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رئيس وزراء بولندا: لن نزود أوكرانيا بالأسلحة في الوقت الراهن
رئيس وزراء بولندا: لن نزود أوكرانيا بالأسلحة في الوقت الراهن
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده "لن تقوم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة في الوقت الراهن"، على حد قوله. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T07:49+0000
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وقال توسك، خلال إحاطة صحفية، ردًا على سؤال حول شحنة الصواريخ الأخيرة لكييف: "لا توجد حاليًا أي خطط لتسليم المزيد من المعدات إلى أوكرانيا".وقال كوسينياك كاميش للصحفيين: "نواصل تقديم المساعدات، ولكن بكميات أقل بكثير، لأن ما كان بالإمكان تقديمه قد تم تقديمه بالفعل".وأوضح أن حكومة توسك، التي تتولى السلطة في بولندا منذ أواخر عام 2023، نقلت إلى أوكرانيا صواريخ لأنظمة "باتريوت"، وأنظمة صواريخ وقنابل موجهة، وذخيرة قاذفات قنابل ومعدات وتجهيزات وقطع غيار للطائرات، ورادارات دفاع جوي، وقذائف مدفعية ودبابات، ومعدات عسكرية فردية.وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية الأوكرانية، وتورط دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وتصفها بأنها "لعب بالنار".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار في وقت سابق، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.وزير الدفاع البولندي: بلادنا تخفض بشكل كبير شحنات الأسلحة إلى أوكرانيازاخاروفا تعليقا على سرقة دبابة من نصب تذكاري في خاركوف: تجسيد لـ"الهمجية الأوروبية"
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العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

رئيس وزراء بولندا: لن نزود أوكرانيا بالأسلحة في الوقت الراهن

07:49 GMT 14.07.2026
© Sputnik . THIERRY CHARLIERرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Sputnik . THIERRY CHARLIER
تابعنا عبر
صرّح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده "لن تقوم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة في الوقت الراهن"، على حد قوله.
وقال توسك، خلال إحاطة صحفية، ردًا على سؤال حول شحنة الصواريخ الأخيرة لكييف: "لا توجد حاليًا أي خطط لتسليم المزيد من المعدات إلى أوكرانيا".

وكان وزير الدفاع الوطني البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، صرّح في وقت سابق، بأن بولندا "خفّضت بشكل كبير شحنات المعدات والأسلحة العسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه "تم تقديم كل ما يمكن تقديمه".

وقال كوسينياك كاميش للصحفيين: "نواصل تقديم المساعدات، ولكن بكميات أقل بكثير، لأن ما كان بالإمكان تقديمه قد تم تقديمه بالفعل".
وأوضح أن حكومة توسك، التي تتولى السلطة في بولندا منذ أواخر عام 2023، نقلت إلى أوكرانيا صواريخ لأنظمة "باتريوت"، وأنظمة صواريخ وقنابل موجهة، وذخيرة قاذفات قنابل ومعدات وتجهيزات وقطع غيار للطائرات، ورادارات دفاع جوي، وقذائف مدفعية ودبابات، ومعدات عسكرية فردية.

وأضاف الوزير البولندي: "تبلغ قيمة هذه التبرعات من حكومتنا نحو 1.55 مليار زلوتي (412 مليون دولار)، وذلك في الفترة من 2024 إلى 2026".

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وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية الأوكرانية، وتورط دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وتصفها بأنها "لعب بالنار".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار في وقت سابق، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
وزير الدفاع البولندي: بلادنا تخفض بشكل كبير شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا
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