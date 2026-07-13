https://sarabic.ae/20260713/قصة-تفوق-سوري-يحقق-المركز-الأول-في-الثانوية-العامة-بالإمارات-1115178406.html

قصة تفوق.. سوري يحقق المركز الأول في الثانوية العامة بالإمارات

قصة تفوق.. سوري يحقق المركز الأول في الثانوية العامة بالإمارات

سبوتنيك عربي

في نموذج يعكس قدرة العقل البشري على التكيف والتفوق، استطاع الطالب علي عاصم حسن، القادم من مدينة بانياس السورية، أن يضع بصمة استثنائية في مسيرته الدراسية داخل... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T18:24+0000

2026-07-13T18:24+0000

2026-07-13T18:24+0000

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تقارير سبوتنيك

الامارات العربية المتحدة

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تفوق

سوري

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وفي حوار خاص مع "سبوتنيك"، تحدث علي عن تجربته مع الانتقال التعليمي، قائلاً: "انتقلت هذه السنة من سوريا إلى الإمارات، بالنسبة للتفوق الذي حققته، لم يكن تغيّر المنهاج صراحةً تحدياً كبيراً بالنسبة لي. المعلومات والطريقة التي التقينا بها هذه السنة لم تختلف جذرياً عن المناهج السورية، بل كانت استمراراً لها، مما جعل الوضع ميسراً أكثر مما توقعت".وعن استراتيجيته التي مكنته من التفوق دون الحاجة لدروس خصوصية، يوضح علي: "الداعم الأساسي كان تنظيم الوقت الجيد ووضع خطط منطقية ومتوازنة، خطط أستطيع الالتزام بها حيث تحقق التوازن بين الراحة والإنجاز. لقد أصبحت الدراسة جزءاً عادياً من يومي، وليست عبئاً أحاول التخلص منه".وفي ختام حديثه، عبر علي عن امتنانه العميق، قائلاً: "بعد تلقينا هذا التكريم العظيم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتكريمنا أيضاً من قبل نائب حاكم الشارقة، أُتيح لنا اختيار التخصص الجامعي، وقد قررت نظراً لشغفي العميق أن أدرس علوم الحاسوب في جامعة الشارقة، متطلعاً لتحقيق إنجازات نوعية في هذا المجال".من جانبها قالت السيدة وئام المحمد، والدة علي لـ"سبوتنيك": "مشاعرنا لا توصف. كانت فرحتنا كبيرة، خاصة أنه استطاع في وقت قصير أن يندمج ويتناغم مع الاختلاف في المنهاج وفي الطريقة الدراسية؛ فهنا تختلف طبيعة الدراسة عن سوريا، ومع ذلك هو قدر أن يندمج ويحقق تقدماً متواصلاً من الفصل الأول إلى الثالث". وأضافت: "لقد واظب على نجاحاته بثبات، وأنا أعتبر أنه ليس فقط طالباً متفوقاً، بل هو شخص يعتمد عليه في كل مجالات الحياة".

https://sarabic.ae/20221227/الإمارات-تحوز-المرتبة-الأولى-عالميا-في-قطاع-التعليم-والتدريب-التقني-والمهني-1071652823.html

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باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, الامارات العربية المتحدة, طالب, تفوق, سوري