القوات-الروسية-تدمر-102-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق--وزارة-الدفاع-1112087490.html
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوأوسينوفو ولوغوفسكوي في مقاطعة خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع

09:38 GMT 30.03.2026 (تم التحديث: 09:49 GMT 30.03.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، عبر بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدتي نوفوأوسينوفو ولوغوفسكوي في مقاطعة خاركوف وزابوروجيه.
وجاء في البيان: "نتيجة لعملية حاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بلدة نوفوأوسينوفو في مقاطعة خاركوف".
وأضاف: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، ونتيجة لعملياتها النشطة، حررت بلدة لوغوفسكوي، في مقاطعة زابوروجيه".
وتابع: "اتخذت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، مواقعًا وخطوطًا أكثر تحصينًا، وتمكنّت من دحر تشكيلات تضم 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء هجوم، ولواء محمول جوًا، ومركزًا منفصلًا لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بعدة بلدات، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "تكبّد العدو خسائر بلغت 155 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و14 مركبة، و6 قطع مدفعية، من بينها قطعتان غربيتا الصنع، و3 محطات حرب إلكترونية. كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و5 مستودعات إمداد".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 102 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- وزارة الدفاع
04:40 GMT
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات بـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، و3 ألوية دفاع إقليمي بعدة بلدات، في جمهورية دونيتسك الشعبية ودنيبروبتروفسك".
وتابع: "وقد خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 415 جنديًا، ودبابة، و5 مركبات قتالية مدرعة، و17 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية".
