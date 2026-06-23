https://sarabic.ae/20260623/إعلام-إسرائيلي-انسحاب-محدود-من-مواقع-في-جنوب-لبنان-قريبا-1114638966.html

إعلام إسرائيلي: انسحاب محدود من مواقع في جنوب لبنان قريبا

إعلام إسرائيلي: انسحاب محدود من مواقع في جنوب لبنان قريبا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي سيقوم بانسحاب محدود من مواقع بجنوب لبنان قريبا. 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T18:38+0000

2026-06-23T18:38+0000

2026-06-23T18:39+0000

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ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لانسحاب محدود من عدد من المواقع التي يسيطر عليها في جنوب لبنان.وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على بعض المواقع في جنوب لبنان خلال الفترة الأخيرة بغرض الانسحاب منها في وقت قريب، دون تحديد هذا التوقيت. ويأتي هذا في وقت لم توضح القناة أين هي هذه المواقع التي قد يشملها الانسحاب أو الجدول الزمني لتنفيذه.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات رسمية للجيش الإسرائيلي بشأن ما هو مسموح به وما هو ممنوع في لبنان، حيث تسمح هذه التعليمات بحرية العمل داخل الخط الأصفر بدعوى التصدي للتهديدات المباشرة، بينما تحظر العمليات في المناطق النائية في مدينتي بيروت وصور. وأمس الإثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "توجيهاته للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان واضحة ولم تتغير"، مشددًا على أن "القوات الإسرائيلية تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد يستهدفها أو يستهدف سكان المستوطنات الشمالية". وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "الجيش الإسرائيلي لا يواجه أي قيود على تحركاته أو عملياته في جنوب لبنان"، مؤكدًا استمرار حرية العمل العسكري في المنطقة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية تقليص لقواته المنتشرة في جنوب لبنان".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تنفيذ انسحاب جزئي من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، في إطار الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار". واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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https://sarabic.ae/20260623/أضرار-تتجاوز-13-مليار-دولار-ماذا-خلفت-الاعتداءات-الإسرائيلية-في-جنوب-لبنان؟-1114612240.html

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